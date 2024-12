Una madre y científica que sueña con mejorar la salud pública

Células madre: futuro y retos

Otro reto ha sido el turismo de células madre en el país, en donde se establecen clínicas para ofrecer tratamientos no aprobados de células madre en diversas enfermedades, poniendo en riesgo la vida de los pacientes y a la vez empañando la labor investigativa a nivel gubernamental, señala.

Mujer y ciencia

No hay satisfacción más grande para la doctora Solís que, luego de tantísimas horas en el laboratorio, abrir la puerta de su casa y ser recibida por la alegría contagiosa de sus cinco hijos. “Realmente, no tiene precio. Les aseguro que no hay obstáculos que impidan llevar a cabo una vida profesional como madre. Todavía nos queda un camino por recorrer para cortar las brechas de género con mujeres en posiciones de liderazgo”.

La científica recuerda haber asistido a su graduación del doctorado en Biotecnología en Taiwán de la mano de su esposo, de sus tres primeros hijos y estando embarazada de la cuarta. También rememora que recibió las Llaves de la Ciudad de Panamá como reconocimiento por los avances en las investigaciones en células madre en el Icges, estando encinta de su quinto hijo. “Nada nos impide cumplir nuestros sueños personales y profesionales, es solo cuestión de educarnos, perseverar, y con valentía hacer de cada día una misión cumplida con nuestra familia y en nuestros trabajos”, reflexiona.

Se considera a sí misma una persona apasionada por su familia y su trabajo. “Me encanta ser científica, entrar a los laboratorios es una energía indescriptible. Es ahí donde logramos tantos hallazgos importantes en nuestras investigaciones, acercándonos un paso más hacia lograr ponerlo al servicio de la salud, eso me hace muy feliz”.

A sus 18 años, esta panameña decidió salir de su país para adquirir en Taiwán todos los conocimientos investigativos que pudiese traer de regreso para el desarrollo de Panamá. “Esta fue mi primera inspiración, mi Panamá. Panamá es tan privilegiado económica y socialmente, solo hace falta fortalecer nuestra educación para que entre todos lo hagamos crecer”. Pero desde hace 12 años, cuando se convirtió en madre, su motivo de inspiración se ha enfocado en ser un buen modelo para sus hijos y la nueva generación de jóvenes “para que puedan ver en nosotras, como profesionales, el fruto de la educación, y que es precisamente ello lo que les abrirá todas las puertas para ese futuro que sueñan”.