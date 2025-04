Una nueva mirada a las energías renovables

Un fotógrafo peruano, Musuk Nolte, ganó el premio mundial de fotografía con sus trabajos sobre la desertificación del Amazonas. Las fotos transmiten visualmente los resultados de los cambios medioambientales, desequilibradores. Demandando se confronten, la Asamblea General de la ONU estableció el 26 de enero como el Día Internacional de la Energía Limpia, y llamó a impulsarla. Ha señalado su secretario general, Antonio Guterres: “Las energías renovables crean empleo, reducen la factura energética y limpian nuestro aire. No obstante, el cambio va lento. Todos los países deben tener oportunidad de beneficiarse de estas energías limpias y baratas”.

Una interrogante central

La energía limpia ha ganado legitimidad creciente en el debate sobre la fuente de energía en una economía mundial en donde su disponibilidad es un recurso totalmente estratégico y escaso. Se ha afirmado la deseabilidad de energías naturales, pero se ha puesto en duda la viabilidad del acceso a ellas y de los costos que supondrían. Así, desde hace décadas se inició la utilización de la energía solar, pero la complejidad de los procesos para generarla la ponían fuera de alcance. En años recientes, la situación ha cambiado radicalmente. Las tecnologías para extraer “energías naturales” están en plena ebullición con cambios muy positivos. Se han abaratado y son plenamente competitivas con las fuentes tradicionales. Por otra parte, es posible producirlas mucho más fácilmente en escala masiva. Son hoy una alternativa real y traen importantes beneficios a la problemática ambiental.

Los impactantes datos de Irena

Irena es la agencia internacional de las energías renovables; tiene el mandato de ayudar a los países, las empresas y la sociedad a impulsar su generación. Su reciente informe 2025 sobre los desarrollos en el tema refiere:

1. Hay un avance espectacular de estas energías, aumentaron en el 2024 en 15 %.

2. El progreso cubre las áreas conocidas y otras en exploración muy promisorias. Entre ellas, las más utilizadas son: la energía solar fotovoltaica, los parques eólicos terrestres y marinos y la energía hidroeléctrica. Además, están avanzando el hidrógeno verde, la biomasa, la energía geotérmica y la energía mareomotriz.

3. Otra energía limpia con sus contraindicaciones, pero de amplísimos potenciales, es la energía atómica.

4. El aumento ha sido diferente en diversas regiones; el mayor se produjo en Asia, que alcanzó 66% del ascenso global, Centroamérica y el Caribe aportaron el 3,2 %.

5. Según recalca el director de Irena, Francesco La Camera, es energía viable, económica, sostenible y una gran oportunidad para las empresas.

6. El progreso es muy alentador, pero insuficiente para cumplir la meta de desarrollo sustentable de duplicar para 2030 la capacidad instalada. Se debería crecer a un ritmo del 16.2 % anual en los próximos años.

El informe Ember

El grupo internacional Ember está constituido por expertos en este tema de múltiples regiones; cuenta con el auspicio, entre otros, del Banco Mundial, la Comisión Europea, McKinsey, el Foro Económico Mundial, la agencia Bloomberg, el Financial Times y otros. Es una organización sin fines de lucro. Sus informes indican que el 40 % de la energía eléctrica no contaminante se produjo en 2024 con energías limpias, entre ellas, la atómica. En Europa, el 71 % vino de esas fuentes. El sistema eléctrico mundial cubrió el 14 % de la demanda, la nuclear el 9 %, la eólica el 8,1 % y la energía solar 6,9 %. Esta última se triplicó en los últimos tres años. Se estima que la solar crecerá de 2025 a 2030 un 21 % anual y la eólica un 13 %. Un componente sustancial para la industria de autos eléctricos no contaminantes, el litio, que posibilita las baterías, bajó su costo 84 % respecto a diez años atrás.

Una anotación

El mundo tiene una “sed” de energías limpias y renovables, hay condiciones técnicas y económicas para impulsarlas, pero se necesita actuar urgentemente y dejar atrás mitos y prejuicios sobre ellas.