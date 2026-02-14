Universidad, transitismo y proyecto nacional

En esta relación Universidad de Panama (UP) y contexto nacional, es importante discernir la naturaleza de ese poder que surge con la separación pactada en 1903. Para Charles Tilly (sociólogo e historiador) el Estado moderno es producto de la guerra, pero también consecuencia de ella. Célebre concepción que tiende a poner en perspectiva, la también célebre concepción de Max Weber del Estado, como monopolio de la violencia legitima. No lejos está Marx cuando considera a estado como poder y fuerza concentrada. Extendiendo la concepción de Tilly más allá del caso europeo, serán las guerras de independencias las que constituyen a los estados latinoamericanos como modelos de coerción, de una coerción históricamente situada como 'caudillismos presidencialistas'. No obstante, el poder que emerge de la separación pactada de Colombia carece del monopolio de la coerción, soberanía y fiscalidad. Es un proto-estado en su contenido, que se extiende hasta la década de los años 30. Es en este contexto histórico donde hay que situar la creación de la Universidad de Panamá (UP), y el papel estratégico que jugará años sucesivos en las luchas nacionalistas, y en el proceso de construcción estatal nacional.