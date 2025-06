¡Vuela alto! Panamá despide a Abraham Dubarran, productor de ‘Canta conmigo’

Su pareja sentimiental compartió en la cuenta del músico: “Gracias de corazón! En este momento de inmenso dolor, quiero agradecer profundamente todo el amor, apoyo y compañía que he recibido. Su presencia, sus palabras y sus gestos me han sostenido y me han dado fuerzas para cuidar y acompañar a nuestra pequeña Sarah en este difícil camino”.

Añadió: “Gracias también por todo lo que le brindaron a Abraham durante su enfermedad: su cariño, su tiempo y su entrega hicieron una gran diferencia en su vida y en la nuestra. Cuando tenga los detalles de las honras fúnebres, los compartiré para que podamos rendirle homenaje juntos. No he podido responder sus mensajes porque no me siento bien. Aun así, quiero que sepan que su apoyo ha sido profundamente sentido. Gracias por estar. Cinthia”.

Dubarran padecía cáncer de estómago. De hecho, hace unas dos semanas su familia abrió una campaña en GoFundMe con el siguiente mensaje:

“Abraham Dubarran está peleando contra el cáncer.

‘Duba’ no solo es el guitarrista panameño más cotizado nacional e internacionalmente, también es un ser humano excepcional. Su calidad humana sobrepasa su enorme talento.

Hoy más que nunca lo necesitamos aquí. Él es el soporte económico de su familia, tiene un hogar que mantener, un tratamiento muy fuerte por delante y una vida llena de música aún por compartir.

Vive de su talento, y es un orgullo y ejemplo para todos los artistas panameños. Si puedes contribuir a esta causa, por favor no lo dudes”.