Yahaira Osiris: ‘Quiero visibilizar a todas las mujeres de la industria musical’

¿Qué es el MIM Latam?

Cada año traen ejecutivas de Sony Music, Warner Music y otras casas productoras, pero, cuéntale al público qué otras actividades hacen.

Me comentabas que no solamente las mujeres en la música son las cantantes, también hay compositoras, diseñadoras gráficas... Puede que en un equipo de un artista hombre haya mujeres detrás, como el caso de María Laura Castillero, quien recientemente ganó un Grammy como productora musical. ¿Cuál es la importancia de esto?

El año pasado respondías que las mujeres representan el 1% de las premiaciones de los Grammy. Ha pasado un año, ¿ha cambiado algo o todavía falta muchísimo por hacer?

Pero ¿crees que es porque quizás no existe la conciencia de que como mujer también se puede ser productora? ¿O porque no hay espacio? ¿Qué consideras que está pasando?

Los factores son muchos. Partiendo del hecho de ser mujer, en cualquier profesión enfrentamos una desventaja muy grande. Por ejemplo, si una mujer decide ser madre, debe sacrificar una parte de su carrera. En mi caso, por ejemplo, no soy mamá y he logrado hacer muchas cosas, puedo viajar mucho y moverme sin ese tipo de responsabilidades. Pero conozco muchas mujeres en el camino que han tenido que hacer pausas por esa razón.

¿Cómo llegaste a la música?

La música hubiera sido algo muy lejano para mí si no hubiera sido porque, a los 15 años, jugando, terminé haciendo radio y eso me abrió el panorama. Me permitió conocer lo que hay detrás de la industria desde el punto de vista profesional y, en ese momento, decreté que quería trabajar por y para los artistas. No sabía cómo lo iba a lograr, pero empecé a prepararme y decidí estudiar comunicación social.

Y sigo siendo del barrio de Santa Ana, lo digo orgullosamente. Soy la cuarta generación de mi familia que ha vivido allí. En ese entonces, jamás me hubiera imaginado que podía trabajar por y para los artistas. Tal vez pensaba que la música era solo para ser cantante o para tocar un instrumento, pero yo no era buena ni para cantar ni para tocar.

Karol G, Elena Rose... En sus historias coinciden con que sufrieron acoso sexual al principio de sus carreras de parte de mánagers, productores, de personas que las ‘dizque’ apoyaban. ¿Has vivido de cerca casos así?

Primero, por ser muy joven. Cuando eres joven y entras a un mundo como este, muchas veces crees que todo lo que está ocurriendo ya está establecido, y al verlo así, lo normalizas. Creo que fue durante la pandemia cuando logré aterrizar realmente todo esto. Venía también de haber vivido en otros países, y eso me ayudó a conectarme con otras colegas que también habían pasado por situaciones muy similares a las que me tocó vivir a mí.

A esa edad todavía era prácticamente una niña; pasé de jugar con muñecas a jugar a hacer radio, y a los 18 ya estaba trabajando para una de las disqueras transnacionales en Panamá. Desde ese momento, mi vida giró por completo en torno a trabajar con artistas. Pero, dentro de ese recorrido, también tuve que pasar por muchas situaciones que hoy, al analizarlas, me doy cuenta de que en ese momento tal vez no era del todo consciente de lo que estaba viviendo y lo que estaba permitiendo.

¿Cómo sueñas a las mujeres en la música?

Cómo sueño a las mujeres en la música, también incluiría a las disidencias, creo que sueño con una verdadera igualdad de oportunidades. Eso es lo primero que necesitamos lograr. Pero, cuando hablo de igualdad, me refiero a una igualdad real, no solo a lo que ahora se visibiliza superficialmente bajo el discurso de empoderar a las mujeres, palabras que trato de no usar porque siento que no se trata de ‘empoderarlas’ como si no existieran, sino de reconocer que ya están ahí, que ya existen esas mujeres y disidencias que hacen música y que seguirán existiendo con las futuras generaciones.

Lo que necesitamos es crear desde ya las plataformas y los espacios para ellas, para todas. Eso debe empezar aquí, en Panamá, donde todavía hay mucho trabajo por hacer a nivel local, pero también debe extenderse internacionalmente.