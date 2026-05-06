AIG admite vulnerabilidades estatales ante crisis de ciberataques

Panamá enfrenta una crisis de ciberseguridad sin precedentes que ha puesto en jaque la integridad de los datos de miles de ciudadanos. En medio de este escenario, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) reconoció abiertamente la existencia de brechas en los sistemas estatales, mientras surge un complejo entramado que vincula a un proveedor tecnológico común con diversas instituciones afectadas.Adolfo Fábrega García de Paredes, administrador general de la AIG, admitió este 6 de mayo la fragilidad de la infraestructura actual: 'Sabemos que hay vulnerabilidades. En este momento el gobierno nacional está cerrando vulnerabilidades que ya tenemos identificadas'. Según el funcionario, este proceso es una carrera contra el tiempo en una superficie de ataque que supera el medio millón de dispositivos electrónicos.El funcionario explicó que las fallas se identifican en una red que supera los 500,000 dispositivos, en un contexto donde la digitalización avanza más rápido que la capacidad de protección.