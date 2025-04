Hace 44 años

En 1981, Ronald Reagan vuelve a la Casa Blanca tras su intento de asesinato. Reagan salió del hospital después de 13 días. Inicialmente trabajó solo dos horas diarias en la Casa Blanca. No ordenó ninguna reunión de gabinete hasta el día 26 del atentado, no salió de Washington hasta el día 49, y no dio ninguna conferencia de prensa hasta el día 79.