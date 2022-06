SpaceX lanza satélite de comunicaciones para el operador Globalstar de EE.UU.

La compañía aeroespacial privada SpaceX lanzó este domingo desde Florida (EE.UU.) la nave espacial Globalstar FM15 a la órbita terrestre baja, una misión con la que desplegó un satélite de refuerzo para el operador estadounidense de comunicaciones Globalstar.

El despegue se produjo a las 00.27 hora local (04.27 GMT) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida.

Minutos después, la primera etapa del potente cohete Falcon 9, de SpaceX, aterrizó en la plataforma no tripulada "Just Read the Instructions", según confirmó la compañía en su cuenta de Twitter.

Este fue el noveno lanzamiento y aterrizaje de este propulsor, que anteriormente apoyó el lanzamiento de Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, una misión Starlink, Transporter-4 y Transporter-5, especificó la empresa creada por el multimillonario Elon Musk.

Aproximadamente ocho horas más tarde, SpaceX confirmó también vía Twitter el despliegue del Globalstar FM15.

Según detalló hoy la web nasaspaceflight.com, la nave espacial Globalstar-2 FM15 fue fabricada por Thales Alenia Space, el mayor fabricante europeo de satélites, como parte de la constelación de segunda generación de satélites de comunicaciones de órbita terrestre baja (LEO) de Globalstar.

Globalstar, Inc., con sede en Luisiana (EE.UU.), es una empresa estadounidense de comunicaciones por satélite que utiliza su flota para proporcionar comunicaciones de voz y datos en todo el mundo.

Su satélite lanzado hoy refuerza la red ya existente de 24 satélites de la compañía, desplegados entre 2010 y 2013. Estos satélites tienen una expectativa de vida operativa de 15 años, según la citada página web.

SpaceX, por su parte, se limitó a informar sobre el lanzamiento y regreso de la primera etapa de su cohete Falcon 9 sin ofrecer más detalles de la misión.

La compañía aeroespacial privada batió este viernes su propia marca al lanzar por decimotercera ocasión un mismo cohete Falcón 9, esta vez para poner en órbita 53 satélites de su servicio de internet Starlink.

Esa misión supuso además alcanzar el centenar de ocasiones en las que SpaceX ha reutilizado los cohetes Falcon 9.