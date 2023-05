El investigador de escarabajos

Manuel D. Barría con el premio SOLA 2021 Manuel D. Barría

Mientras buscaba información para identificar la especie de un puñado de larvas de escarabajo, el entonces estudiante de biología Manuel D. Barría recibió el consejo que definió su futura línea de investigación y su carrera: “¿Has pensado dedicarte al estudio de escarabajos?”. Especializarse específicamente en la diversidad de Scarabaeoideos, una de las “súper familias” del vasto mundo de los escarabajos, con unas 30.000 especies descritas.

Tras siete años de aquella recomendación, el biólogo Barria hoy es autor de un libro en el que hace una revisión de 28 especies de escarabajos del género Chrysina en Panamá y otros países como Colombia y Ecuador; y es responsable también del descubrimiento, de momento, de 27 nuevas especies de escarabajos de diferentes géneros en Panamá y otros países.

Dos de las especies inéditas ya fueron descritas en publicaciones científicas y el resto, incluyendo 15 especies endémicas de Panamá, se encuentran en el proceso de preparación, detalla el investigador de 26 años.

Reconocimiento

Ejemplar de la especie 'Chrysina dzidorhum' Manuel D. Barria

Tanto ha profundizado Barría en el estudio de los Scarabaeoideos, que recientemente se convirtió en el primer científico panameño en ser incluido en el 'Scarab Workers World Directory', un catálogo digital que reúne los perfiles y las investigaciones de los mejores especialistas del mundo en el estudio de insectos, específicamente los escarabajos, gestionado por la Universidad de Nebraska, Estados Unidos.

“Formar parte del 'Scarab Workers World Directory' es el equivalente a 'aparecer en las páginas amarillas' en el caso de un especialista en insectos, pues esta herramienta además de brindar mis datos y los de mis estudios, facilita la comunicación entre los investigadores de las especies de escarabajos y la identificación de recursos e informaciones relacionadas con estos insectos”, explica Barría, oriundo de Chilibre.

El Dr. Brett Ratcliffe, un referente de la entomología, es el coordinador del directorio de investigadores y es, también, uno de los mentores de Barría desde que en 2017 le propuso convertirse en un especialista de escarabajos. “Fue el Dr. Ratcliffe quien me aconsejó dedicarme al estudio de Scarabaeoideos. En aquel entonces yo necesitaba ayuda para identificar unas larvas de escarabajo y mi asesora, la Dra. Dora Quirós, me recomendó consultar con un experto extranjero en vista de que no había ninguno en Panamá; y buscando en internet llegué al contacto del Dr. Ratcliffe, le escribí, me respondió, y desde entonces me brinda orientación con mis proyectos”, cuenta el también investigador del Laboratorio de Estudios Biológicos de Artrópodos de la Universidad de Panamá.

Finalmente, Barría fue ingresado este año al directorio global de especialistas luego de presentar los resultados de las investigaciones que ha desarrollado sobre la gran familia de Scarabaeoideos, tanto en Panamá como en colaboración con científicos de Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Reino Unido, República Checa o Australia, entre otros.

Ejemplar de la especie 'Heterosternus oberthueri' Manuel D. Barria

Uno de los proyectos desarrollados por Barría se titula 'Efecto de la intervención humana en la diversidad de Scarabaeoideos (Coleoptera: Scarabaeoidea) en los bosques nubosos de Panamá', el cual fue financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través de la Convocatoria Pública de Nuevos Investigadores 2021.

Precisamente, parte de los resultados de este proyecto fue registrada en el libro A Monographic Revision of The Jewel Scarabs Genus Chrysina from Panama, Colombia, and Ecuador (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Rutelini) que Barría publicó recientemente, con la revisión que hizo de las 28 especies de Scarabaeoideos del género Chrysina, 25 de ellas presentes en territorio panameño. Una revisión, prosigue Barría, es ampliar el rango de los conocimientos disponibles sobre especies ya conocidas por medio de nuevos estudios.

La obra está disponible en formato físico a través de la página www.lulu.com y en formato digital (PDF gratuito) en la página de la editorial Zea de la Universidad de Nebraska.

Otra credencial del trabajo que Barría realiza con los Scarabaeoideos es el premio SOLA que recibió en 2021, reconocimiento que otorga el simposio internacional homónimo sobre Scarabaeoideos a la mejor presentación de su edición anual. Barría lo ganó gracias a una exposición que hizo sobre los sonidos que emiten las larvas de escarabajos, un tema poco estudiado.

Libro publicado por el biólogo panameño Manuel D. Barría

Importancia

Los insectos cumplen con múltiples funciones ecológicas dentro del equilibrio de la naturaleza, tanto en su etapa adulta como en fase de larvas. Son, por ejemplo, descomponedores o recicladores al consumir hojas, frutos, raíces, madera descompuesta o animales muertos, procesos que ayudan a oxigenar y nutrir el suelo, a promover el crecimiento de nuevas hojas, a eliminar materia orgánica o polinizar plantas; además, los insectos forman parte de la dieta de muchas especies de aves y mamíferos.

”La preservación de los bosques nubosos tropicales está cada vez más en riesgo debido a la intervención humana. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre el efecto de este impacto en la biodiversidad es limitado. Analizar la variación en diversidad, riqueza, abundancia y endemismo de los Scarabaeoideos en bosques nubosos secundarios, bosques nubosos primarios intervenidos y bosques nubosos primarios no intervenidos, servirá para explorar la biodiversidad de estos sitios poco muestreados en el país y las aplicaciones de esta investigación para la conservación de la naturaleza, en especial los bosques nubosos”, explica el investigador.

De hecho, en los estudios de impacto ambiental en Panamá no se incluye a los invertebrados, como si no importaran, prosigue Barría. “Cuando revisas uno de estos estudios, se abordan los casos de los monos, del gato solo, etc., pero ¿y los insectos? Nadie le presta atención a la importancia de los invertebrados, hasta cuando situaciones como el cambio climático nos muestran lo relevante que son las abejas o las mariposas, por ejemplo”, argumenta Barría, y resalta que uno de los objetivos del proyecto investigativo que desarrolla con el apoyo de la Senacyt es poner en relieve el rol de los insectos.

Entre otros planes, el científico piensa terminar de describir todas las nuevas especies de escarabajos que ha descubierto y continuar con su preparación académica a nivel de maestría para más adelante desarrollar proyectos más ambiciosos, como un Atlas de la familia Scarabaeoidea para Panamá y crear la primera colección de referencia de especies de los Scarabaeoideos de Panamá (unos 2.000 ejemplares registrados, de momento), para facilitar el acceso al conocimiento de la diversidad de esta súper familia.