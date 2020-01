Lo que vendrá en el 2020

Se acaba el año y la esperada lista de estrenos en las salas de cine para el 2020 no se hace esperar.

Dos amigas con ideales muy diferentes deciden comenzar juntas una compañía de belleza. Una es más práctica, mientras que la otra quiere ganar su fortuna y vivir un estilo de vida lujoso. Las cosas empeoran cuando su benefactor comienza a robarles

El próximo año viene con interesantes giros argumentales en clásicos de la televisión llevados al cine, al retorno del agente 007, secuelas que tenían tiempo de estreno entre ellas y sobre todo, esperados personajes como la Mujer Maravilla y La Viuda Negra.

El mes de enero inicia con una nueva versión de Ju On/La Maldición, el clásico japonés de terror que Hollywood copió. Ahora, el afamado productor Sam Raimi (Evil Dead y Spider Man) nos muestra una nueva versión, esta vez dirigida por Nicolas Pesce, mejor conocido por sus piezas independientes Piercing y Los ojos de mi madre.

Salma Hayek también se destacará con la comedia Like a Boss, del director Miguel Arteta, acompañada por Tiffany Haddish, Jennifer Coolige y Rose Byrne; mientras que Kristen Stewart (Bella, de Crepúsculo), viene con una cinta de terror titulada Underwater. Las comedias infantiles también tendrán su espacio, esta vez con el actor Dave Bautista, que se abre paso entre los nuevos héroes de acción. Con el estreno de Juego de espías, Bautista se une al clan de actores que realizan películas de acción con temas infantiles.

Un hombre de negocios de nacionalidad británica que ha triunfado gracias al tráfico de drogas, decide vender su imperio a una dinastía de billonarios de Oklahoma. Pero sus esfuerzos se verán interceptados por rivales y enemigos en busca de venganza.

Uno de los estrenos más esperados es sin lugar a dudas Bad Boys for Life, que sería la tercera parte de esta saga de acción que catapultó las carreras tanto de Will Smith como la de Martin Lawrence.

Robert Downey Jr. se aleja del universo Marvel para recrear al Dr. Doolitle, el personaje escrito por Hugh John Lofting, y con los que en su momento Rex Harrison y Eddie Murphy lograron cautivar a los cinéfilos en el mundo. Esta ocasión, el equipo de producción se basó en el segundo libro de la serie de Lofting para mostrar el talento de Downey Jr. Junto con las voces de un elenco de lujo que incluye a Antonio Banderas, Marion Cotillard, John Cena, Ralph Fiennes, Selena Gómez, Tom Holland y Rami Malek. Asimismo, Guy Ritchie regresa a sus comedias gansteriles con The Gentlemen, que reúne a Hugh Grant, Charlie Hunnam, Mathew McConaughey y Colin Farrel; mientras que Margot Robbie presenta a Harley Quinn en su película en solitario.

En esta tercera entrega de la franquicia, los polícía Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) vuelven a patrullar juntos en un último viaje, pero sin decir ‘adiós’ o poner fin al vínculo entre los personajes y el mundo de ‘glamour’ que han creado.

Una de las sorpresas del año seguramente la dará el giro en el género que ha dado la nueva versión de la popular serie de televisión La isla de la fantasía, pues los estudios Blumhouse optaron por convertirla en una película de terror con el actor Michael Peña en el protagónico.

El actor Vin Diesel tendrá un 2020 muy activo con dos filmes de acción por estrenar. El primero, Bloodshot, lo lleva a convertirse en Murray Ray Garrison, un soldado mejorado con nanotecnología, que se convierte en una máquina de matar biotecnológica sobrehumana, mientras que meses más tarde regresa como Dominic Toretto en la última saga de Rápido y Furioso.

James Bond también presenta su última aventura, No Time to Die, que supone la quinta y última película de Daniel Craig como el agente 007 y retornan la mujer maravilla y la comedia Legalmente Rubia, en su tercera entrega.

Películas esperadas

Bad boys for life: Los detectives Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) vuelven a hacer de las suyas.

Ahora Lowery pasa por la crisis de mediana edad y Burnett quiere renunciar. Eso sí, cuando se les presente un nuevo caso que resolver, volverán a trabajar juntos por última vez. Tercera entrega de la saga Dos policías rebeldes que dirigen Adil El Arbi y Bilall Fallah, responsbales de las películas Gangsta (2018) y Black (2015). Sus protagonistas vuelven a ser Will Smith (Géminis, Aladdín) y Martin Lawrence (Esta abuela es mi padre, Un funeral de muerte). Completan el reparto Joe Pantoliano (Bienvenidos a Villa Capri), Paola Nuñez (The Purge), Alexander Ludwig (Midway), Vanessa Hudgens (Jefa por accidente), Charles Melton (Riverdale) y Kate del Castillo (La Reina del Sur).

Sonic

Sonic, el famoso erizo azul de SEGA vivirá su primera aventura en la pantalla grande en esta película, que incluirá tanto acción real como animación creada por ordenador.

En esta adaptación cinematográfica basada en la conocida saga de videojuegos descubriremos a su protagonista: Sonic, el erizo con la habilidad de correr a la velocidad del sonido. En esta nueva aventura, el erizo azul deberá viajar hasta nuestro mundo para poder salvar el suyo. En su misión no estará solo, pues contará con la ayuda de su amigo humano Tom Wachowski (James Marsden), con quien intentará escapar del gobierno que quiere capturarlo, además de huir de las artimañas del villano Doctor Ivo Robonik (Jim Carrey).

Dolittle

El afamado y excéntrico Dr. Dolittle (Robert Downey Jr.) es un médico veterinario de la Inglaterra victoriana. Aislado en su mansión, Dolittle vive junto a sus animales exóticos, que son su única compañía. Pero cuando la joven reina Victoria (Jessie Buckley) cae gravemente enferma, este peculiar doctor tendrá que viajar hasta una mítica isla en busca de una cura. Muy a su pesar, Dolittle abandonará su vida de ermitaño para embarcarse en una épica aventura, en la que poco a poco recuperará su sentido del humor y su coraje, a medida que se encuentre con viejos adversarios y descubra maravillosas criaturas.

En su viaje le acompañará su joven ayudante Tommy (Harry Collett), además de todo un séquito de variopintos animales.

Esta comedia familiar está basada en el clásico de la literatura infantil creado por Hugh John Lofting.

La isla de la fantasía

La película es un remake de la serie homónima de terror emitida en televisión durante los años 70. Mr. Roarke (Michael Peña) es un misterioso hombre, propietario de un isla muy especial que concede deseos a sus invitados.

Por la suma de 50.000 dólares, ofrece a sus visitantes la posibilidad de vivir una fantasia relacionada con sus vidas, algo que anhelaron en su pasado o que desean conseguir en el futuro. Sin embargo, desear lo que no se tiene a veces trae terribles consecuencias. Los invitados no tardarán en averiguar que esas fantasías que anhelan no son tan buenas como esperaban y que aquella isla del Pacífico se convertirá en su peor pesadilla.

Una producción de Blumhouse y Sony Pictures, dirigida por Jeff Wadlow, conocido por su última película de terror Verdad o Reto.

Aves de presa

Primera película en solitario de la súpervillana de DC Cómics Harley Quinn. Esta adaptación de los cómics Birds Of Prey de DC nos presenta a Harley Quinn (Margot Robbie) después de separarse del Joker. Tras su emancipación, la villana decide aliarse con otras tres superheroínas para formar el grupo “Aves de presa”.

Además de Quinn, esta asociación está formada por Black Canary (Jurnee Smolett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) y Renee Montoya (Rosie Perez). Las cuatro heroínas trabajarán juntas para tratar de salvar la vida de una joven, llamada Cassandra Cain (Ella Jay Basco), amenazada por un malvado criminal conocido como Máscara Negra (Ewan McGregor).