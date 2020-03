El séptimo arte se disfruta en casa

'Your Name', una obra ambiciosa que combina romance, aventura y viajes en el tiempo. Netflix

El hashtag #QuédateenCasa ha sido la tendencia en los últimos días. Mientras cumplimos con las indicaciones de nuestras autoridades de Salud, en medio de la crisis pandémica del Covid-19, la tecnología y el entretenimiento en el hogar han sido la opción para muchas personas que buscan alternar el teletrabajo, el día a día, y los módulos educativos con la vida misma.

Para quienes han optado escoger las distintas plataformas de televisión, ya sea abierta, por cable, desde redes sociales y o por streaming , hay una variada oferta de títulos para pasar el rato. Iniciamos con la clásica revisión de todas las películas y series que tengan que ver con epidemias, virus y plagas, para mantener el “momentum” más allá de cualquier intoxicación producto de lo viral que se ha vuelto cualquier información sobre esta situación.

Para ello, desde el clásico La amenaza de Andrómeda, basada en la obra de Michael Crichton (Parque Jurásico) hasta las series que abundan sobre zombies, pandemias y sucedáneos, los dramas cristianos y comedias ligeras, musicales o tragicomedias.

De los miles y miles de títulos que desde distintas plataformas hemos estado revisando, las sugerencias que ofrecemos no necesariamente han sido populares y taquilleras, pero sí ofrecen distintas miradas para apreciar un cine que allí está, pero que hacía falta darle clic para disfrutarlo.

Podemos recomendarles, por ejemplo, aquella cinta titulada Hunt for the Wilderpeople (o La cacería de los ñumanos), película que le permitió a Taika Waititi moverse al universo Marvel para hacer Thor Ragnarok y posteriormente triunfar con JoJo Rabbit. En el filme, Ricky (Julian Dennison) es un rebelde de 12 años al que llevan a una granja para vivir junto a un arisco y solitario cazador y su esposa, que luego de una serie de imprevistos, se ve forzado a huir con el viejo huraño en una cacería en donde las autoridades serán implacables.

El ritmo y la buena dosis de comedia y drama que definen el estilo de Waititi se presentan para beneficio de los espectadores, que descubren una gran historia. Tim Grierson, de la publicación Screendaily, nos comenta que esta película es “Cálidamente divertida (...) Hunt For the Wilderpeople es la historia de dos inadaptados, narrada con tal generosidad de espíritu y buen humor, que es una agradable sorpresa descubrir lo emocionante que resulta”.

'Moonlight' se coronó como Mejor Película en los Óscars del 2016. TIFF

Asimismo, Kubo y las dos cuerdas mágicas es descrita como “una película tan visualmente cautivadora, tan llena de texturas emocionales, y tan dotada de poder alucinatorio, que apartar la mirada de ella resulta casi imposible”, de acuerdo con Fernando Salvá de El Mundo de España. En esta extraordinaria animación, Kubo, el hijo de un guerrero samurai, debe conseguir la armadura de su progenitor, para sobrevivir la persecución de dioses y monstruos.

De igual manera, La chica que saltaba a través del tiempo es otra de las grandes apuestas en Netflix. Allí, la joven Makoto y sus amigos Chiaki y Kosuke comparten juntos tanto tiempo, jugando al béisbol después de clase, ya que los tres están a punto de subir de grado y el año que viene quizá no continúen juntos los estudios, pero un día Makoto recibe un peculiar don: la capacidad de ir hacia atrás en el tiempo dando agigantados brincos. Makoto usará esta habilidad para evadir los problemas y alargar la diversión.

Una película que siempre debe ser vista es El origen, ganadora del Oscar a Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. En la cinta, Cobb, es un especialista en entrar en la mente y robar información, a quien se le invita a sembrar una idea en la cabeza de alguien más. La mezcla de lo complejo del relato y la acción que se perfila, hacen de esta experiencia de Christopher Nolan una de las mejores alternativas para entretenerse y pensar.

Your Name es otra animación que vale la pena ver. Realizada por Makoto Shinkai, la cinta cuenta la historia de Taki y Mitsuha, dos jóvenes que no se conocen, pero que, a pesar de eso, logran tener una conexión e, incluso, intercambiar sus cuerpos.

Ya de por sí un clásico entre lo mejor de Tim Burton, El gran pez es de lo más selecto para disfrutar en casa con un gran Ewan McGregor de joven y Albert Finney ya viejo estelarizando a un personaje poético e inspirador.

Si seguimos en búsquedas, Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda no debe faltar. Una familia unida y pobre que debe robar para subsistir, recoge a una niña maltratada, pero ello pone en riesgo al clan y la vida de todos.

Una de las agradables sorpresas del año, en esta ocasión con Adam Sandler, Diamante en bruto, de los hermanos Josh y Benny Safdie, sobre el dueño de una joyería en Nueva York, que está obsesionado con enriquecerse, apuesta de manera catastrófica en toda actividad deportiva mientras vende joyas extravagantes a celebridades y basquetbolistas.

También, uno de los dramas más envolvedores fue Manchester junto al mar (Manchester by the Sea, 2016), con un lenguaje sobrio y melancólico que nos lleva a la redención, el perdón, la ternura y el cariño en relación a la pérdida de seres queridos. La película ganó el Oscar para su protagonista Casey Affleck.

'Manchester junto al Mar', ahora disponible en Netflix. Netflix

En el campo de la animación vale la pena revisar Loving Vincent (2017), que revive a Vincent Van Gogh desde una mirada visual única, otorgada por los más de 100 artistas que la pintaron con la misma técnica que usaba el creador. Mientras, Corea del Sur nos entrega Burning, adaptación de un cuento del japonés Hiruki Murakami que cuenta la historia de Jongsu, un joven repartidor que sueña con ser escritor y se encuentra con una amiga de infancia con la que creció en medio de un ambiente rural, quien le pide que cuide su gato, mientras se va de viaje a África. Al regreso, se desata un triángulo de personalidades cercanas.

Aunque muchos lo nieguen, saber que anda por ahí La última tentación de Cristo, filme de Martin Scorsese, prohibido en muchos países, trae algo de curiosidad. Basada en el libro del griego Nikos Kazantzakis, la historia mostró a un Jesús muy humano, quien se enfurece y muestra débil debido a las pruebas que le pone Dios.

Luz de luna (Moonlight, 2016), también resulta un relato polémico, pero muy interesante que muestra a un personaje en tres etapas de su vida: la infancia, adolescencia y madurez de Chiron, un afroamericano, huérfano de padre, que tiene fuertes dificultades para relacionarse con su entorno y vivir su homosexualidad.

Todo para mi ex, drama taiwanés, merece ser visto. En la cinta, la muerte del padre de Song Chengxi presenta una etapa muy difícil cuando se entera que la herencia es para su amante, Jay. Junto con su madre, Song debe lidiar con el hecho de que algo tenía el hombre que se enamoró con locura de su papá.

'Kubo y las dos cuerdas' una cinta novedosa en animación 3D. CoS

De igual manera, el buscador puede llevarlos a Vida privada un drama con humor que trata el tema de la fertilización asistida, desde los ojos de una pareja de escritores que ya han pasado los 40 años y que están en búsqueda de un hijo, sometiéndose a diferentes tratamientos para lograrlo. Mientras que, los hermanos Coen nos invitan a ver La balada de Buster Scruggs, que narra seis cuentos ambientados en el lejano oeste.

Netflix nos invita a ver sus 10 más pegadas en Panamá, pero una minuciosa revisión del catálogo hará que descubras maravillas del cine para disfrutar en el hogar.