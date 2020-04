Los distintos rostros de Jesús en el cine y televisión

Numerosas producciones cinematográficas han retratado la pasión de Jesús a lo largo de la historia. Gracias al trabajo de maquilladores y utileros del mundo del cine y la televisión, varios actores se transformaron en Jesús de Nazaret. Un hombre con mirada tierna, de rostro delgado con barba y bigote, ojos claros, vestido con túnica y con el cabello largo.

Aunque el dar vida al hijo de Dios ha sido una gran reto, también fue una oportunidad para cobrar reconocimiento a nivel internacional, pero hay que destacar que no todos las películas sobre el personaje bíblico han sido del agrado del público espectador, el cual es muy exigente en lo que respecta a las producciones cinematográficas de corte religioso.

Pero, ¿qué ha pasado con los protagonistas de la pasión y muerte de Jesucristo? siendo éste uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica y que la mayoría de los cristianos recuerdan principalmente en época de Semana Santa.

La Pasión de Cristo

Considerada una de las películas más exitosas sobre la vida de Jesucristo. El actor y cineasta estadounidense Mel Gibson escogió al también actor Jim Caviezel, hoy con 51 años, para interpretar al hijo de Dios en el 2004. En ese entonces, Cavaziel llegó a afirmar que el filme había arruinado su carrera como actor por los comentarios de corte antisemita que realizó su director poco después de su estreno. Aunque 14 años después regresa al cine religioso pero ahora da vida a Lucas en Pablo, Apóstol de Cristo (2018).

Caviezel, goza de fama también por papeles como Edmundo Dantès en The Count of Monte Cristo (2002) y por interpretar al soldado Witt en La delgada línea roja (1998). Entre 2011 y 2016 protagonizó la serie Person of Interest donde interpretó al exagente de la CIA John Reese.

Mel Gibson con el actor Jim Caviezel. Primeros Cristianos.com

El actor está casado con Kerri Browitt, una profesora de secundaria, con quien realiza obras de caridad y diversos proyectos solidarios. Tienen tres hijos adoptivos de origen chino (Bo James, Lynn Elizabeth y David Patrick).

Rey de Reyes

Estrenada en 1961, es conocida por ser una de las primeras películas en mostrar el rostro de Jesús de Nazaret de cerca, papel que estuvo interpretado por el actor Jeffrey Hunter, quien después de participar en esta cinta tuvo un alejamiento paulatino de la industria del cine y finalmente falleció a los 42 años en 1969 a causa de una hemorragia cerebral.

Mientras rodaba en España Viva América en 1969, Hunter fue herido en una explosión en el set de rodaje, sufriendo laceraciones faciales con vidrios rotos, así como quemaduras de pólvora. Poco después, un viejo amigo, ex comando británico, le propinó sin querer un golpe de kárate en la barbilla del que Jeffrey, que sabía judo, no pudo defenderse a tiempo, golpeándose la parte posterior de la cabeza contra una puerta. Durante el vuelo de regreso a Estados Unidos junto con su esposa su brazo derecho quedó repentinamente semi paralizado y perdió el habla.

Al aterrizar, fue llevado directamente desde el avión a Valley Hospital en Los Ángeles, donde se determinó que había sufrido una hemorragia cerebral. Se recuperó y fue dado de alta al cabo de un par de semanas. En su casa de Van Nuys, California, Hunter continuó quejándose de fuertes dolores de cabeza y mareos. Poco después sufrió otra hemorragia cerebral en un corto tramo de escaleras en su sala de estar y se derrumbó, fracturándose el cráneo. Cuando le encontraron no sabían cuánto tiempo había estado inconsciente. Murió durante la cirugía para reparar el cráneo sin haber llegado a recuperar la consciencia, con información de Wikipedia.

El actor estuvo casado con la actriz Barbara Rush de 1950 a 1955 y tuvieron un hijo, Christopher, nacido en 1952. Luego, entre 1957 y 1967, estuvo casado con la modelo Dusty Bartlett. Jeffrey adoptó al hijo de ésta, Steele, y posteriormente la pareja tuvo dos hijos comunes, Todd y Scott. En febrero de 1969, se casó con la actriz Emily McLaughlin.

Jesús de Nazaret

Robert Powell, hoy con 75 años, encarnó al hijo de María para esta miniserie de seis horas creada para televisión en conjunto con Italia y Estados Unidos en 1977. La miniserie fue dirigida por Franco Zeffirelli, producida por Sir Lew Grade a través de su compañía CCI Entertainment.

Cuarenta años después de aquel papel, el actor fue invitado a narrar la serie documental La Biblia, en la versión para el Reino Unido. Una producción de diez episodios, estrenada el 25 de marzo de 2013 en el Canal History.

Actor Robert Powell. Tomada de BBC

En definitiva, la interpretación de Powell como Jesús de Nazaret es la más reconocida en Occidente y es quizás, la imagen con la que las personas identifican el rostro de Jesucristo, según los pasajes bíblicos, durante su paso por la Tierra hace más de 2,000 años.

La vida pública de Jesús

Esta cinta del director John Krish (Out of the Darkness) y Peter Sykes (The Irish R.M.) se basó en el evangelio de San Lucas, y tuvo una preparación exhaustiva de cinco años previos. La película de 1979 fue protagonizada por Brian Deacon, hoy con 71 años, se grabó en Israel, mismo sitio donde ocurrieron los hechos originales.

Antes de interpretar a Jesucristo, actuó en The Triple Echo en 1972 y Vampyres en 1974, luego, fue parte de varias películas y series de televisión. Además, ha usado su voz para personajes de videojuegos desde el año 2001. Su última aparición fue en el filme de televisión para la BBC: Bletchley Park: Code-Breaking's Forgotten Genius. De momento se mantiene alejado del mundo de la actuación.

Desde Georges Hatot y Lous Lumière hicieron La vie et la passion de Jésus-Christ, en 1898, una de las primeras películas sobre Jesús, la lista de actores que han pasado por el papel es sumamente larga, sin embargo, destacamos los más populares en el el mundo del cine y televisión.

Fuentes: Medios Internacionales.