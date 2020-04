Maratón de 5 mil películas gratuitas en Youtube

Youtube, la plataforma de videos más grande del mundo habilitó un catálogo de más de 5,000 películas gratuitas y 20,000 cortometrajes donados por sus creadores sin ánimo de lucro para apaciguar la cuarentena de millones de personas en el mundo.

A los amantes del séptimo arte les interesará que no solo están las taquilleras y las de Hollywood, sino que también se encuentran dentro de la selección de obras algunas de culto puestas a la disposición del público por productoras como Mosfilms, que reunió algunas de las cintas más importantes de la filmografía soviética. Entre ellas el drama épico ‘Guerra y paz’, escrito y dirigido por Serguéi Bondarchuk y ganadora de un Globo de Oro; también la coproducción soviético-japonesa de Akira Kurosawa, ‘Dersu Uzala’.

Este canal, que ya cuenta con más de mil filmes en calidad HD y subtítulos en español, presenta más de 24 cintas nominadas a prestigiosos premios del cine. Se le une Cinetel Multimedia, que destaca con una lista de 250 títulos de documentales y cintas animadas como ‘El acorazado de Potemkin’, ‘Historia de una ciudad’ o ‘Tarzán de las fieras’. Clásicos del cine en blanco y negro destacan a su vez con una colección de comedias de Charlie Chaplin para disfrutar en familia o acostado en el sillón de la sala.

El filme de Filmaffinity

El director español Achero Mañas también dice presente en la iniciativa y ha subido tres de sus largometrajes en su canal de Youtube, entre ellos el filme El Bola, que le hizo merecedor de cuatro Premios Goya.

Desde el buscador de la plataforma se pueden acceder a joyas cinematográficas como ‘Metrópolis’, ‘Nosferatu’, ‘El gabinete del doctor Caligari’, ‘La noche de los muertos vivientes’, ‘A star is born’ (la de 1937, no la de Lady Gaga) y muchas otras que han sido donadas por el sitio web Archive.org, la mayor biblioteca de contenido gratuito de Internet, por lo que no se infringen derechos de autor al verlas.

Según estadísticas de la plataforma más de 1,900 millones de usuarios inician sesión cada mes, para lograr conquistar a una gran parte de ellos es clave un contenido como las películas, lo que hace esta iniciativa una oportunidad que no se puede desperdiciar durante la cuarentena.