El Festival de Cine de Tribeca no se rinde ante el COVID-19

Pese a que el coronavirus ha obligado al séptimo arte a frenar en seco, el Festival de Cine de Tribeca ha querido ayudar a que el impacto de la pandemia afecte lo menos posible a las películas ya producidas y ha seguido adelante con una versión online de la muestra en la que participan desde destacados filmes estadounidenses como 12 Hour Shift o documentales que abordan la inmigración ilegal.

De esta manera, el festival internacional quiere dar salida al duro trabajo llevado a cabo este último año por cineastas, creadores, actores y productores, a la vez que entretiene a los seguidores de la gran pantalla con algunos programas que están abiertos al público.

"Ahora más que nunca es importante que nos unamos para celebrar el trabajo de increíbles cuentacuentos que nos provocan risas y crean historias que nos unen. Es nuestra responsabilidad honrar a estos creadores", ha asegurado la cofundadora de la muestra, Jane Rosenthal.

Eso sí, esta versión del Festival de Cine de Tribeca va a ser, cuanto menos, original. Los organizadores aseguran que se celebrará la muestra este otoño, aunque no se ha concretado ninguna fecha, y que, mientras tanto, se llevarán a cabo una serie de actividades por internet que comenzaron el 15 de abril y que se extenderán hasta el 15 de mayo.

Lo más llamativo para el público general será el Tribeca Immersive: Cinema360, que presenta 15 películas de realidad virtual reunidas en cuatro programas de unos 30 o 40 minutos cada uno, y que pueden verse en los hogares desde el pionero dispositivo Oculus de Facebook desde el 17 de abril.

Entre las 15 películas de realidad virtual destacan la española El Panteón de Mitología Queer, de Enrique Agudo, que se estrena a nivel mundial en la muestra, y la argentina La casa habitada, de Diego Kompel, que protagoniza su debút norteamericano.

Pese a que los neoyorquinos no puedan acudir a las salas de cine para ver las películas de Tribeca, el festival ha decidido seguir adelante con el concurso, por lo que unos 30 miembros del jurado verán en estos días desde sus residencias las películas competidoras de cada categoría para luego anunciarse en su web los ganadores.

En concreto, serán nueve categorías (cada una de las cuales premiará a la Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión y Mejor Fotografía) , entre las que destacan la Competición de Narrativa Estadounidense, la Competición de Narrativa Internacional y la Competición de Documentales.

Una escena del documental '499' del mexicano estadounidense Rodrigo Reyes, que participa en la categoría Documentales. EFE

En Narrativa Internacional compiten 10 películas, entre las que hay 3 latinoamericanas: la peruana Contactado, dirigida por Marité Ugás y producida por Mariana Rondón, la mexicana Kokoloko, de Gerardo Naranjo, y la chilena Nadie sabe que estoy aquí, de Gaspar Antillo y producida por Pablo y Juan de Dios Larraín.

En Documentales figuran 12 largometrajes que cuentan historias de homofobia en el EEUU profundo, como Socks on Fire o Pray Away, de la lucha diaria de refugiados, como Simple As Water o Wake Up on Mars, o que se adentran en el mundo de la moda, como Wonderboy.

Destaca el sabor latino de 499, un documental híbrido que examina el violento legado de Hernán Cortés en México 500 años después de que el país fuera conquistado por el Imperio español, así como Landfall, que narra la complicada relación entre EEUU y Puerto Rico después del huracán María, y The Last One Out, que sigue a 3 jugadores de béisbol cubanos que buscan el éxito en territorio estadounidense.

De las 190 piezas que conforman el peculiar festival de este año, de las cuales no todas compiten por un premio, algunas podrán ser vistas por miembros de la industria del cine y la prensa con el objetivo de que los medios de comunicación las den a conocer y para que los distribuidores decidan qué derechos comprar.

Para ello, la organización ha montado una biblioteca virtual que cuenta con 25 largometrajes, 65 cortos, 4 episodios pilotos de series y 9 series de cortos que corresponden a la sección Tribeca New Online Work (N.O.W.).

Entre los 25 largometrajes, 12 Hour Shift, una mezcla de comedia y terror protagonizada por Angela Bettis, Chloe Farnworth y David Arquette que cuenta la historia de una enfermera adicta a las drogas e involucrada en el mercado negro de venta de órganos.

También con el objetivo de crear algo de movimiento en el mercado del séptimo arte, el festival celebrará por quinto año consecutivo el Tribeca N.O.W. Creators Market, que tendrá lugar el 21 y 22 de abril para reunir a creadores, cineastas y escritores con distrubuidoras, productores y plataformas online, aunque en esta ocasión se llevará a cabo de manera exclusiva a través de internet.

"A través del poder de la tecnología, no podemos estar más contentos de que, pese a las circunstancias, podemos seguir adelante con el Market de 2020, y unir a la comunidad creativa durante dos días", ha explicado la representante de Tribeca N.O.W., Liza Domnitz.