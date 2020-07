'Volver al futuro', del rechazo a una pieza de culto insigne de la cultura 'pop'

Una de las primeras formas en que el director, productor y guionista de cine Robert Zemeckis imaginó que Marty McFly (Michael J. Fox) viajaría hacia el pasado, sería en un viejo y enorme refrigerador de la década de 1950, la cual el Doc (Christopher Lloyd) adaptaría como una máquina del tiempo. Finalmente decidió desistir de esta idea, porque pensó que los niños podrían creer que lograrían viajar en el tiempo si se encerraban en los refrigeradores de su casa, lo cual consideró peligroso.

Back to the Future (Volver al futuro) está de aniversario y con ella la pasión de millones de fanáticos que han convertido la película insigne de la cultura pop, en una pieza de culto.

Tres películas, casi seis horas de proyección, más de mil millones de dólares recaudados por taquilla en todo el mundo, millones de espectadores que las vieron solo en el cine, más otros millones de fanáticos que no se pierden la oportunidad de verla cada vez que un canal de películas en el sistema de cable está transmitiendo una de las cintas, es parte del bagaje de la saga.

El DeLorean DMC-12 ocupado por Marty McFly y el doctor Emmett L. Brown, mejor conocido como Doc, hizo su primer viaje a la pantalla grande el 3 de julio de 1985 y tras cumplir 35 años de la proyección de la primera parte de la saga, Back to the Future se ha mantenido vigente, incluso para las nuevas generaciones.

'Volver al futuro' cumple 35 años. Cedida

Después de su estreno, Volver al futuro se convirtió en la película más exitosa de ese año, al recaudar más de $380 millones en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría, elogiando el trabajo de los protagonistas, directores y productor.

Dirigida por Robert Zemeckis, escrita por este último y Bob Gale, y producida por Steven Spielberg, Volver al futuro oculta datos que aún muchos de los fanáticos más extremos pueden desconocer. Por ejemplo, el científico loco buena onda no era del agrado de Christopher Lloyd al inicio, de hecho, el actor rechazó el papel cuando se lo ofrecieron. Sin embargo, cambió de parecer cuando leyó el guión terminado. Según testimonios del actor, para dar vida al Doc, Brown se inspiró en el científico Albert Einstein y el compositor Leopold Stokowski, ambos con cabelleras alborotadas. Algo que quedaría como marca registrada de su personaje.

Según Studio Universal, Sid Sheinberg, ejecutivo de Universal Pictures, sugirió en algún momento cambiar el título de la película por “Spaceman from Pluto” (El hombre espacial de Plutón), ya que le parecía que Volver al futuro no era algo muy atractivo. La sugerencia no prosperó, pero incluyeron un pequeño guiño en la escena, donde el niño de la granja, a la que llega Marty, saca un cómic llamado Space Zombies from Pluto.

La cinta, aludida por el cuadragésimo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en uno de sus discursos oficiales cuando dijo: “A donde vamos, no necesitamos caminos”, relata las aventuras de Marty, un joven de 17 años, rebelde e impulsivo que vive con sus padres y accidentalmente viaja de 1985 de su época, a 1955 año en el que sus padres se conocieron. Involuntariamente, cambia los hechos de la línea original de tiempo en que sus padres se enamoraron. Al cambiar los hechos, Marty intenta –con ayuda del Doc– reunir a sus padres de nuevo para asegurar su propia existencia y la de sus hermanos.

Para elaborar el guion, rechazado 44 veces antes de su éxito, Zemeckis y Gale utilizaron un sistema de fichas indicadoras en las que iban anotando ideas clave y eran colgadas en un tablero en la oficina de Gale. Valiéndose de estas anotaciones decidieron situar la trama en 1955, pues calcularon que, de esa forma, un joven de 17 años de edad viajaría en el tiempo, 30 años atrás desde 1985 para conocer a sus padres cuando estos tuviesen su misma edad.

Es un imperdible para los fanáticos de la moda ochentera y las nuevas generaciones. Cedida

Entre las anotaciones también resaltaron que durante la época de los 50 sobresalen aspectos como el estatus de los jóvenes como un elemento cultural notable, el auge del rock and roll y la expansión de los primeros suburbios en Estados Unidos, elementos que ayudarían al desarrollo de la trama.

El éxito de Volver al futuro dio lugar a la producción de una trilogía de películas, completada por Back to the Future II (1989) y Back to the Future III (1990), así como a la creación de una serie animada y el establecimiento de una atracción para un parque temático ('Back to the Future: The Ride').

La trilogía, que mezcla risas con ciencia ficción, música pop y guiños del cine, es un imperdible para los fanáticos de la moda ochentera.

Según Gale, algunos elementos influyeron significativamente en la concepción de Volver al futuro, entre ellos la película The Time Machine, la serie de televisión 'The Twilignt Zone' y el cuento El ruido de un trueno.

Por su parte, Zemeckis reconoce que no pudo evitar hacer referencia a las dos sagas de ciencia ficción más importantes del entretenimiento. Es recordada la escena donde Marty se disfraza como un extraterrestre, llamado Darth Vader, y con una particular forma de respirar, proveniente del planeta Vulcano (¡a Mr. Spock le gusta esto!), añadiendo el clásico saludo de esa raza del universo de Star Treck.

Gracias al éxito en todo el mundo en 2010, para conmemorar los 25 años de lanzamiento, la cinta original pasó por un proceso de remasterización con el fin de ser reestrenada en algunas salas de cine en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México y Argentina donde se convirtió en la sexta película con mayores ingresos en ese país en ese único día. En febrero de 2011 se exhibió en el Digital Film Festival de Canadá en formato de alta definición junto con otras películas similares.

Back to the Future ganó un premio Oscar en la categoría de mejor edición de sonido. Para celebrar su aniversario 35, Studio Universal preparó el DeLorean DMC-12 para traer de vuelta a Marty McFly y al Doc Emmett Brown al 2020 en un maratón de las películas I y II durante todo el día de aniversario.

Además, el mismo 3 julio Studio Universal reunió a los fanáticos latinoamericanos más acérrimos de la película, a través de una mesa virtual en sus redes sociales.