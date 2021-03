'Descuida, yo te cuido', la crudeza de los depredadores sociales

Peter Dinklage y Rosamund Pike fueron nominados al Globo de Oro 2021 por sus interpretaciones en la cinta. IMDB

“La Corte ha determinado que usted sí necesita ayuda y no está en su poder, o el mío, decidir si es cierto o no”, son las palabras de Marla Grayson (Rosamund Pike), protagonista de la cinta Descuida, yo te cuido' (I Care a Lot, en su título original) dirigida y escrita por J Blakeson, en la cual se desentrañan los procesos internos de asignación de cuidadores a personas mayores de edad. Si bien las historias retratadas en la cinta pueden provenir de la ficción, Blakeson tomó inspiración de casos reales de cuidadores depredadores que tomaron ventaja de la incapacidad de autocuidado de personas mayores de edad, pero con suficiente dinero para ser objetivos de caza.

“Fue su apetito, su desvergüenza, su ambición, su crueldad, todos esos rasgos que históricamente las mujeres no han podido representar, lo que me hizo sentir que estaba en 'El lobo de Wall Street”

ROSAMUND PIKE,

ACTRIZ

Ver la maquinaria que ensambla Blakeson y la facilidad con la que se desarrolla el plan de Grayson puede resultar escalofriante si lo traemos a la realidad que sufren algunas personas, sin embargo, la naturaleza fría y ambiciosa de la protagonista llega a su punto máximo cuando halla a su “cereza”, Jennifer Peterson (Dianne Weist), una mujer mayor sin esposo, hijos o parientes en vida, pero con afluente en riqueza e inteligencia. Una vez Grayson conoce de ella, a través de una doctora corrupta (Alicia Witt), podemos ver los engranajes de su mente empezar a trabajar e idear un plan para tomar todo lo que pueda de la situación.

Mientras la cinta avanza, vemos el comportamiento parasítico de Grayson relucir con cada nuevo movimiento y cuando descubrimos la verdad tras la buena vida de Peterson, se hace más obvio que la trama acaba de dar un golpe curvo al mejor estilo de las cintas de suspenso. En la imagen panorámica ingresa el mafioso y traficante de blancas interpretado por Peter Dinklage (Game of Thrones) y entonces el ritmo de la cinta toma un nuevo rumbo, asimismo al conocer al abogado Dean Ericson (Chris Messina) y ver su jugada maestra de amenaza a Grayson (quien responde fría y calculadamente a cada ataque como en un partido de tenis), el camino que Blakeson ha pintado para el resto de la historia se vuelve más intrigante, aunque sepamos que la burbuja se va a romper pronto.

No hay escenas realmente inesperadas en la cinta, pero el trabajo de Pike como Grayson deja en evidencia la razón de su victoria al obtener el Globo de Oro en la categoría de Mejor actriz en una película musical o de comedia en 2021. En cada escena presenta una mirada helada que puede hacernos sentir incómodos y hacernos saber que su deseo de quitarle cada pertenencia a Peterson es más una sentencia que un plan ambicioso. Pike comentó al medio especializado Deadline, que su interpretación de Grayson fue altamente inspirada en el papel de Leonardo DiCaprio como Jordan Belfort en la cinta El lobo de Wall Street (2013): “Fue su apetito, su desvergüenza, su ambición, su crueldad, todos esos rasgos que históricamente las mujeres no han podido representar, lo que me hizo sentir que estaba en El lobo de Wall Street y me divertí interpretando a alguien moralmente dudoso”.

La naturaleza del suspenso en la cinta se acopla de forma orgánica a la historia de los personajes. IMDB

Al ver Descuida, yo te cuido debemos estar conscientes de que no encontraremos a alguien por quien “celebrar”, sino a diversos personajes luchando entre sí para obtener ganancias que no les pertenecen en primer lugar, por lo que puede ser un golpe para los espectadores. “Tu gente no jugó con las reglas del juego”, mencionó Grayson en una escena refiriéndose a Peterson, lo cual hace una mayor ironía en cuanto al papel de Pike, quien inició la cinta explicando cómo “la decencia y el juego limpio son sistemas creados por los ricos para mantener pobres a los demás”.

La cinta de Blakeson está llena de señales irónicas, sarcásticas y de sospechas, pero el motivo de que se logre disfrutar cada actuación e hilos que unen a los personajes, es un guion planificado para hacernos sentir que lo sabemos todo, hasta que llega la próxima escena y, de repente, no sabemos nada. Blakeson nos introduce en una historia original y vívida durante los primeros actos, pero al llegar al clímax de la historia nos deja ver (de forma intencional o no) los quiebres en las máscaras tanto de Pike como de Dinklage, e incluso nos presenta la fuerza Weist, lo que de alguna manera hace que el ritmo vuelva a bajar y se muestre predecible entre diálogos y diálogos de explicaciones para las conductas de los personajes.

Rosamund Pike y J Blakeson, director y guionista de la cinta. IMDB

Como en toda cinta, hay escenas que parecen innecesarias y no memorables, y aunque no nos encontremos deseando que Grayson gane todas las batallas, Blakeson la convierte en una superhumana (que pudiera haber sido un reflejo de una anti-héroe antes de su gran transformación) que simplemente está dispuesta a dar hasta su vida con tal de no darle la razón a sus enemigos.

Para cuando la cinta llega a su final, tras casi dos horas de duración, dependerá de cada espectador decidir cómo lidiar con sus emociones al conocer la verdad de toda la trama y cuánto de ella se traduce al mundo en el que vivimos hoy.

Dianne Weist interpreta a Jennifer Peterson en un papel inesperado. IMDB

CALIFICACIÓN LA ESTRELLA

8/10 estrellas

“Si bien la cinta de Blakeson toma una historia original y la plantea vívidamente en cuanto a los depredadores en el sistema judicial para la “protección” de personas mayores, la que se roba la atención es la interpretación de Pike como Marla Grayson, quien nos atrae a su mirada fría y nos entrega sus ambiciosos planes, siendo un espejo de la sociedad actual y la evolución de la cultura de 'los fuertes sobreviven”.