"Another Round" se quiere tomar la última en los Óscar

El desbordante canto etílico a la vida de la cinta danesa "Another Round" parte como rival a batir por el Óscar a la mejor película internacional, una categoría antes conocida como mejor filme en lengua extranjera y en la no habrá ninguna nominada hispana.

Parecía que el cine latinoamericano tenía grandes aspirantes este año para colarse en los Óscar con aclamadas películas como la chilena "El agente topo", la guatemalteca "La llorona" o la mexicana "Ya no estoy aquí".

Pero aunque estas tres películas figuraron entre las quince semifinalistas al Óscar a mejor película internacional, finalmente ninguna de ellas recibió una nominación para este apartado que en los últimos años contó como candidatas con "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar (España), "Roma" de Alfonso Cuarón (México) y "Una mujer fantástica" de Sebastián Lelio ("Chile").

Tanto Cuarón como Lelio acabaron llevándose una estatuilla que el año pasado correspondió al fenómeno surcoreano de "Parasite".

¿El consuelo para el cine hispano? "El agente topo" no optará al premio a mejor cinta internacional pero sí al de mejor documental.

En cualquier caso, "Another Round" (Dinamarca) es la clara favorita en los Óscar de la pandemia por delante de las también nominadas "Better Days" (Hong Kong), "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia-Herzegovina), "Collective" (Rumanía) y "The Man Who Sold His Skin" (Túnez).

"ANOTHER ROUND", UN TRAGO POR LA VIDA

Cuatro maestros frustrados y un experimento de vivir su día a día con un nivel constante de alcohol en sangre de 0,5. Esa es la receta del cóctel de "Another Round", una cinta de Thomas Vinterberg que acaba dando forma a un brindis a saborear cada momento de la vida.

"Extrañamente, siento que esta película no va tanto sobre el alcohol (...). Sé que inicialmente queríamos hacer una película sobre el alcohol y los personajes beben mucho en este experimento, pero espero que esta cinta se haya convertido en un canto a la vida: una película sobre vivir en lugar de solo existir", dijo Vinterberg a Efe.

Un sensacional Mads Mikkelsen, que con su apoteósico baile regaló una de las escenas más comentadas de los últimos meses, encabeza el impecable cuarteto protagonista de "Another Round", que de manera conjunta se llevó la Concha de Oro al mejor actor en el último Festival de San Sebastián.

El impacto que ha tenido "Another Round" en los Óscar de la pandemia también se nota en que Vinterberg ha logrado una merecida candidatura al galardón de mejor dirección.

"COLLECTIVE", EL SISTEMA PODRIDO

El incendio en una discoteca de Rumanía da pie a "Collective", un magnífico documental dirigido por Alexander Nanau y que a partir de esa tragedia explora todas las miserias y la corrupción del poder político y económico.

"Nadie fue condenado, las víctimas siguen esperando una compensación y el sistema judicial parece que lleva su propio ritmo", dijo Nanau a Efe.

"Collective" comienza siguiendo los pasos de unos periodistas de investigación empeñados en desvelar todo lo sucedido en aquel incendio, pero a partir de ahí teje con maestría y precisión un enrevesado juego de políticas e influencias al estilo de un "The Wire" (2002-2008) de no ficción.

Aunque en principio pudiera parecer que es una historia muy local, uno de los éxitos de "Collective", que también opta al Óscar al mejor documental, es que las vergüenzas del establishment de Rumanía, el desastre de su sistema sanitario y el maltrato a las víctimas son temas fácilmente extrapolables a países de todo el planeta.

"BETTER DAYS", VIOLENCIA EN LA ESCUELA

Hong Kong aterrizará en los Óscar por tercera vez en su historia con "Better Days", una impactante denuncia del acoso escolar y de las estructuras familiares y sociales que dan amparo al "bullying".

"Cuando este tipo de situaciones suceden, como adultos tenemos que preguntarnos qué tipo de modelos a seguir estamos siendo para los niños", afirmó a Efe su director, Derek Tsang.

Con las estrellas chinas Dongyu Zhou y Jackson Yee al frente del reparto, "Better Days" entrelaza la historia de una adolescente completamente abrumada por el examen de acceso a la universidad y la de un buscavidas y criminal callejero de poca monta.

Esta cinta también trae consigo cierta polémica bajo el brazo puesto que, por primera vez en más de 50 años, la televisión hongkonesa no retransmitirá los Óscar, una controvertida decisión que algunas voces han vinculado con la nominación del cortometraje documental "Do Not Split", sobre las protestas en Hong Kong, o el miedo a que en la gala haya mensajes políticos contra China.

"QUO VADIS, AIDA?", EL RECUERDO DE SREBRENICA

El horror de la guerra en Bosnia-Herzegovina (1992-1995) es la piedra angular de "Quo Vadis, Aida?", película de la directora Jasmila Zbanic que tratará de relevar a "No Man's Land" (2001) como la única película bosnia que hasta ahora ha triunfado en los Óscar.

"Para nosotros, esta obra es más que una película: es un recordatorio de que el genocidio, el de Srebrenica, y cualquier otro que ocurrió en esta región, no se puede negar ni olvidar", dijo Zbanic en un comunicado tras conocer la nominación.

Esta cinta se centra en una traductora que trabaja para la ONU en Srebrenica y que, durante el asalto de las fuerzas serbobosnias a su ciudad, tiene acceso a datos e informaciones clave que podrían ser salvar a sus seres queridos.

Jasna Djuricic es la aclamada protagonista de esta película que, junto a "Another Round" y "Collective", es la que mejores críticas ha recibido en Estados Unidos de las nominadas al premio a mejor cinta internacional.

"THE MAN WHO SOLD HIS SKIN", PROVOCACIÓN E HITO PARA TÚNEZ

Túnez ha entrado por primera vez en la gran gala del cine con "The Man Who Sold His Skin", una provocadora película de la cineasta Kaouther Ben Hania que explora cómo el racismo o la desigualdad están incrustados en el corazón del capitalismo global.

"No se trata sólo de en qué parte del mundo nacemos sino en qué familia, qué medios tenemos, con qué acceso a la educación. En esta historia lo que le falta al protagonista es un papel, un simple visado", dijo a Efe su protagonista Yahya Mahayni.

Esta cinta se centra en un joven sirio que, para huir de la guerra en su país, llega a un perverso acuerdo con un artista contemporáneo: se dejará tatuar un visado Schengen en su espalda y se convertirá así en una obra de arte susceptible de ser comprada.

El reparto de "The Man Who Sold His Skin" incluye a la estrella italiana Monica Bellucci.