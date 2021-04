Los Oscar 2021, un menú variado que celebra el séptimo arte

La premiación se celebrará el 25 de abril y será transmitida en Panamá por el canal TNT a las 7:00 p.m. EFE

En un año dirigido por la misión de destacar a actores de diversas razas, nacionalidades y trasfondos, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebrará su 93 edición de los premios Oscar tras un año de cine desde casa y pocos estrenos teatrales. Sin embargo, la calidad de las cintas no ha menguado, dado que títulos como Sound of Metal, Ma Rainey's Black Bottom y One Night in Miami se han hecho un espacio por sí mismos en la cartelera de nominaciones pese a provenir de plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video.

Durante la pandemia, el confinamiento provocó que apreciáramos la diversidad del séptimo arte que puede proyectarse más allá de una pantalla grande en una sala a oscuras en compañía de otras cien personas (como generalmente preferimos), sin perder su esencia ni dejar de resonar en nuestras mentes con mensajes profundos y atinados. Con la ceremonia pronta a realizarse este domingo 25 de abril en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, se destaca esta edición como la más agotadora en el ámbito de votación, ya que ha sido aplazada varias veces y estarán compitiendo películas que se han estrenado en plataformas digitales, contra cintas que aún no se han estrenado a nivel mundial, una diferencia interesante con otras ediciones.

La competencia entre las cintas se ve una vez más definida por la cantidad de nominaciones que reciben individualmente, en la cual la cinta de David Fincher, Mank (2020), se encuentra liderando el marcador con 10 nominaciones, seguida por la cinta de la directora Chloe Zhao, Nomadland (2020), con seis nominaciones y posicionada como una de las favoritas de la temporada. Asimismo, la cinta del director Shaka King, Judas and the Black Messiah (2021), se posiciona con seis nominaciones incluyendo la categoría de mejor película, seguido de cerca por la cinta de George C. Wolfe, Ma Rainey's Black Bottom (2020), también con seis nominaciones en total.

Siendo un año de gran presencia estadounidense y europea, Latinoamérica no recibió gran parte del pastel ya que las semifinalistas de Guatemala, La Llorona (Jayro Bustamante, 2019), de México, Ya no estoy aquí (Fernando Frías, 2019) y de Chile, El agente Topo (Maite Alberdi, 2020), no lograron recibir nominaciones en la categoría de mejor película internacional, sin embargo, El agente Topo representará a la región en la categoría de mejor documental.

Viola Davis se posiciona como una de las favoritas en ganas como Mejor Actriz. Netflix

Diversidad

Por otro lado, la Academia parece haber prestado atención a las protestas de años anteriores por parte de actores, productores y demás integrantes de la industria cinematográfica, ya que para este año ha preparado una lista variada en razas y sexos, con la inclusión sin precedentes de dos mujeres directoras que compiten hombro a hombro por la estatuilla en la categoría de mejor director: Chloe Zhao y Emerald Fennell (Promising Young Woman).

Pese a que los otros tres nominados son hombres (David Fincher, Thomas Vinterberg y Lee Isaac Chung), la inclusión de una directora de origen asiático y otra inglesa (para contrastar con la presencia estadounidense) hace la diferencia con respecto a los parámetros de escogencia de ediciones pasadas, ya que en las 92 ediciones a la fecha solo cinco mujeres habían recibido tal nominación: Lina Wertmüller (1977), Jane Campion (1993), Sofia Coppola (2004), Kathryn Bigelow (2010, la única que lo ganó) y Greta Gerwig (2017). En 2020, la Academia recibió protestas fuertes por parte de la industria al dejar fuera a las directoras Greta Gerwig (Mujercitas), Lulu Wang (The Farewell) y Marielle Heller (Un amigo extraordinario), según reportó el medio Esquire.

Por parte de los actores que formarán parte de la ceremonia, la actriz afroamericana Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) se alza como una de las favoritas en la categoría de mejor actriz en un rol principal junto a Frances McDormand (Nomadland) y Carey Mulligan (Promising Young Woman); mientras que Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom) recibió una nominación póstuma a mejor actor en un rol principal y Steven Yeun (Minari) se convirtió en el primer actor asiático-estadounidense en recibir una nominación en esta categoría, por lo que las predicciones se inclinan entre Boseman y Yeun para obtener el galardón.

Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins productores de los Oscar. ABC

Entre brochas y peines

Más allá de los rostros que representan a las cintas en la pantalla grande, los actores clave se encuentran muchas veces detrás del lente, y la Academia ha dado un mayor reconocimiento a sus labores en la edición de este año con las nominaciones destacables en la categoría de mejor maquillaje y peinado, que incluyen a Sergio López-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson por la transformación de Viola Davis en la 'Madre del Jazz' Ma Rainey (Ma Rainey's Black Bottom) con colores oscuros, una dentadura de oro y pelucas hechas de pelo de caballo. La actriz fue audazmente intransigente al exigir verosimilitud y trabajó junto a su estilista personal Sergio López-Rivera y su maquilladora personal Jamilka Wilson, quien junto a Neal (directora del departamento de peluquería), se convirtieron en las primeras mujeres afroamericanas en recibir una nominación en esta categoría.

En cuanto a la cinta de época basada en la obra homónima de la autora inglesa Jane Austen, Emma, las profesionales Marese Langan, Laura Allen y Claudia Stolze fueron nominadas dada la transformación de Anya Taylor-Joy, quien lleva a Emma a la vida con un maquillaje delicado y peinados que darían envidia a las damas en las que se inspiró Austen.

Langan, diseñadora de maquillaje y peluquería, hizo un brillante riff de las siluetas de vestuario, perfeccionando los escotes y las formas de los sombreros; además, agregó flores de temporada en los peinados para reforzar los diseños florales a lo largo de la película, complementando con flores de papel y otras texturas delicadas.

En cuanto al reto de crear un diseño destacable para los personajes de una cinta noir como Mank, el equipo de Gigi Williams, Kimberley Spiteri and Colleen LaBaff recibió un merecido reconocimiento al tomar la responsabilidad de modelar el aspecto de los personajes tras una serie de detalles de los años del 'blanco y negro' estadounidense.

La jefa del departamento de maquillaje, Gigi Williams, se centró en la actriz y presentadora de San Simeon, Marion Davies (Amanda Seyfried), prestando mucha atención al tono monocromático al aplicar el maquillaje que divide la diferencia entre Davies dentro y fuera de la pantalla.

Anya-Taylor Joy protagonizó 'Emma' en 2019. IMDB

Y para dar acabados realistas de madera y fantasía gótica, el equipo de la cinta Pinocchio (Matteo Garrone, 2019), conformado por Mark Coulier (dos veces ganador del Oscar en esta categoría por las cintas El gran hotel de Budapest y La dama de hierro), Dalia Colli y Francesco Pegoretti se encargaron de traer a la vida al pequeño títere de madera (protagonizado por Federico Ielapi) cuyo sueño de ser un niño de verdad se ve plasmado a través de la elección de paletas de colores y texturas. Coulier y su equipo capturaron el sabor de las ilustraciones originales de Enrico Mazzanti y Carlo Chiostri utilizando todas las técnicas protésicas disponibles.

La rama de maquillaje y peluquería de la Academia tiene actualmente 254 miembros, de los cuales 225 están activos y 29 están jubilados. Mientras tanto, el gremio de maquilladores y estilistas contiene más de 2 mil 100 artistas en todo el mundo.

La importancia de la transformación de los actores en personajes de la vida real se ha acentuado en años recientes, por lo que Davis se presenta como la favorita.

“Debemos tener esperanza para seguir adelante, tenemos que luchar por el cine”

STACEY SHER,

PRODUCTORA

Presencial y con mascarilla

Los productores de la ceremonia Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins apuntaron a la plataforma especializada en cine IndieWire, la importancia de mantener una ceremonia presencial, con las medidas de bioseguridad que se aplican en Estados Unidos y “libre de Zoom”. Los detalles han ido llegando rápidamente durante la última semana a medida que los planes se solidificaron, y los nominados y sus invitados hacen sus arreglos de viaje para los premios de la Academia con dos meses de retraso.

La ceremonia se televisará para más de 225 países y territorios en todo el mundo. “Los premios Oscar 2021 no podrían haberse logrado sin la demora”, dijeron los productores a IndieWire, “causada por preocupaciones de seguridad hasta la espera de un mayor acceso a las vacunas”. La misión es tener un evento sin Zoom y con distancia segura para los nominados y sus acompañantes (uno por persona, según lo establecido). “Esta es la definición a pie de intentar construir un avión mientras está en el aire”, dijo Soderbergh.

Las reglas del uso de mascarillas se especificaron para los nominados y los asistentes: el talento frente a la cámara no deberá usar la mascarilla obligatoriamente, sin embargo, sus acompañantes deberán mantenerlas puestas en todo momento durante el evento. Los premios contarán con 15 presentadores anunciados, aunque se espera el anuncio de unos cuantos más. El concepto central de la producción para el programa sin presentadores es utilizar “guías” para llevar a la audiencia a través de cada uno de los capítulos de la “película” de tres horas, utilizando entrevistas pregrabadas con las personas delante y detrás de las cámaras para atraer al público a sus narrativas para que tengan a alguien a quien apoyar cuando se anuncie el ganador.

Los Oscar 2021, un menú variado que celebra el séptimo arte

“Queremos que la gente diga algo especial, les estamos dando espacio y los hemos animado a que cuenten una historia y digan algo personal”, expresó Soderbergh, “estamos dando terreno a los ganadores para crear un momento”. La decisión de seguir adelante con la premiación más esperada de la temporada ha presentado la posición de la Academia de seguir adelante sin importar los costos y las adversidades. “Debemos tener esperanza para seguir adelante, tenemos que luchar por el cine”, agregó Sher.