Star+ se posiciona en Latinoamérica como un portal de cinematografía multicultural

La directora de Direct-To-Consumer de The Walt Disney Company, Natalia Scalia, destacó a La Decana la importancia del reconocimiento multicultural del cine a través de Star+. La plataforma, incluida en Disney Plus, fue inaugurada en Panamá el pasado 31 de agosto

Scalia cuenta con más de 18 años de experiencia y labora en The Walt Disney Company desde 2006. Cedida

Disney se ha destacado por promover plataformas, cintas y series de alta calidad, siendo Disney Plus, su primera plataforma de streaming exclusiva, un rotundo éxito en las Américas desde su lanzamiento en noviembre del año pasado. Ahora, con la llegada de Star+, la 'Casa del Ratón' se prepara para introducir a la población latinoamericana a un catálogo más variado, de contenido maduro y multicultural, tomando en cuanto la región centro y sudamericana.

En una conversación con La Estrella de Panamá y otros diarios regionales, la directora de Direct-To-Consumer de The Walt Disney Company, Natalia Scalia, indicó que la llegada de Star+ representa un estudio detallado y “una urgencia de dar voz a la comunidad latinoamericana” en el contenido incluido en el catálogo de la plataforma. Contando con películas y series de casas productoras como 20th Century Fox o Warner Media, y la mayoría de la programación ya incluida en la plataforma de Disney, Hulu (únicamente disponible en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido).

La llegada de Star+ no ha sido de color rosa únicamente, ya que diversas reacciones de consumidores latinoamericanos se han pronunciado en redes sociales, destacando incomformidades desde el precio individual ($10.99/mes o $104.99/anual) frente al Combo+ (que incluye la facturación de Disney Plus y Star+ en $13.99/mes), pasando por la “falta de contenido nuevo” (pese a que los catálogos de las plataformas tardan semanas en agregar todo el contenido licenciado) y las comparaciones de su oferta ante competidores como HBO Max y Amazon Prime Video (ambas disponibles en Panamá).

“Desde Disney vemos una oportunidad para mejorar la historias, hacerlas más universales o más locales, con miras a crear una conexión relevante con nuestras audiencias en la región”, NATALIA SCALIA, DIRECTORA DE DIRECT-TO-CONSUMER DE DISNEY.

En el Día de Inversionistas de Disney, realizado en diciembre de 2020, la compañía buscaba ofrecer un lanzamiento temprano en junio de 2021, con miras de reunir de 300 a 350 millones de suscriptores para el 2024.

Star+ fue inicialmente anunciada en el Disney's Investors Day en diciembre de 2020. The Walt Disney Company

Dentro de los planes para proyectar a Star+ como una ventana diferente para el consumidor latino, Scalia destacó: “La estrategia en América Latina tiene un enfoque diferente, tomando en cuenta algunos países con grandes mercados internacionales, pero eso no quita que Star+ sea una solapa más de Disney que presentará un contenido curado y distinto al producto familiar infantil que mantiene Disney Plus; esto significa que habrá una generación de personalidad muy concreta y una propuesta de valor clara para el público que desea un catálogo más maduro y más identificable con su entorno”.

La propuesta inicial de Star+ es presentar a los suscriptores un menú de más de 70 producciones de temática adulta, y 66 producciones creadas en el contexto cultural de países como Colombia, México, Argentina, Chile y Brasil, para un total de 130 títulos originales y de productoras como ABC, FX, Freeform, Searchlight y 20th Century Studios, que se encontrarán estrenándose en la plataforma entre 2021 y 2022. Entre las series que Scalia señaló como “proyectos de raíz latinoamericana” se encuentra Santa Evita y No Fue Mi Culpa, cuyas producciones se llevan a cabo en países como México y Argentina.

NATALIA SCALIA Es vicepresidenta sénior y directora de Direct-To-Consumer en The Walt Disney Company Nombre completo: Natalia Scalia. Nacimiento: Buenos Aires, Argentina. Ocupación: Encargada de Digital Media. Resumen de su carrera: Se desempeña como Senior Vice President and Head of Direct-to-Consumer, The Walt Disney Company Latin America, responsable del negocio de los servicios de streaming de la Compañía en Latinoamérica. Además, es responsable operativa de Digital Media y lidera el desafío de poner en funcionamiento un centro de excelencia digital para toda la Compañía en la región. Ingresó a The Walt Disney Company Latin America en 2006 como Broadband Business Manager, Disney Interactive. Anteriormente, se desempeñó como Analista de Negocios en E-volution, donde en 1999 comenzó su carrera profesional dentro del área de Media Planning.

“Lo que esta era del streaming nos ha enseñado es que el consumidor está mucho más abierto a consumir contenido de calidad, sin importar su origen, el contenido viaja mejor que como hacía antes frente a la disposición del consumidor. Durante la pandemia nos hemos atrevido a explorar más allá de lo que conocíamos en el sentido de contenidos televisivos y de cine, lo que desde Disney vemos como una oportunidad para mejorar la historias, hacerlas más universales o más locales, con miras a crear una conexión relevante con nuestras audiencias en la región”, apuntó Scalia.

Aún en medio de un año de pandemia, la experta en Digital Media, afirmó que las producciones realizadas por Disney Star Studios se llevaron a cabo de forma “positiva y diligente”, para avanzar con el lanzamiento de la plataforma. Asimismo, puntualizó que el equipo de producción de la 'Casa del Ratón' se encuentra en movimiento para sumar contenido local a la plataforma, precisando las historias de mayor relevancia cultural y “la adquisición de proyectos que tengan sentido con ADN de nuestro producto actual”.

Star+ presentará más de 130 producciones originales y licenciadas en su catálogo The Walt Disney Company

Además, Star+ presenta una propuesta complementaria desde el área deportiva, incluyendo el broadcasting de ESPN para toda América Latina; junto a esto, como contenido destacado se encuentran todas las temporadas de la serie Los Simpsons (Fox) que al ser adquiridos por Disney, se encontrarán disponibles desde la inauguración de la plataforma.

Con el aumento del atractivo de las plataformas de streaming (la más nueva en Latinoamérica siendo Paramount+ desde el pasado marzo), la importancia de ubicar a las audiencias en un tiempo y espacio dedicado a los detalles se hace una obligación más que una opción.

Todas las temporadas de Los Simpsons se encontrarán en Star+. The Walt Disney Company

Para Scalia: “Las expectativas para esta región son grandes y nosotros miramos nuestro negocio como el todo, incluyendo todo lo que ya sabemos de las audiencias y lo que aún hemos de descubrir; pero vamos a medir cómo llegamos a los suscriptores de América Latina a través de las tres opciones de suscripción: individual Star+, Disney Plus y el Combo Plus que incluye ambos. De esta forma, la audiencia nos muestra el posicionamiento de nuestra propuesta, que monitoreamos constantemente para una mayor participación en el mercado de la región”.