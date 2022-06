Panamá Series Fest, un peldaño para el impulso cinematográfico

El festival nacional realizará su segunda edición el 10 de junio, reuniendo más de 600 proyectos centroamericanos de series web basados en géneros documentales, de terror, fantasía, no ficción, entre otros. El evento sirve de plataforma de inicio para cineastas nacionales

El festival recibió más de 650 proyectos de India, Turquía, Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Cedida

Crear, innovar y expresar, son algunos de los principios que sigue el productor y fundador del Panamá Series Fest, Henry Ábrego, quien conversó con La Estrella de Panamá sobre la segunda edición de este evento que destaca la creación de obras de series web internacionales. El festival se llevará a cabo el 10 de junio, en el teatro Gladys Vidal a partir de las 6:00 p.m. y de forma gratuita para todo público.

Desde la convocatoria realizada en mayo de 2022, más de 600 proyectos de series web provenientes de Centroamérica, Asia, Europa y Estados Unidos fueron inscritos en el certamen y se proyectarán durante el festival. Para Ábrego, el Panamá Series Festival, presenta una plataforma de cooperación e impulso para los nuevos cineastas que desean insertarse en la producción audiovisual, específicamente para distribución en internet.

El origen del festival nació cuando Ábrego, quien es también cineasta y productor audiovisual, llevó su propia serie web 'Zonians' a diversos festivales internacionales y descubrió un mercado activo en la distribución de series web en Europa y Estados Unidos. “Luego vi que en Panamá y Centroamérica eso casi no existe, por lo que me dije que si nadie lo había hecho, me tocaba inventar una plataforma nueva”, apuntó el director del festival a este diario.

La serie Zonians ha participado en diversos festivales. Cedida

Así, en 2021, se dio la primera edición del Panamá Series Fest, la cual fue realizada en formato virtual dadas las restricciones por la pandemia. Sin embargo, el recibimiento de proyectos y de participantes dio ánimos a Ábrego para continuar con la planificación de una segunda edición. El festival se lleva a cabo dos veces por año, contando con una segunda parte para el 26 de junio de este año en Atrio Mall, también gratuita para el público.

Ábrego agradeció el apoyo recibido por la Alcaldía de Panamá para obtener un espacio propicio para el evento, sin embargo, hizo énfasis en los retos a los que se enfrentan los gestores culturales de cinematografía en el país. “En Panamá carecemos de espacios para eventos relacionados con el cine”, comentó, “pero hemos logrado llevar a cabo una alianza importante y creo que será punta de lanza para Panamá y permitirá que más realizadores audiovisuales tengan oportunidad de exponer su producción a un público más amplio, poder comercializarlo, y a su vez competir tanto local como internacionalmente”.

Un trabajo de pasión

El festival destaca a los creadores de series web tanto en Panamá como en diversas latitudes Cedida

El mayor logro de Ábrego, según indica, ha sido lograr sacar adelante el festival con “pocas manos y muchas ganas”, lo que ha dado pie para lograr proyectar las nuevas propuestas en distintas categorías que serán reconocidas, tales como: “Mejor serie web”, “Mejor piloto de televisión”, “Mejor serie documental”, “Mejor tráiler de serie web” y “Mejor cortometraje”.

“Vamos a tener un gran compendio de producciones de alta calidad en la muestra”, apuntó Ábrego, “la mayoría son seleccionados del festival, y creo que la noche será corta para la cantidad de material que tenemos, por eso tenemos otra muestra el 26 de junio”. Aparte de la muestra, los asistentes podrán conocer a los ganadores de cada categoría, y por primera vez se presentará en Panamá la serie original de Ábrego, 'Zonians'.

Asimismo, indicó que el trabajo de los creadores de series web es puramente “por amor y una gran dedicación”, puntualizando en su propia experiencia con 'Zonians': “Es un proceso muy largo, conlleva mucha dedicación, ya llevamos casi cuatro años en esto y aún no la terminamos; pero lo primordial es el guion, estudiar mucho, analizar y prepararse, saber manejar la financiación, aprender a ver hasta dónde da tu bolsillo y qué puedes lograr con tu capital. Para una producción como la nuestra, en la que no contamos con capital o patrocinio oficial, ha sido más complicado, pero tenemos un crew y actores de alto nivel que dan el 100% por este trabajo”.

Henry Ábrego, cineasta y director del festival Cedida

Uno de los principales objetivos de Ábrego y su equipo para realizar el Panamá Series Festival, es “ir por encima de los retos” que existen en Panamá para los futuros realizadores. “Sucede muchas veces que los productos como un cortometraje, una serie o incluso una película, quedan en una gaveta olvidada por falta de impulso, pero también somos conscientes de que en el país hace falta mejorar la educación y formación para los futuros creadores”, indicó.

Como festival, Ábrego busca poder “exportar un mayor volumen de material” para competir en festivales internacionales, y formar a los creadores que trabajan con equipos limitados. “Por esto, en nuestro plan de trabajo queremos brindarles las herramientas para que aquellos productores y directores conozcan que hay muchas oportunidades de competir y mostrar su talento”, anotó.

De los 650 proyectos recibidos, los temas que destacan van desde la consciencia social, asuntos humanitarios, medioambientales, series web juveniles, situaciones bélicas, así como el uso del género del terror, el drama, la ficción y los documentales, entre otros. “Recibimos material de India, Brasil, Irán, Italia, Turquía, Argentina, Rusia, Francia, entre muchos otros. Y como el festival tiene dos ediciones al año, esta convocatoria arrancó desde enero de 2022 hasta mayo; la próxima edición arrancará su convocatoria desde junio hasta diciembre”, señaló. Asimismo, indicó que en la próxima edición se buscará explotar principalmente el talento panameño con “categorías específicas para Panamá”.

El festival mantendrá convocatorias abiertas desde junio hasta diciembre. Cedida

Ábrego hizo hincapié en que es vital que el “festival siga creciendo” y que “podamos llevar la muestra a distintos puntos del país”, con una mayor colaboración para la movilización hacia el interior del país, haciendo del festival una experiencia “accesible, única y propia de cada panameño”. De igual forma, expresó la importancia del séptimo arte como una herramienta sociocultural que “brinda un aporte importante en los pueblos”, por lo que desarrollar esta muestra “nos expande la mente, nos hace conocer otros puntos de vista e incentiva a que los jóvenes desempolven sus cámaras y empiecen a realizar sus sueños”.