Un nuevo capítulo comienza con 'Black Panther: Wakanda Forever'

La cinta muestra la huella de la maternidad, la familia y la identidad colectiva de Wakanda. Marvel Studios

Tras cuatro años desde la primera aparición de Black Panther, interpretado por Chadwick Boseman (1976-2020), el reino de Wakanda regresa a la pantalla grande con la nueva cinta Wakanda Forever a estrenarse en el país el 10 de noviembre. La historia retoma desde el fallecimiento del rey T'Challa (Boseman) y nos adentra a la vida de un pueblo que debe reinventarse para su propia protección, mostrando la importancia de la familia, la valentía y saber tu identidad para sobrevivir.

El filme dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Tenoch Huerta, Martin Freeman, y Angela Bassett, nos lleva devuelta a Wakanda y rinde un esperado homenaje a Boseman y a T'Challa en todo su esplendor, al mejor estilo de Wakanda, lo cual refleja tanto la esencia del país, como el legado de T'Challa como Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La cinta está prevista para ser una de las producciones de superhéroes más celebradas de la década, según críticos alrededor del mundo.

Tras un vistazo preliminar de la cinta, podemos afirmar que Wakanda Forever deja su propia huella en el conglomerado de películas inspiradas en los cómics de Marvel. Con un excelente guion de acción y diálogos lo suficientemente profundos para desarrollar la historia –sin ser excesivamente expositivos– por parte de Coogler y Joe Robert Cole, una banda sonora maestra de Ludwig Göransson junto con la canción principal de la cinta, Lift Me Up de Rihanna, y un derroche de talento por parte de los actores, actrices y expertos de efectos especiales, el filme se sostiene por sí solo y, a pesar de durar 2 horas con 41 minutos, no deja de impresionar con cada escena.

A raíz de su premiere mundial el pasado 26 de octubre, pudimos participar en una conferencia de prensa internacional donde parte del cuerpo actoral junto a Coogler, y los productores Kevin Feige y Nate Moore, comentaron sobre lo que podemos esperar de la cinta y el futuro de Wakanda bajo la protección de una nueva Black Panther.

Letitia Wright reencarna a Shuri como una nueva líder y protectora de la nación. Marvel Studios

“Comenzamos la película justo en medio de la pandemia. Y, sabes, creo que todos experimentaron una sensación de soledad durante los años que siguieron a esa crisis. Y fue genial ver a algunas de estas personas y darles un gran abrazo gigante nuevamente. Lo que todos estábamos procesando son cosas por las que pasa la gente, este sentimiento de dolor y pérdida”, comentó Coogler a los medios.

“Pero también es genial cuando no tienes que hacerlo solo. Entonces, pudimos construir ese sentido de comunidad y pudimos dar la bienvenida a nuevos miembros, con los actores que interpretaron a Namor y Talokaneel. Fue increíble y realmente me siento agradecido”.

Coogler también hizo hincapié en el trabajo de los productores Feige y Moore en el apoyo hacia la producción de un Wakanda diferente, pero más resiliente tras los eventos ocurridos. Así, Feige comentó que tras un año de trabajo continuo en la nueva versión de Wakanda Forever sin la presencia de T'Challa, Coogler “se volcó completamente a sí mismo en la historia”, al mismo tiempo que la pérdida de Boseman dibujó “todo lo que vendría para la cinta: la celebración y el duelo que sentiría toda Wakanda”.

Uno de los elementos que destacan dentro de la producción es la elección de la música y su representación oficial con 'Lift Me Up', trayendo de vuelta a Rihanna para ser la voz de la banda sonora. “Esta película es diferente. Tenía sentido que fuera una mujer, tenía sentido que pudiera ser alguien con quien pudiera hablar, no necesariamente con las palabras, sino con el sentimiento de maternidad, porque ese es un tema principal en esta película”, anotó Coogler, “colaboramos con este increíble cantante Tems, ella y yo escribimos las palabras, Ludwig hizo la música. Así que estoy muy agradecido de que Rihanna haya sido el último regalo para unirse a la familia y no puedo esperar a que la gente vea cómo se usa en la película”.

Las nuevas adiciones de Namor y Riri Williams a la historia profundizan la narrativa. Marvel Studios

El asombro que se vivió con la primera entrega de Black Panther en 2018 se transformará en melancolía y sorpresa con el estreno de Wakanda Forever, ya que los personajes que sobreviven el linaje de T'Challa son su hermana menor Shuri (Letitia Wright) y su madre, la reina Ramonda (Angela Bassett), quienes deberán sostener a una nación herida, pero muy lejos de estar desprotegida. El renacer de un nuevo Black Panther definirá el futuro de la nación, así como su poder para enfrentar al nuevo villano: el mutante Namor (Tenoch Huerta).

Los temas centrales de la cinta giran en torno a la familia, los orígenes culturales y la identidad personal, así como la identidad colectiva que renace de entre cenizas. En este sentido vemos a Huerta tomar el papel de Namor, un mutante antiguo que posee gobierno bajo el mar, como una amenaza y también como un protector de su propio pueblo, un dúo emotivo que profundiza a su personaje durante la película.

“Vas a destruir algo que es importante, no solo en la historia, sino también en la gente. Mucha gente se siente identificada con Wakanda, y yo me incluyo en Wakanda, la narrativa, la representación y todo. Entonces, ahora tengo que interpretar al malo que destruye [risas], o tratar de destruir ese legado. Y, al mismo tiempo, creo que Ryan encontró una manera de hacerlo humano, para justificar porqué la gente hace ese tipo de cosas”, comentó Huerta a este diario.

El actor y activista mexicano hace su debut en el MCU como un antagonista que se enfrenta cara a cara con el nuevo Black Panther y la reina Ramonda, dejando en claro que veremos mucho más de él en las próximas entregas de la franquicia. Huerta ('Son of Monarchs', La purga por siempre) explicó que su personaje guarda múltiples razones por las cuales lleva a cabo sus actos en contra de Wakanda, “aunque no es una excusa”, pero también reacciona “ante el dolor y la amenaza, lo que es humano”.

Un nuevo capítulo comienza con 'Black Panther: Wakanda Forever'

“Tenemos a estos dos personajes tomando diferentes decisiones en medio del dolor y la amenaza, pero al mismo tiempo comparten la misma herida, históricamente. Me refiero a la representación de sus culturas. Por lo que resuelven el problema pese a sus personalidades y sus propias historias. Eso es hermoso. Ese equilibrio en una película de superhéroes es fantástico. No sucede demasiado y es agradable”, explicó el actor.

Bajo un nuevo legado

Y así, el resurgimiento más esperado llega de la mano de Shuri (Letitia Wright), quien con elegancia y fuerza está prevista para tomar el manto de su hermano y liderar a todo un reino que anhela defenderse de los atacantes globales. Wright comentó en la conferencia de prensa su visión de Shuri en esta nueva presentación, pese a tener la herida de la pérdida de Boseman “muy fresca” en sus primeras conversaciones con Coogler.

Wright destaca a Shuri en una luz muy diferente a la que tenía en 2018, yendo más allá de ser la hermana genia tecnóloga a ser una lideresa capaz de enfrentar sus miedos y su duelo para tomar el control de las situaciones adversas. “Teníamos que ver cómo íbamos a crecer. Todos tomamos giros muy diferentes. Y Shuri también. La conocemos en la primera película y ella es ese rayo de sol. Ella está tan vestida y protegida en la realeza y el amor. Y orgullosa de que su hermano mayor haya dado el paso, siguiendo el legado de su padre. Y ella solo quiere crear. Yo amo a Shuri en la primera porque tampoco había límites para ella. Era como si ella [risas] fuera la persona a la que acudía su hermano para su protección, su armadura. Pero ahora, ¿cómo se ve eso cuando tu corazón está roto?”

Para Wright, Shuri resurge como una creadora. “Y creo en la forma en que fue escrito, con delicadeza, y la gentileza de cómo lo abordamos. Siempre hablábamos, siempre nos comunicábamos, en cada paso del camino. Y pudimos aportar algo que se sintiera real, que se sintiera veraz. Y pude realmente darle mi corazón y darle a Shuri un arco completo”, indicó la actriz, “con suerte, la gente realmente podrá resonar con eso y encontrar algo de curación junto a nosotros”.

A Wright se le une Dominique Thorne encarnando a Riri Williams, una nueva adición al arco de Wakanda y cuya presencia resuena con la generación joven de los cómics, siendo también una adición reciente a este universo multifacético. “Estoy realmente emocionada por Dominique y la actuación que van a poder ver”, señaló Wright. “Ella es increíble. Riri es muy divertida y me encanta el hecho de que tenemos una hermosa oportunidad de ver a otra joven negra ser un genio y estar en la escuela haciendo lo suyo e inspirando a tantos”.

Con las protagonistas de esta cinta se crea un rumbo distinto al de las cintas de Marvel. “Creo que no se trata de impulsar a las mujeres o frenar a los hombres, se trata de contar una historia que sea orgánica”, apuntó el productor Nate Moore. “Y creo que a veces, tal vez desde el exterior, hay un pensamiento de que hay agendas en juego. Es solo contar buenas historias. Y nuevamente estamos bendecidos con un elenco increíble que da vida a estos personajes y te hace querer ver qué está pasando con Shuri o qué está pasando con Okoye o qué está pasando con Lupita o qué está pasando con Ramonda. No destacarlos habría sido un perjuicio para la historia”.

La cinta presume de tener un presupuesto cercano a $200 millones, por lo que su ganancia deberá obtener aún más y se prevé que si Black Panther: Wakanda Forever gana entre el 65% y el 70% de los ingresos brutos de su predecesor, sin China ni Rusia, recaudará entre $460 millones y $490 millones a nivel nacional y entre $795 millones y $855 millones en todo el mundo, según estadísticas de la revista especializada Forbes.

Aún con las expectativas, Wakanda Forever entrará en el catálogo de las películas más esperadas de 2022 y hará honor a la memoria de Chadwick Boseman.