Globos de Oro: Los nominados para la edición 2023

El lunes 12 de diciembre se anunciaron las nominaciones de la 80ª entrega anual de los Globos de Oro (Golden Globes) desde The Beverly Hilton en Beverly Hills, California. La ceremonia se celebrará el 10 de enero de 2023.

Las actrices de la nueva comedia de NBC López vs. López, Mayan López y Selenis Leyva fueron las encargas de anunciar las nominaciones junto a la presidente de la Asociación de Prensa extranjera de hollywood (HFPA), Helen Hoehne. Se presentaron las 27 categorías de premios y los cinco nominados para cada una.

Nominaciones

Los Golden Globes son los galardones de más prestigio después de los Oscar. Para su 80.ª entrega, los premios cuentan con 27 categorías y cinco nominaciones para cada una. Las nominaciones premian a películas, series, guiones, directores, actores, actrices y más.

The Banshees of Inisherin encabeza la lista de nominados a los Globos de Oro 2023, que se anunciaron este lunes. La película obtuvo ocho nominaciones, incluyendo mejor película (musical/comedia) y nominaciones de guion y dirección para Martin McDonagh.

Los actores Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy están nominados por la película “El Menú”. Redes Sociales

Everything Everywhere All at Once siguió con seis nominaciones, mientras que Babylon y The Fabelmans obtuvieron cinco cada una. En general, Searchlight Pictures lidera a los distribuidores de películas con 12 nominaciones, seguida de A24 con 10 y Netflix con nueve.

En el lado de la televisión, Abbott Elementary lidera los nominados con cinco, incluyendo mejor serie de televisión (musical/comedia) y mejor actriz en una serie de televisión (musical/comedia) para Quinta Brunson. HBO Max y Netflix empataron en la mayoría de las nominaciones en televisión, con 14 cada uno, seguidos de Hulu con nueve.

Actrices como: Ana de Armas (Blonde), Cate Blanchett (Tar), Olivia Colman (Empire of Light), Viola Davis (La mujer rey), y Michelle Williams (Los Fabelman) se encuentran nominadas en la categoría de “Mejor actriz de drama”.

Otras actrices como Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor Joy (El Menú), Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande), Angela Basset (Black Panther: Wakanda Forever) y Zendaya (Euphoria) también se encuentran en la lista de nominaciones en diferentes categorías.

Argentina, 1985” se encuentra nominada en la categoría “Mmejor película extranjera”. Redes Sociales

Diego Calva y Brad Pitt (Babylon), Adam Driver (White Noise), Ralph Fiennes (El Menú), y Eddie Redmayne (The Good Nurse), son unos de los actores nominados para los premios.

En la categoría de “Mejor película de habla no inglesa” se encuentran nominadas Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neues) de Alemania, Argentina, 1985 de Argentina, Close proveniente de Bélgica, Francia y Países Bajos, Decision to Leave (Heeojil gyeolsim) de Corea del Sur y RRR de India.

Polémica en los Premios

Los próximos 80 ª Globos de Oro anuales regresarán a NBC en enero 2023. La cadena, que ha transmitido los Globos desde 1996, se negó a transmitir la edición de la entrega de premios pasada a principios de este año a raíz de un boicot de la industria del entretenimiento provocado por las revelaciones de Los Angeles Times en 2021.

El diario reveló que la organización de los Globos de Oro The Hollywood Foreign Press no tenía miembros negros y se había involucrado en conductas poco éticas y prácticas financieras sospechosas.

A raíz de los artículos del L.A. Times, la HFPA ha implementado numerosas reformas, incluida la prohibición de que los miembros acepten obsequios y la introducción de una línea directa para denunciar conductas indebidas. También agregó 103 votantes procedentes de 62 países alrededor del mundo quienes forman parte de organizaciones de la industria, reconocidos festivales de cine extranjeros y profesionales del periodismo.

La empresa también contará con la participación de 21 miembros adicionales, periodistas con sede en Estados Unidos que trabajan para medios en el extranjero.

El grupo de votantes que participa actualmente de los Golden Globe Awards es 52% femenino, 51,8% racial y étnicamente diverso, con 19,6% latino, 12,1% asiático, 10,1% negro y 10,1% del Medio Oriente.

“Esta ya no es la antigua HFPA”, dijo la presidenta de la organización, Helen Hoehne, a The Hollywood Reporter. “Durante los últimos 18 meses, casi dos años, miramos profundamente hacia adentro y escuchamos las críticas. … Y construimos una nueva infraestructura que transformó nuestra organización y la entrega de premios en algo más diverso, transparente y receptivo”.

Además, la HFPA ha creado más categorías al dividir sus honores de actor de reparto y actriz de reparto en premios separados para series de televisión en curso y series limitadas/de antología o películas para televisión.

Las películas y los programas de televisión que se estrenaron durante el año calendario 2022 son elegibles para los premios.

Si bien los Globos regresan a NBC, este es el último año de su acuerdo con la cadena, lo que significa que aún no está claro dónde se transmitirán las futuras ediciones de la entrega de premios.