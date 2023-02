Panama Horror Film Festival: la ventana al cine de terror

El Panama Horror Film Festival se celebrará desde el 2 al 5 de marzo, 2023. Cedida

El Panama Horror Film Festival celebra este año su séptima edición en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) del 2 al 5 de marzo, con el fin de “impulsar el cine de terror y presentar historias diferentes con propuestas arriesgadas”, informó la organización del festival.

“Esta es la ventana que permite a cineastas panameños y latinoamericanos dar a conocer su talento en este género que regularmente es visto de manera negativa como algo fantasioso y sangriento”, comentó el cineasta Alberto Serra a La Estrella de Panamá.

El festival proyecta cortometrajes y largometrajes independientes latinoamericanos, aunque con el tiempo se le ha dado la oportunidad a propuestas asiáticas, europeas, africanas y norteamericanas.

“Nuestro equipo se entrega totalmente al festival, creando una experiencia diferente para nuestra audiencia. Esto incluye exposiciones, conciertos, mercados, paradas con comida, cervezas artesanales, obras de teatro, concursos express de cortometrajes, stand up comedy, entre otros”, señaló la organización del festival.

“No te puedes mover”, cortometraje nacional dirigido por Ana Grethel Solís. Cedida

Los cortometrajes nacionales

El Panama Horror Film Festival cuenta con tres categorías en las que los participantes pueden presentar sus obras: cortometrajes nacionales, cortometrajes internacionales y largometrajes. Todas las obras son permitidas mientras no se hayan rodado en salas comerciales en Panamá o en plataformas online del territorio. Además, se buscan películas recientes con máximo tres años desde su estreno.

En esta séptima edición, se encuentran 11 cortometrajes nacionales: Human Garbage, dirigida por Gaspar De La Cruz; Frutabomba, dirigida por Eliana Araúz; Behind The Leyend – The Lost Rabbit de Alberto Serra; Juanito (Héctor Hurtado); No te puedes mover (Ana Grethel Solís) entre otros.

Ana Grethel Solís, quien participará en el festival, compartió con La Estrella de Panamá su experiencia durante la creación de su cortometraje No te puedes mover.

“El Sacrificio”, largometraje dirigido por Alberto Serra. Cedida

Este filme cuenta la historia de Kira, una joven que sufre de parálisis de sueño y traumas psicológicos desde su niñez, lo que la mantiene en un ciclo de pesadillas.

“La inspiración del corto fue mis vivencias con parálisis del sueño y las experiencias de otros conocidos”, contó Solís. “Quería mostrar el terror que se vive al sentirse prisionero de tu propio cuerpo y que para poder lidiar con esto, es necesario afrontar los traumas que tenemos”, manifestó.

Solís tuvo el papel de directora, escritora y actriz en su cortometraje. “Fue un proyecto que inicié para mi maestría durante la pandemia. Conté con la ayuda de muchas personas que conocían sobre producción, lo que me permitió aprender bastante”.

Cortometrajes internacionales

“El Bosque”, cortometraje de la sexta edición del festival. Redes Sociales

En la categoría de cortometrajes internacionales se encuentran 22 obras presentadas, entre ellas: Colonie (Francia); Hairsucker (Australia); La Nueva (España); #Nofilter (Estados Unidos). Este último es un filme aborda el problema del trastorno dismórfico corporal a través de los ojos de una joven insegura que se obsesiona con un filtro capcioso que la obliga a cuestionar la verdadera belleza. Una advertencia sobre la obsesión por los “me gusta” y la “vida perfecta” que se proyecta en redes sociales.

Los largometrajes

Por último, en la categoría de largometrajes se presentarán siete obras: El Ojo y el Muro (Guatemala); A Life On The Farm (Reino Unido); Exegesis Lovecraft (Canadá), Emerge (España); Lava (Argentina); El Sacrificio (Panamá) y Carro Rei (Brasil).

El director de cine panameño, Serra, comentó sobre su largometraje El Sacrificio y todo lo que ha logrado desde el lanzamiento. “Cuenta la historia de dos hermanas que tendrán que luchar para sobrevivir en la granja de su abuela, quien ha sido poseída por una maldición”.

Póster de “Bruja”, cortometraje de la sexta edición del festival.

Esta historia estrenó en las salas de cine el año pasado y se ha presentado en otros países a lo largo de Latinoamérica, ganando distintos premios. “Hasta el momento hemos ganado el Fondo Cine en 2018, al igual que la sección de terror de Ventana Azul en Argentina”, informó Serra. Además, el cineasta reveló que la c inta se presentará en el Festival de Cannes en mayo del presente año. “Es una película que todavía tiene mucho por recorrer”, aseguró.

Sobre el festival

Sol Moreno, directora y programadora del Panama Horror Film Festival, explicó que uno de los objetivos más importantes en este evento es “promover y dar a conocer a nivel nacional e internacional el cine que se hace en Panamá y en Latinoamérica con el fin de crear una comunidad de gente aficionada al género de terror”.

Agregó que este año, el festival “contará con una exposición fotográfica en la sala La Bóveda del museo, al igual que charlas y concierto de la banda nacional Vida Nocturna”.

Sobre los logros de los participantes del Horror Film Festival, la directora del evento comentó que “los cortometrajes presentados tienen la oportunidad de darse a conocer en otros festivales a nivel mundial como el Festival de Cine de Sitges, Espanto Film Fest de México, y el FKM: Festival de Cinema Fantástico de Coruña en Galicia, España”.

Añadió que el evento le “da la oportunidad a los cineastas panameños de presentar sus obras y dar a conocer su talento en el género del terror, lo cual impulsa el cine del país”.

Visión del cine de terror

“Hasta el momento, el género de terror en Panamá y en la región se sigue viendo como la 'oveja negra' del cine y esto debe cambiar”, comentó Serra.

“Se cree que el terror va ligado a un nicho específico y esto no es cierto. Los cinéfilos están pidiendo algo distinto, que los haga pensar y debatir y estas historias brindan esa oportunidad de presentar un drama con la libertad de llevarlo más lejos y que abarque una profundidad enorme”, dijo Serra.

Moreno, directora y programadora del Panama Horror Film Festival, considera que: “hay una visión muy comercial del género”. Explicó que siempre se optan por los jumpscares porque es la vía segura para vender este tipo de filmes.

“Sin embargo”, agrega Moreno, “cada vez conozco más gente interesada en otros autores no tan mainstream que presentan películas de buena calidad, ya sea por la originalidad en sus propuestas narrativas, por su forma de exponer el tema, o la diversidad cinematográfica más rica y atrevida que ofrecen”.