La directora Kattia G. Zúñiga, conmovida por el premio recibido en España

La directora de cine costarricense-panameña Kattia G. Zuñiga, flamante ganadora de la Biznaga Latina del 26 Festival de Málaga por "Las hijas", se muestra conmovida por el premio otorgado a una película que le ha costado nueve años sacar adelante, y siente, por fin, "estar en el momento y el lugar correcto".

La directora Kattia G. Zúñiga presenta su película "Las hijas" en el XXVI Festival de Cine en Español de Málaga. Jorge Zapata | EFE

G. Zúñiga dedicó sus primeras palabras tras conocer su premio a agradecer a "tantas directoras que vinieron antes, que me inspiraron para estar aquí y que me hicieron sentir que quizás no era tan complicado, o sí que lo era", se corrige.

Citó entre ellas a Paz Fábrega, directora, guionista y productora de cine costarricense y "la primera directora con la que trabajé y que me introdujo al oficio cinematográfico", sin olvidar a otras "muy talentosas", algunas a las que ni siquiera conoce como Patricia Velasques, Clara Sola, o la costarricense nacida en Estocolmo Nathalie Alvárez.

"Y también a un montón de profesionales hombres", agregó.

"Aún estoy como procesando el asunto, me conmueve que la gente que vio "Las hijas" aceptó su luminosidad y su forma de contar sin hacer lo obvio. Pero sí -sonríe, orgullosa-, hay gente que se vio identificada con eso y sintieron rico de ver mi filme y eso me hace sentir súper bien".

Para la directora debutante, este premio, que recogerá físicamente en la gala de clausura del Festival de cine este sábado, es el reconocimiento al trabajo de nueve años de "un gran grupo de personas que confiaron en mí. Sinceramente, se siente uno tan bien", señaló emocionada.

"Venir a Málaga y estar seleccionado en la Sección Oficial ya era un enorme premio", comenta con EFE Alejo Crisóstomo, director de fotografía de la película y pareja de Zúñiga.

"Las hijas" es una historia autobiográfica que hilvana una dolorosa experiencia de abandono paterno con la maravillosa y acogedora ciudad de Panamá como telón de fondo, luminosa, cálida, poblada de colores estridentes (reales, no hubo retoque) con el día a día de unos adolescentes felices y divertidos, lejos de la imagen estereotipada en las cintas latinas de juventud desubicada y doliente.

Una película llena de besos y música, de "skate" y de bailes urbanos donde dos actrices casi niñas, Ariana Chaves y Cala Rossel (una morena, ojos oscuros, la otra trigueña, ojos azules) interpretan el papel de la directora y su hermana, cuando, de pequeñas viajaron solas a Panamá desde San José donde vivían, para encontrarse con un padre que hacía diez años que no las veía.

Esos días se alojan en la casa de una amiga de su madre, que tiene hijos e hijas de su edad, con los que aprenden, disfrutan, observan y aman en esa época irrepetible de la vida.

G. Zúñiga contó a EFE que ya prepara su siguiente proyecto, no tan autobiográfico, sino sobre "algo que me sucede a mi y a otras mujeres centroamericanas particularmente y es que no podemos expresar de una manera eficaz la rabia o el enojo"

Su nuevo proyecto "investiga por qué nos pasa eso, en una cultura tan extrovertida en otros sectores, pero que cuando se trata de confrontar lo evadimos al máximo y tratamos siempre de mantener una sonrisa y de permanecer contenidas".

Una película que explorará esos temas, "pero siempre con mi punto de vista", comparte G. Zúñiga.