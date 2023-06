Santiago L. Speranza: 'Buscamos elevar la narrativa y el enfoque a los vínculos familiares'

El joven escritor es ahora colaborador autoral de la serie argentina para Disney Plus, 'Entrelazados', que estrenó nueva temporada el 24 de mayo centrada en música, amistad y reconciliación familiar

Speranza ha publicado libros como 'Tu amigo invisible' y 'La inexistencia de Logan Walker.' Cedida

Con solo 21 años, Santiago L. Speranza (Buenos Aires, 2002) es escritor publicado, deportista y colaborador en la serie argentina para Disney Plus, Entrelazados, que el pasado 24 de mayo estrenó su segunda temporada en la que intervino su pluma. En una conversación con este diario, Speranza comentó sobre su amor por las letras, sus inicios en la plataforma de lectores y escritores Wattpad y sus planes a futuro dentro de la industria cinematográfica.

Con más de 81 mil seguidores en su cuenta de instagram (@ssperanza1) se conecta diariamente con sus lectores latinoamericanos. Cedida

Sonriente y con una energía contagiosa, Speranza habló de su comienzo en la escritura en 2014, a través de la plataforma de lectores y escritores Wattpad, donde sus textos recibieron pronta atención y aceptación por miles de usuarios. “Me encantó la retroalimentación e interacción entre lectores y escritores en la plataforma, y siempre fui de esos chicos que en clase les pedían que escribieran un relato de una página, y yo escribía diez”, indicó, “conseguí un lugar donde podía dejar ir mi imaginación y todas las ideas que tenía en la cabeza y así llegué a escribir mi primera novela”.

El tenista fue contactado para formar parte de la creación del contenido para la nueva temporada de 'Entrelazados' en Disney Plus. Cedida

Su pasión por escribir lo llevó a tomar la literatura como una carrera a mayor profundidad y a publicar su primer libro Tu amigo invisible (editorial El Ateneo) en 2019, el cual se centra en un misterio y thriller escolar donde “un psicópata despiadado comienza a enviarle cartas amenazadoras a los chicos de tercer año de un colegio de Buenos Aires, prometiendo asesinarlos si no consiguen desenmascararlo a tiempo”, según refiere su sinopsis. “Escribí esta primera novela a mis 16 años y fue autopublicada, luego El Ateneo le dio una nueva oportunidad y pudimos revisarla”, comentó Speranza, “lo que al principio tenía 30 mil palabras, pasó a tener 60 mil y pudimos darle mayor profundidad a muchos de los personajes, sobre todo al villano que ahora es mucho más fuerte”.

Actualmente estudia en el College of Georgia Coast con una beca deportiva en tenis de alto rendimiento. Cedida

Su nueva versión de Tu amigo invisible cuenta con diversas ilustraciones y códigos QR que aumentan la interacción libro-lector y se encuentra en distribución en toda Latinoamérica. Este primer paso llevó al joven tenista de alto rendimiento –deporte que le valió una beca de estudios en Estados Unidos bajo la titulación de administración de empresas en el College of Coastal Georgia–, a desarrollar su segunda novela, La inexistencia de Logan Walker (editorial Vanadis) en 2021, donde dos hermanos gemelos se enfrentan a un caso de identidad falsa en un nuevo entorno social.

Ha desempeñado roles como representante de literatura juvenil en diversos congresos y dentro de la plataforma internacional Wattpad. Cedida

Además de sus publicaciones editoriales, Speranza fue llevado a la pantalla chica como colaborador autoral para la serie hit argentina para Disney Plus, Entrelazados (2021). A fines de 2021, el joven escritor recibió una solicitud de amistad en Instagram, donde el también colaborador autoral Esteban del Campo le invitó a formar parte de este proyecto.

“Me comentó que buscaban nuevas voces jóvenes de gente que quizá no fuera del mundo del guionismo, pero que podían tener potencial”, contó Speranza, “ahí fue donde le dije que yo nunca había escrito un guion, pero la verdad lo que me contaba sonaba espectacular, así que hicimos pruebas para ver si yo encajaba en el tono de lo que la serie estaba buscando y así empezamos a trabajar juntos por varios meses –lo que siempre le voy a agradecer–, además que me enseñó mucho del lenguaje cinematográfico que es totalmente distinto a escribir una novela. Fue una experiencia increíble y la serie salió muy bien”.

Portada de la segunda novela de Speranza, 'La inexistencia de Logan Walker' Cedida

Entre horarios universitarios, de escritura, reuniones y trabajo como colaborador autoral, Speranza apuntó que fue un viaje inesperado y un desafío sumarse al proyecto de Entrelazados, sin embargo, la serie también fue un proceso de aprendizaje. “Yo entro recién en la segunda temporada, entonces para mí al nunca haber escrito un proyecto así antes, fue muy importante poder ver la primera temporada, todo lo visual de la historia y ver a los personajes para entenderlos”, subrayó; “ese fue el fundamento para dar los primeros pasos con la construcción de los personajes de forma más clara y visible, pues no es lo mismo arrancar con un personaje desde cero, que ya haberlo visto, tener al actor, saber cómo habla y cómo se expresa”.

Portada de 'Entrelazados' en Disney Plus Cedida

La serie cuenta con una trama que sigue la amistad, el amor familiar y la música en la forma icónica que las telenovelas argentinas han marcado por generaciones y que, además, regresa con la aparición estelar de Elena Roger (Floricienta) y Clara Alonso (Violetta). En su segunda temporada se adentra aún más en los viajes en el tiempo para Allegra (Carolina Domenech) y Marco (José Giménez Zapiola), así como el crecimiento y maduración de la relación madre-hija entre los personajes de Alonso y Roger, Caterina y Cocó, respectivamente.

“En esta nueva temporada se eleva la apuesta de la narrativa, y estoy ansioso de que todos puedan verla y disfrutarla, ya que el mayor reto fue encontrar el punto justo entre el lenguaje para televisión y mi experiencia en literatura, lo cual es diferente, pero pudimos lograr pulir el diálogo de los personajes, la construcción de los lazos necesarios entre personajes y escenas para llegar al clímax que engancha en cada episodio”, anotó el escritor argentino. Agregó: “hay mucho enfoque en los vínculos familiares con lo que todos podrán identificarse a cualquier edad”.

Speranza comentó que empatizó mucho con el personaje de Roger, Cocó, quien se encuentra en el foco de la serie desde su primer episodio. “Elena Roger me parece una actriz histórica en Argentina, por todo lo que ha hecho y tiene mucho calibre, pero también el personaje en sí es muy fuerte, tiene mucha autoridad y se mantiene visible aun con los viajes en el tiempo. Es una mujer que rompe con el estereotipo de mujer que se veía en el siglo pasado, por lo que esa personalidad que exhibe con tanta autoridad acentúa cómo ella dirige su vida, hacia dónde quiere ir y toma sus propias decisiones, es exitosa y es la lideresa en todo sentido”, apuntó, “la verdad es que se la admira mucho, y como personaje creo que tiene un muy lindo desarrollo, muy interesante en cómo se lo plantea también en esta segunda temporada, así que va a ser muy bueno verla en pantalla”, añadió.

Tras dos libros, nueve novelas digitales y ahora créditos autorales en televisión, Speranza señaló que tiene nuevas esperanzas y sueños para su futuro tras su próxima graduación en 2024, buscando seguir su pasión por la literatura y la cinematografía. “Me encantaría poder ver un futuro con la escritura en primer plano en cualquiera de sus formatos, para poder vivir de esto que sabemos que es muy difícil, pues son muy pocos los que pueden vender lo suficiente, o hacerse un nombre en este mundo que es súper competitivo”, compartió a este diario. “Por ahora estoy agradecido con todas las oportunidades que le están dando a jóvenes autores y eso me hace querer seguir escribiendo, disfrutando de todo el cariño de mis lectores que son mi motor y me nutren el corazón; son gran parte de la razón por la que amo lo que hago y espero poder continuar encontrando cosas que me hagan feliz”, puntualizó.