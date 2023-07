La película ya no tendrá su estreno en el país por representar en un mapa la 'línea de nueve puntos' en el mar de China Meridional

‘Barbie’ no se proyectará en Vietnam por contener supuestas ‘imágenes ofensivas’

Barbie, película del estudio Warner Bros. próxima a estrenarse el 21 de julio alrededor del mundo, fue vetada en Vietnam debido a una escena en la cual aparece la línea de nueve puntos, territorio reclamado unilateralmente por China en el mar de China Meridional. Según fuentes estatales, esta es considerada como una “imagen ofensiva” para el país.

La línea de los nueve puntos es una línea en forma de U trazada por el gobierno de China, en el que reclama como suyo las islas Paracel, que están ocupadas por población de China y son reclamadas por Vietnam y Taiwán, así como las islas Spratly, que se encuentran en disputa entre Vietnam, China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Brunei.

La representación de esos territorios en la película incluye franjas de lo que se considera la plataforma continental de Vietnam, en la cual ha otorgado concesiones. Esas imágenes fueron repudiadas por un fallo de arbitraje internacional de un tribunal de La Haya en 2016, que China se niega a reconocer.

Sin embargo, Barbie no es la única película que ha pasado por esta situación. Un amigo del estudio DreamWorks el año pasado causó la multa del distribuidor de CGV por proyectar la película y el disciplinamiento del personal del Departamento de Cine de Vietnam por no detectar las imágenes ofensivas, la película fue retirada después de unos días en cartelera. La proyección de Uncharted, película de acción de Sony fue cancelada en el país por esto mismo.

La plataforma de streaming Netflix también retiró el drama de espionaje de origen australiano, Pine Gap, de su servicio en el país en 2021 y en 2020 las series Put Your Head on My Shoulder y Madam Secretary eliminaron las escenas que contenían este mapa por la representación de la línea de los nueve puntos.