'Blue Beetle', DC sorprende con un superhéroe hecho a la medida

Soto cuenta con un elenco ampliamente latino y con un guion que coloca a la familia en el centro de la historia. Warner Bros.

Nada es más importante que la familia, y esto lo sabe muy bien Ángel Manuel Soto, el director puertorriqueño al frente de la nueva cinta del universo cinematográfico de DC, Blue Beetle (El Escarabajo Azul), que llega hoy a cines panameños.

Esta historia presenta a Jaime Reyes, un joven mexicano recién graduado de la universidad en preleyes que se enfrenta a una crisis económica familiar y es atrapado por la inestabilidad con la que muchos jóvenes de segunda generación migrante en Estados Unidos –u otros países– pueden identificarse.

Reyes (Xolo Maridueña) vive junto a sus padres Alberto (Damián Alcazar) y Rocío (Elpidia Carrillo), su abuela Nana (Adriana Barraza), su tío Rudy (George López) y su hermana Milagros (Belissa Escobedo) en Palmera City, en un pequeño barrio lleno de cultura latina representada por las familias que se reúnen para hacer barbacoas, reparar sus cercas o disfrutar entre risas y bailes de salsa o merengue.

Para la familia Reyes, la cotidianidad se ve afectada tras recibir un comunicado de que podrían perder su hogar y se enfrentan a una nueva zonificación de su barrio debido a nuevas construcciones de edificios residenciales millonarios creados por la empresa Kord Industries.

Soto destaca las luchas generacionales de la comunidad latina tras la intervención estadounidense en países como Guatemala. Warner Bros.

En medio de diversos líos y una búsqueda de empleo algo inusual, Javier se ve implicado en el robo de “el escarabajo”, un aparto de origen alien en forma del insecto diseñado para ocupar un “huésped simbiótico” y brindarle todos los poderes necesarios para su protección y la de los demás.

La introducción de Jaime en el universo cinematográfico de DC llega de forma refrescante, tras diversas iteraciones de Superman, Batman, la Mujer Maravilla y demás integraciones de la Liga de la Justicia en los últimos años.

Su personaje puede recordarnos un poco al Billy de 'Shazam', dado que es un joven inexperto en los caminos del “héroe” que es escogido por una entidad de otro universo para cargar con un poder más allá de su entendimiento y ser quien salve a todos a su alrededor.

Pero más que hacer una comparación, Jaime se destaca en una historia donde la familia es un punto central y gran parte de la motivación de Reyes para, finalmente, convertirse en el verdadero Escarabajo Azul y descubrir quién es, más allá de la relación simbiótica con Khaji-Da (como se conoce al ente alien).

Xolo Maridueña ('Cobra Kai') toma el rol de Jaime Reyes como el primer 'Blue Beetle' en el cine moderno. Warner Bros.

Si bien el “camino del héroe” suele ser solitario, individualista y con poco apoyo recurrente (hasta que se desarrolle un equipo más “idóneo”), no es así como empieza la historia de Jaime, quien desde el principio no quiere ser un superhéroe.

La familia Reyes se convierte desde un primer momento en aliada incondicional de Jaime y su rol como héroe, incluso en medio de tragedias y desalojos causados por la gentrificación, un tema que Soto comentó al medio web Sopitas, ser “necesario” en la trama de la cinta: “Los Reyes pasan por su propio huracán con el abandono de su comunidad, como suele pasar con las zonas de familias marginadas o migrantes –y que está sucediendo en Puerto Rico ahora mismo–, por lo que es algo con lo que nos podemos identificar y que da pie a la resiliencia de Jaime y toda su familia, encontrando en sí mismo el heroísmo para darse cuenta de que si nadie los puede salvar, pues toca mantenerse unidos y ser sus propios héroes”.

La relación de secuestro involuntario a la que se enfrenta Jaime desde el comienzo con el escarabajo, es tanto graciosa como única, porque no es simplemente una picada con consecuencias o un evento trágico que dispara una motivación torcida para el futuro de Jaime, sino una relación simbiótica en donde tanto él como el escarabajo se necesitan mutuamente para cumplir sus propósitos y lograr vencer a los villanos de turno.

Decir que Blue Beetle es una de las cintas de superhéroes con mayor inclusión de temáticas latinas en su trama no sería una exageración, ya que se posiciona como la primera en la historia de DC y Warner Bros. en tener un protagonista de origen latino, así como la exposición de temáticas como la interacción familiar y cultural, sus luchas en un país diferente, la integración musical y el impacto generacional de la intervención estadounidense en diversos eventos militares en Centroamérica – siendo Guatemala uno de los países escogidos para exponer esta parte trágica que se forja en la historia de Jaime y de uno de sus villanos, Carapax (Raoul Trujillo).

Soto arroja luz en las dificultades de una familia migrante latina en Estados Unidos, pero también en el poder de la comunidad y que realmente, como dice el dicho, toma una villa criar a una persona, pues Jaime es un testamento de lo importante que es rodearse de un sistema de apoyo sólido en momentos de dificultad y retos, ya sean aliens o sociopolíticos.

Dando forma a un nuevo superhéroe

Desde su primera aparición en los cómics en 1939 (creado por Charles Nicholas Wojtkoski) en el tomo Mystery Men Comic #1, ha habido tres hombres que han portado el nombre de Blue Beetle, cada uno llevando su legado en su propia forma y esencia.

El Beetle original fue un arqueólogo llamado Dan Garrett, quien descubrió un antiguo escarabajo en una antigua tumba egipcia que le dio superpoderes, los que usó para combatir el crimen. Le sucedió el brillante Ted Kord, que no tenía poderes en sí mismo, pero continuó con el legado de Blue Beetle solo con su ingenio y sus puños, junto con una gran cantidad de artilugios y un agudo sentido del humor.

El legado de Ted Kord es el que seguimos en un hilo conductor directo hasta su hija Jenny (Bruna Marquezine), quien se rebela contra su tía Victoria (Susan Sarandon) para tratar de evitar una producción de soldados metahumanos controlados a través de armaduras militares de alta tecnología.

La integración del pasado Beetle con este nuevo heredero se lleva a cabo con humor y honra a Ted, incluso abriendo paso a la historia de su activo interés por la comunidad donde reside Jaime.

Jaime logra desarrollar al escarabajo de forma tal, que ni Ted ni Dan lograron antes, a medida que comienza a desarrollar sus habilidades que incluyen vuelo, manipulación de energía y cambiar la forma de su armadura en armamento y “todo lo que pueda imaginar”, como explica el propio escarabajo, siendo este un punto crucial en su transformación a superhéroe por mérito propio.

DC y Soto presentan una película cargada de humor gracias a su amplio elenco de personalidades latinas expertas en ese departamento (teniendo a un George Lopez y una Adriana Barraza brillantes en cada diálogo e interacción con Xolo y sus demás estrellas), siendo su mayor fuerte sin ser demasiado obvio o cringe.

También crea un espacio para que la acción, el drama y el romance tengan sus propios reflectores, con Maridueña y Marquezine mostrando química innegable en sus personajes y su naciente cariño a través de la cinta.

Esto, aunado a una interpretación fría y casi perfecta de Sarandon como la vengativa y calculadora Victoria, así como un Trujillo con una historia de trasfondo que logra sacar lágrimas inesperadas, da paso a una película que tiene los elementos suficientes para dejar en alto el género de superhéroes como pocas cintas han logrado en los últimos estrenos – aún más para DC, tras los resultados poco favorecedores de The Flash y Shazam: Fury of the Gods.

Un latino al mando

La cinta ya había contado con el apoyo de la fanaticada latinoamericana en Estados Unidos, pero tras haberla visto, y como parte de la comunidad latina, es justo decir que es una cinta con un toque genuino de la marca latina en todos sus ángulos.

Soto combina la cultura latina (aunque predominantemente mexicana en su localización de El Paso, Texas) con gesticulaciones, actitudes e incluso palabras que en Panamá y otros países no serán difíciles de reconocer, además de dar suficiente espacio al “espanglish” para crear momentos originales y genuinamente hilarantes.

La cinta fue grabada en Puerto Rico para la mayoría de sus escenas con la familia Reyes, dando aún más esencia que de haberse construido en un set a las afueras de Florida u otro estado en EE.UU.

Incluso las personalidades de sus familiares nos conectan más con su historia, porque, ¿quién no ha tenido una abuela sorpresivamente involucrada en la revolución de su país o un tío amante de las camionetas 'tuneadas'? Su capacidad de abarcar diversas características de una comunidad tan amplia es una clave importante de su diferencia ante otros superhéroes en el universo de DC.

Pese a que sus primeras impresiones dejan ver lo bien recibida que es la cinta de Soto y Maridueña, solo se sabrá una vez la efervescencia de lo nuevo haya menguado, si realmente Blue Beetle permanecerá como una de las marcas de un nuevo DC en el cine, o si en el futuro James Gunn se verá relegado al fondo pese a ser uno de sus actos promesa con mayor potencial en la nueva era del cine de superhéroes.