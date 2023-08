La Bruja Escarlata es eliminada del siguiente proyecto de Marvel

'The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline', que se publicará el 24 de octubre, ha eliminado a la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen

Aproximadamente, 20 años antes de que hiciera su debut en el MCU, Wanda Maximoff borró a toda la raza mutante de las páginas de Marvel Comics con tres simples palabras: "No más mutantes". Ahora, décadas después Marvel le devuelve el favor.

El próximo libro de Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, que se publicará el 24 de octubre, ha eliminado a la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen de la portada previamente revelada a favor de Tom Hiddleston y Sophia Di Martino de Loki.

El libro, que detalla todos los eventos del Universo Cinematográfico de Marvel y los ordena cronológicamente, se anunció por primera vez a fines del año pasado con una portada tentativa sujeta a cambios. Esta proto-portada presentaba a Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata intercalada entre una imagen de Shang Chi y Thanos de Simu Liu.

A pesar de ser una maqueta temprana y no la portada final, la imagen original y una actualizada que acaba de publicar Penguin Random House son casi exactamente iguales.

Curiosamente, el único cambio entre las dos portadas es la adición de las dos estrellas de Loki como reemplazo de la imagen anterior de Elizabeth Olsen tomada de Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Cuando una empresa elimina a un actor específico de un producto, ya sea una película, un programa o, en este caso, un libro, antes de su lanzamiento, generará preguntas.

La mayoría de las veces, cuando se elimina la imagen de un actor, por ejemplo, Chris D'Elia es eliminado de Army of the Dead de Zack Snyder y reemplazado por Tig Notaro en la postproducción, es debido a algún tipo de denuncia o escándalo.

Elizabeth Olsen, sin embargo, ha estado relativamente libre de escándalos durante toda su carrera, a diferencia de sus compañeros actores de MCU Jonathon Majors, lo que hace que la decisión de eliminar a la Bruja Escarlata de la portada del libro sea aún más desconcertante. Uno podría suponer que tiene algo que ver con que el personaje se presume muerto en este momento, excepto que lo mismo podría decirse de Thanos y Iron Man, ambos en la portada y ambos más muertos que el proverbial clavo de la puerta en lo que respecta a la MCU.

Una razón más probable sería el próximo estreno de la temporada 2 de Loki el 6 de octubre, solo unas semanas antes de que se estrene Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline. La inclusión de Loki y Sylvie en la portada del libro probablemente sea un esfuerzo por crear cierta sinergia entre la Cronología oficial y la serie de Disney+. Desafortunadamente, es a expensas de la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen.

La exclusión de Wanda también podría ser el resultado de la reacción violenta de los fanáticos contra el personaje después de los eventos de Doctor Strange 2. Varios fanáticos, muchos de los cuales estuvieron de acuerdo con la decisión de Thanos de asesinar a la mitad del universo para que la otra mitad no muriera de hambre, recurrieron a las redes sociales. para castigar vocalmente a la Bruja Escarlata por asesinar a una fracción del recuento de cadáveres del Titán Loco para poder ver a sus hijos.

Lamentablemente, el personaje de Elizabeth Olsen se mantuvo en un estándar diferente al de varios de los personajes masculinos de la MCU por una parte pequeña, pero vocal de la base de fans de Marvel.