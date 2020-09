Sucedió que un ocaso, la rana Ode perdió su tesoro. Dormida, bajo una rama donde las hojas verdes le servían de paraguas y sombrilla. Sus amigos no querían verla triste y le ofrecieron su ayuda.

¿Cómo podremos ayudarte, amiga? Preguntó el coyote, que se enteró al pasar a beber agua del arroyo. Te agradezco, amigo, pero tu olfato no podría.

Yo entonces, podré, dijo el señor búho. No, su maravillosa vista nocturna no podrá ayudarnos esta vez, pues usted no sabe leer.

Apareció la luciérnaga, yo seré tu lucecita de alegría. Todos los que sabemos leer te ayudaremos. Todos escudriñaban... de pronto:

¡Aquí, aquí! Aquí está mi tesoro, mi adorado Dubi, besando una hoja seca.

¿Qué es? Todos, esperando una pieza labrada, vieron una hoja seca, asombrados.

Ella con voz de artista, leyendo, casi dibujaba las palabras:

“Te pensaré, durante el día te extrañaré; y te soñaré con las estrellas. Porque un amor sincero, no tiene precio, ni tiene olvido”.

Gwre Ode

Bati, kän jataba kite ikä ngwane , jänträn utiäte Gwre Odekwe raiteba käne

Rebaba kemien, kri tani, ñan ja miakrä tibä amne ñäñä ngire ngäniene. Ode

Mräkäkwe ñan tönemani tuen ulire amne jatani kise bien ye.

Ño nun reba ja kise bien mai, ja mräkä, Nükä Känsenta, ngwiantariba kwe ie,

Nükrä ne jataba ñö ñain ngwane kukwe ne gaba kwe. Ti reba kuin bien mai,

Ja mräkä, ma inson rä kuin akwa ñan reba debe ti di miakrä.

Ti rando, ti di reba, nieva truräkwe. Ñagare, ma okwä kuin jänträn tuakrä kän ikäte,

Akwä ye ñan reba debe mtare, ñobta abkän ñake täräbta gare ñakare mai.

Ikrä jataba, ja träbti ti reba kan mie nuäre mabta. Nun jukrä, mden ñäke täräbta gare nunye, nunkwe ma di miati. Ni jukrä rebaba kukwe ne blitaire…amne batite:

Nete, nete. Jänträn utiäte tikwe tä nete, Dubi mden utiäte tikwe, amne rebaba krikä ño tare demaine.

Ne dre. Ni jire jukrä jänträn tuäre, ngebianämne, amne krikä ñotare tuabatre ngwane, kukwe krütaba käne ietre.

Niara, ja kukwe tuärebti, ñake täräbta, basi kukwe nuäre tike erere niaba kwe:

Tikwe tötekati mabti, rare ti rabati ulire ma jiebti; deu tikwe ma tuati köböre mükebta. Ñobta abkän, ja tareta era metre ye nguian ñagare kökakrä, amne ye ñan tö

niuktekä ja töbta”.

Carpintero

A Eligio Carpintero Jiménez y Nehemías Binns.

Tu nacimiento evoca el aliento de un guerrero,

el conocido Üai Jäkwata. Hito del Krün

de Besikö a Ñürün, balsero, Carpintero.

Su último aliento atravesó la voz de tu llanto,

espíritu de roca, del cielo azul

que danza sobre lajas en los ríos

Rey, Tabasará y sus piedras letradas

raíces ancestrales, de Tilochi

noviembre exhala e inhala su vida y

se transmite en tu enojo, en tu risa, en tus juegos...