Premiarán a talentos que hacen de Panamá un mejor país

Desde hace cinco años, la fundación Panamá en Positivo premia a diferentes empresas, fundaciones, activistas, profesionales de la comunicación, del arte, música, deporte y cultura, así como también, influenciadores, emprendedores, sostenibilidad ambiental y país amigo “en positivo”, quienes por sus buenas acciones hacen de Panamá un mejor país.

Cibeles de Freitas, quien forma parte del comité organizador de esta actividad, dijo que este año la plataforma lanzó 13 categorías y en cada una participan cinco nominados; es decir, 65 personas en total. “Agregamos la categoría Turismo en Positivo porque sabemos que este sector tiene un gran impacto en la economía panameña”, acotó De Freitas durante una conferencia de prensa.

Otra novedad es que el Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv, canal 11) transmitirá en vivo la gala en la que se revelará a los ganadores de cada categoría.

“Igualmente contaremos con una alfombra roja, pero lo más importante de esta actividad es que va más allá de una competencia, porque permite dar a conocer a todas esas personas que construyen o emprenden cosas nuevas en Panamá”, comentó De Freitas. “Panamá no será el país perfecto, como ningún otro lo es, pero tenemos gente que está haciendo la diferencia dentro de nuestro istmo”, resaltó.

Por su parte, Julio Spiegel, presidente de Cable & Wireless Panamá, afirmó: “Tenemos que enviar un mensaje positivo de que en Panamá hay muchas cosas buenas pasando, porque somos nosotros mismos quienes estamos cambiando a nuestro país para bien. Allá afuera tenemos una gran cantidad de héroes que se dedican a colectar café, a vender 'raspao', limpiar casas y que hoy no les damos el espacio que necesitan para ser reconocidos”, apuntó.

Por su sentido crítico y experiencia en el desarrollo de Panamá desde sus diferentes ámbitos, la escogencia de los ganadores estará bajo la responsabilidad de un jurado conformado por: Olga Sinclair, Ignacio Mallol, Ubaldo Davis, Julio Spiegel, Ilya Espino de Marotta, José Rodríguez, Francisco Cruz y Gabrielle Britton, sumando a ellos el voto del público como el noveno jurado.

El padrino del proyecto desde el día uno continúa siendo el empresario y comentarista de deporte Juan Carlos Tapia.

Ellos opinan

Para la cantante panameña Margarita Henríquez, quien está nominada en la categoría 'Artista en Positivo', es la primera vez que participa en este proyecto y asegura sentirse “honrada y agradecida” con las organizadoras por haberla tomado en cuenta.

Es muy importante saber que las cosas buenas se valoran y se mencionan, por lo que hay que seguir trabajando arduamente por un Panamá en positivo. Hay que apostar por las buenas ideas, acciones, música y los emprendimientos y, sobre todo, respetar y apoyar a personas como Anita Correa, quien está nominada como influencer en positivo.

MARGARITA HENRÍQUEZ

CANTANTE PANAMEÑA

“Muy agradecida por la nominación porque todos ya somos ganadores y vamos a seguir haciendo la diferencia”, destacó Correa.

Mientras que Isaías Cedeño, nominado como comunicador en positivo, añadió que “uno como periodista nunca trabaja esperando un premio, ya que uno siempre busca, a través de su trabajo, brindarle a las personas —que normalmente son ignoradas o que nunca se les escucha (como los grupos afrodescendientes y la comunidad LGBT+)—, la posibilidad de que cuenten y digan lo que piensan libremente, pero nunca pensé que por hacer esto sería nominado”, relató Cedeño.

Más allá de una competencia

Más que una competencia, el proyecto busca colocar en la palestra todas las cosas positivas que la gente no sabe que se efectúan en Panamá.

“En Panamá en Positivo trabajamos con privadas de libertad para poder hacer una resocialización capaz de reintegrar a la sociedad a las mujeres que han cometido un error en el pasado, con talleres y trabajos junto con otras organizaciones, empresas y fundaciones, con el fin de otorgarles una oportunidad a estas mujeres para que sean parte de una sociedad con valores”, explicó De Freitas.

Añadió que actualmente en Latinoamérica solo existen dos cárceles que tienen integrada la universidad estatal dentro, donde las privadas de libertad logran graduarse. En el caso nuestro, la Universidad de Panamá está presente con apoyo de la Embajada de Estados Unido, subrayó.

Así mismo, otras organizaciones que apoyan a Panamá en Positivo han brindado charlas, foros y programas de superación a las privadas de libertad en el Centro Femenino de Rehabilitación.

“Lo que queremos realzar en este evento es que en Panamá están pasando cosas muy buenas y ese es el espíritu de los premios. Es por ello por lo que en nuestra cuarta gala otorgamos un reconocimiento por la Excelencia de Panamá en Positivo al doctor Adán Ríos, médico y oncólogo panameño reconocido por realizar investigaciones en Estados Unidos para crear una vacuna que combata el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)”, acotó De Freitas.

Esta celebración tendrá lugar este miércoles 16 de octubre, a las 7:00 de la noche, en el hotel Sheraton.

Esther Arjona, nominada por 'La Decana'

Periodista Esther Arjona, quien tiene 20 años de experiencia. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Priorizar los valores

Por: Keila E. Rojas Lorenzo

krojas@laestrella.com.pa

Este año, “La Estrella de Panamá” tiene una nominación a los premios Panamá en Positivo, en la categoría Comunicador en Positivo. Se trata de la periodista y actual editora de la sección dominical del diario, Esther Arjona, quien por 20 años se ha dedicado a servir a la sociedad a través de su pluma. “Mi mayor aporte es mi esfuerzo y mi trabajo, que quiero creer que al menos ha generado reacciones en quien lo lee. Destacar valores, personas y causas positivas. Esto es sencillo, trabajando en áreas culturales; sin embargo, llamar la atención del público no es una labor fácil, pues hay muchos otros temas más llamativos por lo negativos, por lo sensacionalistas e incluso lo grotescos. Entonces, hay que llenarse de paciencia y contar las pequeñas victorias”, señala la comunicadora.

Su labor trasciende a las aulas universitarias, puesto que en su trayectoria ha guiado a jóvenes en técnicas de redacción creativa, técnicas de publicidad y propaganda, redacción para medios audiovisuales, entre otras áreas.

Dos décadas no es suficiente tiempo para lograr todo lo que ha deseado. “Los periodistas siempre tendremos trabajo por hacer. Siempre habrá nuevas informaciones que destacar en cualquiera que sea nuestra área de cobertura”, dice Arjona, una mujer de pasos firmes, tanto físicos como profesionales. “Toda mi carrera la he dedicado a medios impresos y habría que ver qué nos trae el futuro. Con las nuevas tecnologías, los cambios son prácticamente obligados, en cuanto a plataformas y maneras de presentar la información. Lo que no debe cambiar nunca son los principios del trabajo”, sustenta la comunicadora, quien culminó en 2017 el diplomado “El Periodista en la era Digital como agente y líder de la Transformación Social”, del Tecnológico de Monterrey, México.

Con diez años en “La Decana”, la profesional de la pluma considera que las limitaciones que sufren los medios tradicionales actualmente hacen mucho más difícil el trabajo de cobertura diaria, “entonces todavía más complicado es hacer un trabajo especializado y de investigación”. Compara el periodismo cultural con “una especie de cenicienta”. “Se confunde con el periodismo de variedades (muy digno, también), cuya labor principal es el entretenimiento. La cultura es mucho más que eso y tampoco se limita a la presentación de agendas y cobertura de actividades artísticas”.

“El problema”, afirma Arjona, “parte del hecho de que se desconoce qué es cultura y la gran importancia que esta tiene para el desarrollo de nuestras sociedades. Sobre cultura hay mucho que decir, que destacar, que exigir, pero dentro de las prioridades de cobertura, es uno de los últimos de la lista. En tiempos de limitaciones, es todavía peor”.

Cibeles De Freitas, quien forma parte del comité organizador de los Premios Panamá en Positivo, apunta que Arjona “es una mujer que sabe mucho de cultura y de la gastronomía del país”.