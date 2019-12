En muchas ocasiones he sido capturado por aquel grupito de jóvenes reunidos alrededor de las facultades de Bellas Artes, escuelas de artes plásticas que, en momentos de conflictos sociales, celebraciones o aniversarios importantes, se toman la iniciativa para presentarnos sus diseños, haciéndonos pensar que en Panamá existe una cultura “alternativa” oficial. Entre esos jóvenes he invitado a una artista para que nos ayude a comprender, desde una perspectiva diversa, ese mundo particular, con sus códigos lingüísticos y expresivos. A través de ella observaremos, desde otro ángulo, nuestra actualidad cultural. Buena lectura.

Leí que naciste en Colombia y que provienes de una familia muy culta. Háblame de esta etapa de tu infancia.

Cuando era niña viví rodeada de libros; mi casa era una biblioteca andante, estaban por cada rincón. En mis principios tomé clases de piano en casa con un busto de Beethoven mirándome lo que yo hacía, era intimidante, a la vez genial, practiqué canto y guitarra, era divertido para mí. Otra actividad que disfrutaba mucho era dibujar, rayaba las paredes de mi casa —mi madre se reía de ello— vio que tenía un potencial y me puso en clases de dibujo. Disfrutaba las tardes en casa, vivía frente a un lago, muchos árboles a mi alrededor, siempre los observaba, los boceteaba, tenía fascinación por las ramas y los troncos. Me imaginaba que eran personas danzantes con ganas de soltar sus raíces y empezar a danzar, fueron buenos días.

Laura Otero: la visión y el vigor del mundo femenino en Panamá

¿Cómo llegas a Panamá?

La primera vez que vine a Panamá tenía 14 años, vine a conocer y visitar a mi madre, que vivía acá. Terminé mis estudios de bachillerato, después de eso me mudé a Panamá a estudiar Negocios Internacionales en la universidad Ulacit. Comencé a trabajar, y fui a la Universidad de Panamá en un principio la carrera de artes aplicadas. Tenía un plan de estudios genial, taller de ebanistería, soldadura, cerámica, trabajo textil, estaba enamorada, en ese año la Universidad no había abierto la carrera, decían que otro año y luego la cerraron, no me quería quedar quieta, me dijeron que había una escuela de Bellas Artes, me matriculé, allí saqué mi licenciatura.

Te he encontrado muchas veces en lugares alternativos... Háblame de esa experiencia...

Como jóvenes siempre estamos en la búsqueda de nuevas emociones, retos y éxito. En la movida cultural hace un par de años se ha empezado con más fuerza, se crean nuevos grupos generadores de culturas, como Panalandia, Arte Berraco, Elefante de Venus, El Atelier, Cuarto Rojo, Ninguna Musa, Buena Vaina, entre otros. Eventos que se mimetizan con el flow y el arte urbano, con la escena del rap; ahora hay un grupo de mujeres raperas que se llaman “Guerreras en el Mic” con sus buenas líricas y la lucha por la igualdad de la mujer. Festivales como Fémina, un proyecto creado por mujeres para mujeres, dado que el escenario del arte es manejado por los hombres. Junto a Yousse Herrera, Natalia Beluche, se hizo un lindo proyecto para crear pañuelos con el símbolo de la lucha feminista, fueron sellos en linóleo, en donde junto a Angie Tryhane y yo, dimos clases de la técnica de lino grabado para crear sus propios sellos en El Atelier, hicimos la creación de más de 300 pañuelos, para el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

¿Qué piensas de las políticas culturales en Panamá?

Las políticas van dirigidas a ciertos grupos de personas, donde solo existen las clases sociales y el nepotismo. Es mi pensamiento por que lo veo y vivo tristemente. Y se han olvidado o descartado los talentos que hay en la comunidad, dejando de un lado los artistas con grandes valores y aptitudes, por el hecho de ser humildes; si nos remontamos a la historia, esto sigue en la actualidad. Estamos sumergidos en sueños, porque las oportunidades son muy pocas. En un ámbito de desigualdad social, un pueblo regido por gobernantes ciegos ante la realidad y necesidad de una comunidad.

¿Qué propones para tus compañeros?

Hacer sus retos, que se salgan de su zona de confort, que cada día se reinventen, que acepten la crítica, hay que parar esa manera de pensar de eterna adulación e hipocresía, que se les explote esa burbuja en la que están, buscar la excelencia ante todo; que haya más investigación, no es solo pintar por taquillar, sino para dar un mensaje con fundamentos. Siempre aprendemos todos los días algo nuevo, hay que ser humildes, el ego y ser solo yo, eso no sirve, hay que tener mejores valores y compañerismo, por eso somos los artistas generadores de cultura, somos agentes de cambio, que no se les olvide por qué estamos aquí.

¿El ambiente panameño es refractario a nuevos cambios?

Al panameño le da miedo los cambios o simplemente no quiere o no se esfuerza por cambiarlos. El egoísmo, la queja, la mayoría del tiempo impera en las noticias , las redes sociales y el diario vivir. Sumergidos en la rabia e impotencia, debido a la xenofobia y posiciones sectarias. Una indiferencia al dolor y necesidades de otros, falta de amor y la mediocridad de algunos gobernantes que solo quieren poder y dinero. Donde unos ciudadanos hacen prosperar y otros las destruyen con sus palabras al decir no al cambio, esto es un problema que se da en todo el mundo, tenemos que luchar por mejorar nuestra vida con más amor y compresión. Panamá es un país pluricultural, es una nación llena de mucha historia por contar, y que se deje ser contada.

Haz una representación de una joven artista capitalina (ser mujer y artista)

Es en realidad algo figurativo. Allí solo estamos en el espacio que unos pocos ven, ejemplo un grupo de varones trabajando con mujeres donde no somos escuchadas ni tomadas en cuenta por ser mujeres, donde impera el machismo e irrespeto hacia nosotras , muchas han vivido esas experiencias, en las cuales no se tiene en cuenta en actividades representaciones artísticas, aun sin las ideas son iguales pero la aceptación no, pero no todo, ante todo no hay que desfallecer y seguiremos creando, e innovando dándonos el lugar, ser respetadas por nuestros méritos .

¿Te sientes solo en un estilo pictórico?

En realidad no me siento englobada en un estilo artístico, puedo decir surrealista, aunque no sé qué etiqueta ponerme, realmente no lo he pensado con detenimiento, soy una artista multidisciplinaria con ganas de siempre buscar nuevos retos, que hay veces no he podido hacer por falta de las herramientas necesarias y conocimientos, que poco a poco estoy logrando alcanzar, siempre me ha gustado estudiar la naturaleza en general, me gusta mucho los árboles, las plantas. Estudio de todo un poco, me gustan los moluscos y sus colores, tuve la oportunidad de participa en un seminario de la Senacyt de ilustración científica, pude ver insectos como con mucho espectro. Estoy muy emocionada de poder estudiar estos pequeños seres vivientes. Combino de todos un poco, la desfragmentación de la figura es lo mío, disfruto del collage, las veladuras, las texturas me encantan.

¿Cuál es su mejor obra?

Como artistas somos eternos inconformes, no puedo decir que tengo una mejor obra realizada, pero siento que siempre estamos aprendiendo cada día y es un reto tras otro siempre un constante cambio, así que no digo que tengo una mejor obra realizada aun, estoy en este momento realizando una serie de obras interactivas, pero aún no se la puedo mostrar porque no están terminadas, pronto las verán.