El presidente de la República, José Raúl Mulino, no apoyará la creación de una comisión de la verdad para investigar denuncias de tortura, represión, agresiones sexuales y otros abusos por parte de la Fuerza Pública en Bocas del Toro.

“Hicimos lo que hicimos en función de la Constitución Nacional. No suspendimos garantías porque a mí se me antojó ese día. Era lo que había que hacer. Si no, ahí estuvieran todavía sentados en la calle hundiendo más a Bocas del Toro de lo que ya la han hundido. Así que, si el Ministerio Público tiene que investigar, que investigue. Yo no voy a patrocinar ningún otro tipo de investigaciones en este país”, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa semanal en Presidencia el jueves 17 de julio.