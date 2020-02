De Ycaza interpreta junto a Schajris el nuevo tema 'Todavía No'

Talento

La actriz y cantante panameña Ingrid de Ycaza alzará su voz luego de casi una década tras bambalinas, con el nuevo tema 'Todavía No', coescrito por el exmiembro de Sin Banderas, Noel Schajris, y la compositora Ximena Muñoz. El nuevo sencillo surge de una promesa entre Schajris y de Ycaza hace ya ocho años, que se ha cumplido, propulsando al talento panameño de vuelta al escenario musical nacional.

Ingrid De Ycaza emprendió su carrera como solista con el tema 'Bienvenida a mi Vida'. Cedida

La intérprete de 'Bienvenida a mi Vida' ha sido reconocida como una de las voces femeninas más privilegiadas del país, por artistas como Omar Alfanno y el exintegrante de Son by Four, Ángel López. Sin embargo, el miedo que le había obstruido su regreso a la música se ha disipado con 'Todavía No', que será lanzado en las radioemisoras del país el 12 de febrero a las 7:30 a.m.

De Ycaza expresó que durante el proceso de grabación llevó consigo el recuerdo de su padre, quien falleció hace cinco años. “Siempre me enseñaron a que cantara con todo lo que sentía y así lo hice. Lo dejé todo en esta canción”, indicó.

Schajris tuvo la oportunidad de conocer y escuchar a Ingrid por primera vez en 2012, siendo jurado invitado a la semifinal de 'Cantando por un Sueño' en su versión para Panamá; Ingrid era asesora de uno de los tríos sentenciados en el concurso y esa noche defendía a su equipo en un inolvidable duelo de voces en el que, sin lugar a dudas, dejó sorprendidos tanto al público como a Noel que, impresionado por su rango vocal y su innegable dominio escénico, le prometió una canción de su autoría para emprender su carrera artística.

El tema se presenta con una letra sencilla y que forma parte de la historia de cada individuo, emociones con las que “cualquiera que haya tenido un amor del que no habla” puede identificarse.

La producción del sencillo se realizó en Panamá de la mano de Schajris y el productor panameño Luis Enrique Becerra, quien ha colaborado con grandes exponentes de la música, como Rubén Blades.