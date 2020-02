Edward José es un cantautor panameño que a su corta edad de 16 años ha compuesto más de 70 canciones. El joven artista lanzó el 1 de junio de 2018 su primer sencillo, 'Me duele'. En esta canción mezcló ritmos como el pop, electrónica y balada.

Edward José 'Se puede hacer buena música llevando un mensaje que impacte en positivo'

Más tarde, el 30 de noviembre de ese mismo año, presentó en todas las plataformas digitales su segundo tema, 'Bienhadado', tema que escribió para su madre. En agosto de 2019 estrenó su tercer sencillo, 'Ya no sé'. En 2020 incursionó en el género urbano, con una colaboración junto al artista panameño I Nesta, con su obra 'Hagámonos bien'.

Guitarra en mano, Edward José llegó a La Estrella de Panamá acompañado de su abuela. Aunque es solo un adolescente, nos confesó ser amante de las buenas letras de géneros como la balada y el bolero, “un joven con alma de viejo”, así se definió durante la entrevista, donde no dudó en exponer su punto de vista sobre el reguetón. Habló de la influencia y el poder de las redes sociales. Además, demostró su preocupación por la educación en Panamá.

¿A qué edad comenzó tu conexión con la música?

Compongo desde los 12 años. Aquí encontré una forma sana de desahogo. Si estoy triste o feliz me siento a escribir, es mi centro de escape. En este proceso plasmo con mi guitarra mis sentimientos. Esto es lo que me apasiona.

¿En un futuro te ves ejerciendo como músico profesional?

Me encanta la música, pero quiero estudiar derecho. Podría desempeñarme 100% en la industria musical, pero sí quiero obtener un título universitario. Considero que siempre hay que tener un respaldo, por cualquier cosa.

¿Crees que se puede vivir de la música en Panamá?

Si lo haces bien, sí. El cantante panameño Rubén Blades y el 'Sech' son prueba de ello.

¿Con qué género musical te identificas?

Me gustan las baladas viejas de José José y José Luis Perales. Me inclino también por el bolero como el de Rolando Laserie. Mi papá ponía estas canciones en la radio y eso fue despertando mi interés por las buenas letras. La influencia de estos géneros fue lo que me ayudó a componer.

¿Quién es tu ídolo?

En mi faceta como compositor me gustan las letras de Omar Alfanno y como cantante admiro a Marc Anthony.

Al momento de crear tus canciones, ¿qué te inspira?

Mi espacio creativo es loco, mis ideas fluyen cuando veo una pareja besándose en la calle, en ocasiones me llega la inspiración por medio de mis padres. Lo que me gusta es que cada proceso es diferente, a veces escribo las letras en mi celular y luego les incorporó las melodías con mi guitarra, y viceversa.

¿A quién le dedicas tus melodías?

Escribo para mí, lo hago para desahogarme.

Ahora bien, hablemos de tu nuevo sencillo

'Hagámonos bien' es mi cuarta canción y es la primera en el género urbano, anteriormente solo había estrenado piezas al ritmo de balada. Esta última canción fue idea de mi productor, él se encargó de enviarme el ritmo y trabajé sobre él. No acostumbro a escuchar mucho reguetón, pero sí quería variar a lo que acostumbro hacer habitualmente. Me gusta avanzar y que se note mi evolución vocal.

Descríbeme, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con I Nesta?

Mi productor conoce a I Nesta y él le propuso la idea y aceptó humildemente. Cuando llegamos al estudio, él solo escuchó la pista tres veces y escribió su parte de la canción. Lo admiro mucho porque es muy bueno en lo que hace y estoy aprendiendo todo lo que pueda de él.

¿Cómo fue ese salto de balada a género urbano?

Antes de presentar 'Hagámonos bien' lancé un sencillo llamado 'Me duele', este era una combinación de pop con dembow, por eso el cambio a reguetón no me pareció tan drástico, porque ya había trabajado en una canción movida.

Como un chico incipiente en la industria musical, ¿qué tan importante es para ti el contenido de las letras?

Jamás voy a apoyar letras con contenidos vulgares, mucho menos que insulten al hombre o a la mujer. Considero que se puede hacer buena música llevando un mensaje que impacte en positivo a quienes te escuchen. Analizo que en el reguetón las letras siempre están en segundo plano y en las fiestas las personas se dejan llevar más por el ritmo.

¿Qué mensajes quieres llevar a la sociedad?

El mensaje principal sería que el reguetón no es sinónimo de vulgaridad, malas letras y misoginia. Es posible hacer buena música con buenos contenidos en este género musical. Es cierto que a la gente le gusta el morbo y no está mal que sea mencionado en las letras, en mi opinión los contenidos explícitos se pueden decir de manera sutil, y ejemplo de ello es la salsa sensual.

¿Qué opinas del poder de las redes sociales?

En mi caso como artista, es una vitrina que me brinda mucha visibilidad. Veo las redes sociales como un arma de doble filo, si se utiliza para un fin positivo puede beneficiar, de lo contrario, perjudica.

¿Qué hace falta para reforzar la cultura y la educación en Panamá?

Para mejorar hace falta compromiso por parte de todos; cuando esto se logre podremos avanzar. La educación es lo que realmente ayuda a salir adelante. Una de las cosas comunes hoy día, es que muchas veces en los colegios nos imponen aprender cosas que más nunca utilizaremos. Por otro lado, se imparte música al principio de la formación escolar, cuando es algo que debería enseñarse de principio a fin, como las matemáticas; ambas son importantes. Con respecto a la cultura, opino que la primera formación es en el hogar y si en casa no te enseñan cultura y valores, eso se verá reflejado en el día a día, aunque seas un profesional.