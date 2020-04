Economía creativa

La creatividad viene amarrada de un hecho clave: el activo más importante de la empresa es su personal. Pixabay

No se puede negar que Panamá estaba pasando por un estancamiento económico y con esto del famoso virus, puede que la situación se alargue. En algunos centros comerciales ya se veían rebajas importantes con tiendas vacías, despidos y recorte de presupuesto en capacitación, publicidad y otros renglones en muchas empresas.

El 90% del mercado deberá reinventarse para sumarse a la nueva era poscoronavirus y, en momentos como este, los empleados deben ser intrapreneurs.

Es decir, emprendedores internos que más allá de cobrar un sueldo dentro de la organización, tienen que adquirir habilidades para desarrollar nuevas ideas, nuevos formatos y líneas de negocio con el fin de crecer profesional y económicamente.

Para como está girando el mundo, se necesita apostar más por la creatividad y confiar en esta. El escritor egresado de la Universidad de Oxford, Edward de Bono, lo había planteado hace años: “No hay duda de que la creatividad es el recurso humano más importante. Sin creatividad no habría progreso y estaríamos repitiendo siempre los mismos patrones”.

La creatividad viene amarrada a un hecho clave: el activo más importante que puede tener una empresa es su personal. Ahora, si una empresa no logra un compromiso interno, tampoco logrará establecer un vínculo con el cliente externo.

Si grandes pensadores, libros y seminarios o gurús como sir Ken Robinson nos hablan de la importancia del recurso creativo, la pregunta inquisitiva es: ¿por qué algunas empresas insisten en desconfiar en su valor?

¿Ha escuchado hablar sobre la 'economía naranja'? Frank Sinatra decía que el naranja es el “color más feliz”... El concepto es, el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, los cuales están determinados por su contenido.

El universo naranja está compuesto por: 1) la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y 2) las áreas de soporte para la creatividad.

Si desea saber más, Felipe Buitrago Restrepo, consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrolló un estudio sobre el tema. Este concepto, encuentra un antecedente en la 'economía creativa', desarrollado por John Howkins, autor del libro La economía creativa: Transformar una idea en beneficio.

Pero... ¿qué hacer para ser o tener una empresa creativa? Comparto algunos tips, basados en los libros Cómo generar ideas de Jack Foster, y Roba como un artista de Austin Kleon.

Una dos conceptos aprendidos para crear algo nuevo:

Aclaro, esto no es plagio, alguien unió el plano inclinado con la rueda para que naciera la carreta, el grafito con la madera y creó el lápiz, el fuego con el pollo y apareció el KFC, marcas con el arte de comunicar y se desarrolló la publicidad. Adverbios, sinónimos, antónimos y verbos con el Microsoft Word y nació este artículo... ¿qué tiene usted para unir y crear?

Dedique las horas que hagan falta

Hacer algo que vale la pena y que realmente lo apasione, lleva el tiempo que tiene que llevar. Un 90% de lo que distingue a los que tienen éxito de los que fracasan es tiempo, esfuerzo y resistencia. Roosevelt tiene una frase grandiosa: “Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir”. Cuando decidí emprender mi sueño, Nova Advertising, entendí que nada sería fácil y que todo se transformaría en una enseñanza... porque, al final, como dijo Lao Tsé: “Un viaje de mil millas comienza con el primer paso”; dicho a mi manera: Ahora, ¡la pelota está en mi tejado!

¡Ámelo y sin miedo!

Si no le gusta donde está, ¡muévase! No es un árbol y no está plantado. Nadie tiene que pagar con una mala cara, pésimo servicio o groserías de primera por su inconformidad constante.

Si lo que le impide ser feliz es el miedo a abrir las alas y volar solo, no es el único, todo empresario tuvo o tiene esa misma sensación constantemente (y más ahora que se metió en la ecuación el coronavirus), y con el tiempo se aprende a superar o a convivir con dicha sensación. Al final, el miedo nos hace estar más alertas.

Hasta el águila, uno de los animales más majestuosos, se aterró al ver el abismo, pero no se imagina lo gratificante que es ver la cima y volar libremente desde lo más alto en el cielo… Así que haga lo que haga, ámelo y sin miedo. O como dice mi amigo Snoopy: “Ama a donde te dirijas”.

Recuerde esto, el concepto de economía creativa no nació solo, muchos factores influyeron para que saliera a la luz, comenzando por usted.

El ingrediente más importante es levantarse y hacer algo. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana. No la siguiente semana ni pasada esta pandemia. Sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar.