La Oreja de Van Gogh: 'Estamos haciendo música para el público que nos escucha desde sus casas'

En 1996 nació el conjunto de La Oreja de Van Gogh. La banda fue formada por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y la vocalista Amaia Montero que abandonó el grupo en 2007 para iniciar su carrera como solista, y fue reemplazada en 2008 por Leire Martínez.

La Oreja de Van Gogh presume más de ocho millones de discos vendidos alrededor del mundo. Cedida

La agrupación española supo conquistar el corazón de sus fanáticos con canciones como: 'Rosas', '20 de enero', 'Muñeca de trapo', 'La playa', 'París', 'Cuídate', 'Puedes contar conmigo', 'Diciembre', 'Inmortal' y 'El primer día del resto de mi vida'.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido premios como el Grammy Latino, MTV Europa y la Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Sus líricas han marcado a toda una generación y hoy suman más de 3 millones de álbumes certificados en su carrera musical, solo en España, e internacionalmente acumulan más de 8 millones de discos vendidos.

Tras una pausa, La Oreja de Van Gogh presentó este año su nuevo sencillo 'Abrázame' que forma parte de su octavo material discográfico. En esta ocasión el guitarrista y miembro fundador del grupo Pablo Banegas detalló, en una entrevista exclusiva vía Skype, con La Estrella de Panamá, los pormenores de esta producción y el mensaje que buscan llevar al público en tiempos de confinamiento. Además, nos compartió el secreto para mantener la estabilidad del grupo durante estos 24 años de trayectoria.

¿Cómo fue el proceso creativo de su nuevo álbum?

Cuando terminamos la gira del disco anterior Planeta Imaginario , que nos tomó aproximadamente dos años, decidimos hacer un alto para concentrarnos en este nuevo disco. Siempre separamos las giras de las composiciones. Sin duda cada vez nos cuesta más y nos da la sensación de que tenemos todo escrito y esa exigencia que nos autoimponemos de intentar evolucionar y crecer como grupo pues nos lleva a que le dediquemos muchas horas a cada canción, pues esto es lo más importante para nosotros. En este proceso nos ha pasado de todo, ya que ha habido momentos en que las letras salían de manera muy fluida, pero también hubo instantes de inseguridad, de atascos donde no sabíamos de dónde tirar, la cuestión es que al final lo hemos conseguido y hemos grabado un disco del cual estamos orgullosos y pues ahora con 'Abrázame' que es el primer adelanto.

¿Cómo ha sido el lanzamiento de 'Abrázame' en medio de la pandemia?

Ha sido muy raro, la verdad. Para empezar, estamos los cinco compañeros separados cada uno en su casa haciendo entrevistas. En un día que tenía que ser muy especial, como es el estreno de una canción nueva después de tanto tiempo, pues estamos con sensaciones agridulces y con emoción contenida porque realmente la situación que estamos viviendo en España y el mundo es tremenda. Hay gente que está luchando por su vida y eso hace que todo esto tenga un ambiente extraño, pero estamos haciendo música para el público que nos escucha desde sus casas. Las personas están pasando por situaciones complicadas y esperamos que nuestra música los acompañe en estos tiempos.

“Cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar porque es de noche aquí en mi pecho...”, letras que denotan tristeza y amor, ¿cómo fue el proceso al crear esta melodía?

Bueno 'Abrázame' fue una canción complicada por la estructura, debido a que teníamos la idea y parte de la historia, pero no sabíamos resolverla hasta que llegamos al estudio y no supimos descifrar esa parte final que tiene la canción. En principio teníamos varias opciones, pero nos costó y al final con el trabajo del productor Paco Salazar conseguimos dar con eso que necesitaba la canción. Esta letra habla de un amor desgastado por el tiempo, la rutina, y muchas situaciones que se viven en pareja durante mucho tiempo, pero también necesitábamos que la canción diera un giro y transmitir ese sentimiento de esperanza que es lo que creemos que en el fondo refleja esta historia.

Desde 1996 en los escenarios, ¿cuál considera que ha sido el pilar fundamental para mantener la unión grupal?

Creo que la amistad ha sido clave y es de lo que más estamos orgullosos. Siempre decimos que La Oreja de Van Gogh no es una historia de música, es una historia de amistad, y es verdad, porque es la esencia de todo y es lo que nos lleva a seguir apasionados por lo que hacemos y disfrutamos del camino.

¿Cuál es el mayor desafío que ha superado al grupo?

El reto más grande ha sido enfrentarnos a cada disco, es muy complicado para nosotros porque sentimos que somos un conjunto vivo que intenta ir cada día más allá. Nosotros no nos hemos conformado con un sonido o una forma de hacer canciones que nos describan, realmente lo que queremos es ir creciendo con la gente que nos sigue desde hace tantos años. Queremos que nuestros mensajes e historias tengan vigencia e interesen a la gente con la que crecemos, porque es nuestra experiencia y son las cosas que queremos compartir. Ese reto de enfrentarse a un disco es cada vez más complicado y es lo que más nos trae de cabeza (sonríe).

¿Cómo se ha desarrollado la dinámica del grupo ahora con el coronavirus?

Bueno nos ha tocado enfrentarnos con la realidad que todos los conciertos están suspendidos y no sabemos las fechas en que vamos a poder retomar todo. Si no hubiese sido por la pandemia, estuviésemos en Estados Unidos de gira ahora en mayo. En estos momentos nos encontramos verificando las fechas de nuestras presentaciones que probablemente se pospongan a noviembre, pero por ahora todo está en el aire. Es complicado imaginarse un escenario diferente a todo lo que hemos estado viviendo, esperemos que poco a poco se vayan aclarando las cosas y podamos plantear una gira a finales de este año o el año próximo por España, América y Europa.

¿En esta gira tienen contemplado visitar Panamá?

Panamá siempre lo tenemos presente en todas nuestras giras, es un país clave. En todos nuestros recorridos visitamos Panamá, nos sentimos muy queridos por los panameños, deseamos volver pronto para estar con nuestros fanáticos..

Con respecto al panorama en la industria musical, ¿cómo lo vislumbras?

Somos parte de la industria, pero no nos sentimos dentro. Creo que ahora se hace buena música y hay de todo tipo, y en estos momentos está más accesible para todas las personas. Para nosotros la industria es un vehículo para llegar a la gente, pero lo importante está entre las canciones que hacemos y nuestro público.

¿Considera que el auge del reguetón ha disminuido la popularidad de otros géneros musicales?

El reguetón no es una moda de ahora, lleva más de 15 años entre nosotros y ha venido para quedarse, no le veo nada de malo, solo es otro estilo de música. En nuestro caso estamos bastante lejos del reguetón no solo en lo musical, sino muchas veces en el concepto. Supongo que en ese género habrá muchos estilos que los diferencien, pero no hay estilos de música que hagan daño a otros, creo que cada uno tiene que mirar por lo suyo y hacer lo que le gusta.

Para cerrar con un mensaje de reflexión, ¿cuál considera que es el compromiso social que tienen hoy los artistas?

En España todo el sector musical se ha volcado de una manera generosa y entregada. Lo que buscamos es que este confinamiento sea más llevadero para las personas que están encerradas en sus casas, donde las emociones estén representadas en las canciones. La música tiene la capacidad de poner nombre a esas emociones que muchas veces nosotros no sabemos ponerle música, pero de pronto una melodía nos identifica y nos lleva donde queremos. En ese sentido, los músicos estamos intentando que la gente logre sobrellevar esta situación tan dura que vivimos actualmente.