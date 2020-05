Ciencia para la juventud panameña, desde la NASA

Erika Podest ha articipado en diversos proyectos para impulsar el estudio de las ciencias en Panamá. Cedida

Un nuevo segmento se suma a la oferta de contenido científico del programa Mentes Curiosas que produce y transmite el Sistema estatal de Radio y Televisión. Cuenta con la participación de la científica panameña Erika Podest, quien realiza investigaciones sobre nuestro planeta desde la Administración Nacional de la Aeronáutica y del espacio (NASA por sus siglas en inglés), en Estados Unidos. Tras esta iniciativa, está el esfuerzo de generado a través de la Embajada de estados Unidos en Panamá, enlace con esta agencia del gobierno norteamericano y el trabajo de un equipo de productores nacionales, para llevar este proyecto al éxito deseado.

“Mucho antes de que la crisis de la pandemia pusiera en evidencia la enorme importancia de la ciencia y de nuestros científicos para el país, en Sertv ya habíamos diseñado una docu - serie, 'Mentes curiosas', destinada a promover la vocación científica en nuestros jóvenes, en especial las del sexo femenino ya que las mujeres han demostrado son más curiosas, detallistas, dedicadas, persistentes, por los que demuestran estar dotadas para las ciencias. Este programa innovación creó una gran aceptación y regocijo en la comunidad científica y en las familias panameñas”, dice Catalina Sanmartín, Subdirectora de producción de Sertv y productora general del programa. “Es por eso cuando Erika Podest se conecta con la Embajada de los EU, y con la Dra. Ivonne Torres, otra valiosa mujer dedicada a la enseñanza de la ciencia con la especialización en farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, proponen 'Mentes curiosas', como el lugar ideal para tener un segmento exclusivo en el que panameños puedan interactuar con representantes de la comunidad científica de la NASA.

Patricia Lapadula, especialista en comunicaciones de recursos humanos

Y el acercamiento se da después de que Panamá entrara en cuarentena y los estudiantes del país comenzaron a estudiar desde casa. “La Embajada de los Estados Unidos en Panamá me contactó para explorar cómo los podría apoyar en hacer sesiones educativas en alianza con SERTV. Después de una lluvia de ideas surgió el segmento de “Mentes Curiosas en la NASA”, relata Erika Podest, científica panameña quien labora en esta agencia espacial.

Podest había escuchado sobre Mentes Curiosas, “pero ahora conozco más de su dinámica y me encanta ya que está llegando – en momentos muy propicios – con mucha creatividad a la juventud estudiantil de Panamá”, asegura.

El oceanógrafo Jorge Vásquez Cedida

La participación de la científica consta en demostrar “como observamos y estudiamos la Tierra por medio de satélites e ilustrarlo con imágenes y datos científicos”, detalla . Y en esta labor la acompañan algunos de sus colegas.

“Cuando recibí la invitación de la Embajada y referencias de la dinámica y tiempo de participación, inmediatamente pensé que sería interesante integrar al programa a colegas de la NASA, expertos en diferentes especialidades, así los temas serían más variados”, comenta Podest. Se sumaron el experto en oceanografía, Jorge Vasquez, y Patricia Lapadula, en comunicaciones de la sección de recursos humanos y colegas de otras especialidades. “Ellos tienen un gran interés en motivar e inspirar a los jóvenes y estarán participando con mucho entusiasmo”, agrega..

“La temática la ha diseñado y estructurado Podest, junto a sus colaboradores para este proyecto, profesionales que saben cuáles son los temas a destacar y que, por supuesto, saben qué es lo que más le llama la atención a los niños y jóvenes sobre la NASA”, destaca Sanmartín. “Este segmento busca responder a la necesidad de que las personas permanezcan en casa, es un espacio de ocio creador lo más interactivo posible”.

El segmento se transmitirá hasta el 18 de junio.

Establecer los temas a tratar en un primer ciclo de 5 segmentos no fue tarea sencilla, “especialmente por las variadas y múltiples actividades de la NASA. El criterio era encontrar una variedad de temas y colegas que hablaran español. Para mi intervención seleccioné el tema terrestre considerando que me enfoco en el estudio de nuestro planeta”, explica la científica.

Luego de establecidos los temas, pusieron manos a la obra. “Desde el día uno de este hermoso proyecto que ya es toda una realidad, la información y cooperación ha fluido de manera exitosa. Es un engranaje que no se ha detenido, al contrario, existe una dinámica no presencial en Sertv, con mi persona, la productora Graciela Barba, las colaboradoras de la Embajada de EU, enlaces del proyecto, la Dra. Ivonne Torres y por supuesto de Erika Podest en la NASA”, destaca Sanmartín. Todo se ha llevado a cabo aprovechando recursos tecnológicos: “comunicaciones de correo, conversaciones del grupo en Whatsapp, reuniones vía Zoom, bueno… de todas las formas que la llamada, 'nueva normalidad nos ha permitido y de las cuales no hemos escatimado en utilizarlas y aprovecharlas al máximo y lograr nuestra meta, cambiar vidas”, añade.

El segmento se transmitirá cada martes y jueves a las 10:30 a.m., en el programa 'Mentes Curiosas Interactivo'. El espacio, de 15 minutos, contará cada semana, con la presentación especial de un científico de la NASA. Todos los martes, el moderador invitado aplicará dinámicas divertidas para incentivar el pensamiento crítico y creativo en los jóvenes, y los animará a resolver retos. Durante los episodios de los jueves, el científico ofrecerá una sesión en vivo, en la cual responderá las inquietudes de los jóvenes televidentes.

Para Sertv, el proyecto “Mentes Curiosas” ofrece la oportunidad de mirar las ciencias con otros ojos.

“Nos sentimos todo honrados de poder colaborar con tan distinguidas panameñas, ellas son la prueba de que se puede alcanzar el éxito estudiando carreras científicas. Pese a que no hablamos los mismos lenguajes profesionales, tenemos un mismo objetivo: convertir a la educación en lo que siempre ha debido ser, la herramienta fundamental para el desarrollo de las personas y el país. Dentro de ese objetivo, compartimos la meta de recuperar el prestigio de la ciencia en la mente de cada uno de nuestros jóvenes. Nuestro medio tiende a empujarlos a la búsqueda de carreras utilitarias, esas que garantizan dinero rápido y prestigio”, lamenta. Y el nuevo segmento “es un valor agregado a un producto diseñado para las ciencias en todas sus disciplinas. Me pregunto ¿cuál sería la situación de Panamá hoy si no tuviéramos en nutrido grupo de científicos panameños que han liderizado y ganado todas las batallas que hemos librado contra esta pandemia? Es un momento singular en la que podemos mostrar a nuestros niños y niñas la importancia de las ciencias. El aporte de nuestros científicos, tradicionalmente menospreciados, arrinconados, sin presupuestos y sin recursos, ha sido reconocido mundialmente, somos referencia de otros países incluso con mayor desarrollo económico que nosotros. Ellos son los que hoy en día están cuidando y salvando nuestras vidas. Nuestro trabajo es hacer que nuestros jóvenes vuelvan la mirada hacia ellos ahora que son un ejemplo inspirador en medio de la crisis”.

Y en los últimos años, los espacios para la mujer en la ciencia han evolucionado significativamente tanto en Panamá como en los Estados Unidos, de acuerdo con Podest. “En Panamá cada vez escucho y conozco de más mujeres en la ciencia. Cuando llegué a la NASA había pocas mujeres científicas y en posiciones de liderazgo. Esa situación ha cambiado y cada vez hay más mujeres que aportan al desarrollo y conocimiento de la ciencia. Un ejemplo de ello es que la NASA anunció el año pasado (2019) que, por primera vez en su historia, tres de sus cuatro divisiones científicas están dirigidas por mujeres. También, el año pasado el primer equipo de astronautas integrado exclusivamente por mujeres, Christina Koch y Jessica Mayer, salió de la Estación Espacial Internacional para hacer una reparación. Estas lideres están rompiendo paradigmas e inspirando a nuevas generaciones de mujeres a convertirse en exploradoras de nuestro planeta y del espacio. ¡Otro ejemplo de romper paradigmas es que de aquí al año 2024 la NASA regresará a la luna y enviará por primera vez a una mujer!”, resalta Podest.

Y espacios como Mentes curiosas en la NASA ayudan a que esto ocurra. “Desde el estreno de este segmento especial ha recibido una gran acogida, no solo de los niños y niñas, jóvenes y adultos también, papas, abuelitos, profesores y maestros… los comentarios han sido maravillosos, y la respuesta positiva del mismo ha sido la gran cantidad de mensajes y preguntas que han formulado en todas las redes y correos destinados a esta interacción con Erika Podest y la NASA. Esto nos indica que hay interés, que es importante poder ofrecer dentro de nuestra pantalla productos educativos entretenidos, dinámicos e interactivos y que cumplan el objetivo fundamental de cambiar vida”. Afirma Sanmartín.

Es cuestión de generar interés en las ciencias desde muy temprano. “Los campos científicos son muy variados, es importante que los jóvenes con inquietudes en temas de estas áreas incursionen buscando información, especialmente en estos tiempos en que por los medios digitales se facilita la accesibilidad a infinidad de informaciones. Creo que los maestros juegan un rol importante en hacer las ciencias interesantes e interactivas y los padres un rol fundamental en incentivar la curiosidad y creatividad de sus hijos”, asevera Podest. Y proyectos como este aportan su granito de arena. “Mi expectativa es que los jóvenes de Panamá se sientan inspirados y motivados por las ciencias, matemáticas, ingeniera y tecnología después de compartir tanto mis intervenciones como la de mis colegas”, puntualiza la científica.

El proyecto se extenderá por 5 semanas y se miran posibilidades de extenderlo. “Me encantaría explorar esa posibilidad. La NASA tiene muchísimos estudios y proyectos interesantes y esta es una increíble oportunidad para compartirla con jóvenes de Panamá con el propósito de despertar su interés por la ciencia, matemática, ingeniería y tecnología”, concluye Podest.