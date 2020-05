Andrés Cepeda: 'El reto más grande de una carrera es mantenerla vigente'

Un caminar musical que inició a temprana edad con el piano y más tarde se fusionó con la composición, esta es la historia de Andrés Cepeda (Bogotá, 7 de julio de 1973), el cantautor colombiano que hoy suma más de 30 años en la industria. Su estilo romántico ha sido el sello que lo ha caracterizado, mezclando los ritmos que le vinculan a sus orígenes. La carrera de Cepeda arrancó con el grupo 'Poligamia', en 1989, hasta que se separó de este, en 1998. Al año siguiente, el colombiano decidió emprender su aventura como solista con el sencillo 'El carpintero', en 2001; más tarde lanzó 'Siempre queda una canción', y en 2003 presentó 'Canción rota'. Las ganas de mostrar su talento no pararon y esto le llevó a exponer su siguiente trabajo en 2005, titulado 'Para amarte mejor'. En 2007 recibió una nominación al Grammy Latino, en la categoría Mejor álbum pop masculino por los sencillos 'Pronóstico' y 'Si fueras mi enemigo', compuestos por Jorge Luis Piloto. En 2008 preparó su trabajo discográfico titulado 'Día tras día'. En 2009 fue nominado en tres de las categorías de los Grammy Latinos, Canción del año, Álbum del año y Mejor álbum vocal pop masculino. En 2012, Andrés Cepeda lanza su séptimo álbum 'Lo mejor que hay en mi vida', con el cual alcanzó Disco de oro y platino, galardón que le otorgó FM Entretenimiento. En 2013 recibió un Latin Grammy como Mejor álbum vocal pop. Desde 2013 hasta la fecha, Cepeda se ha mantenido activo en la música; su más reciente trabajo titulado 'El equivocado' forma parte del álbum 'Trece', con once melodías que ha preparado durante los últimos años, y con el cual ha presentado cinco sencillos en colaboraciones con Cali y el Dandee, Sebastián Yatra, Morat y Jesse & Joy. El intérprete de 'Besos usados' conversó con La Estrella de Panamá para narrar sus vivencias, reflexiones de la actualidad y la historia de su carrera.

Andrés Cepeda inició su carrera en 1989. Un camino en el que logró internacionalizarse. Cedida

¿Cómo nace 'El equivocado'?

Mi nuevo sencillo es una canción con un sonido pop-rock que habla de cuando alguien se enamora de la persona equivocada y paga muy caro las consecuencias de su terquedad. En el video podemos ver una historia bastante fuerte de cómo sucede esto, y cómo este tipo, que es el equivocado, se da cuenta años después de su grave error y de la oportunidad tan bonita que perdió al no quedarse al lado de una mujer maravillosa.

¿En algún momento se llegó a enamorar de la persona equivocada?

Por supuesto (risas). Me he enamorado de la persona equivocada y alguien también se equivocó al enamorarse de mí. Una situación la viví más joven y la otra me ocurrió hace un tiempo. Uno tiene que aprender de esos errores, porque es necesario equivocarse varias veces para encontrar a la persona perfecta.

¿Cómo aprendió a componer Andrés Cepeda?

Qué bonita esa pregunta, creo que jamás me la habían hecho y yo tampoco me lo había preguntado, pero ahora que lo mencionas, es una combinación de una inquietud musical que siempre había tenido con mis estudios de piano, que me permitían jugar un poco con los instrumentos. Cuando cumplí 12 o 13 años empecé a ponerle letra a algunas ideas musicales que me surgían y al ser un joven muy tímido, me costaba aproximarme a las chicas, así que utilizaba esto del piano y las canciones para llamar su atención y decirles lo que sentía. Ahí fue donde comencé a utilizar la composición como una manera de comunicarme y de caerle a las muchachas. En ese momento comencé a encontrar ciertas cosas de la música que escuchaba, de los libros que leía y todas esas pequeñas cosas se fueron incorporando, y así fue como las usé para escribir canciones. Básicamente, puedo decir que a esa edad despertó mi interés por la composición, porque estaba estudiando piano, estaba leyendo mucho y necesitaba conseguir chicas (risas).

¿Qué tan importante es para un artista reinventarse?

Es interesante ver que uno tiene que tomar riesgos, pero eso no significa necesariamente que hay que cambiar de género o estilo. Pienso que un buen ejemplo de eso es el álbum que hice con mis amigos que, aunque son de una generación mucho más joven y pese a que no tocan exactamente la música que yo hago, tenemos en común que hacemos música muy romántica, y si escuchan las canciones de Yatra, van a encontrar unas letras muy bien escritas y con mensajes lindos llenos de amor. Lo mismo pasa con los chicos del Cali y el Dandee. Al asociarme a estos personajes que tienen esto en común conmigo, estoy protegiendo mi identidad musical y lírica; al mismo tiempo me permito nutrirme de ideas que tienen estos chicos que están en una sintonía similar a la mía y que me permiten hacer un disco como el que presento hoy, sin comprometer la esencia artística que me ha acompañado durante todos estos años de carrera. Es un balance muy delicado, pero pienso que al escoger gente como la que invité, me estoy asegurando de tener compañeros que están en una línea bastante parecida a la mía.

¿Cuál considera que debe ser el compromiso social de un músico?

Considero que una situación como las que estamos viviendo es perfecta para que los artistas podamos hacernos útiles de alguna manera. Aquí, en mi país, hemos participado en una serie de convocatorias, incluso hemos hecho algunas para conseguir recursos para la gente que se ha visto afectada por el tema de la economía, producto de la pandemia. También hemos trabajado con otras instituciones para recaudar equipos para la comunidad médica. Creo que la mayoría de los artistas estamos vinculados de alguna manera a estas iniciativas y creo que es importante que una industria lucrativa, como lo ha sido la música por varios años, pueda dedicar una parte de este tiempo a colaborar y regresar todo eso que nos han dado estas mismas comunidades. Es el momento de vincularnos y ponernos al servicio.

¿Qué ha aprendido de usted mismo y de los demás en el encierro?

Una de las cosas que he aprendido de mí es que soy más adaptable y paciente de lo que creía. Pensé que iba a ser más difícil adaptarme a estos nuevos ritmos y nuevas realidades, pero me doy cuenta de que eso nos da esperanza a todos, porque somos seres muy capaces de adaptarnos y eso nos hace una especie que sobrevive. Creo que una de las grandes lecciones es saber que estamos dispuestos a entender al mundo y a la realidad de una forma diferente, un ejemplo de ello es la relación que tenemos con el planeta. Creo que no solo ha sido una enseñanza para mí, sino para muchas personas; la forma en que nos relacionamos dentro de nuestra sociedad y la manera en que nos relacionamos con nuestro planeta tiene que ser replanteada.

Hablemos de desafíos, ¿cuál ha sido el más significativo en su carrera?

El reto más grande de una carrera es mantenerla vigente. Cuando uno tiene la oportunidad por primera vez, de ser escuchado y difundido, es un gran momento, pero solo es el principio, de ahí en adelante corresponde hacer un trabajo muy arduo y tener las metas muy claras para prolongar esa posibilidad de comunicación y esa atención que uno pueda recibir del público. Lo más difícil es estar lanzando música y estar reinventándonos para hacer que la trayectoria perdure, y hacer que las nuevas generaciones sigan recibiendo los contenidos que hacemos. Me siento muy bendecido porque llevo casi 30 años haciendo música y aquí continuamos hablando de eso, y para mí esto es maravilloso.

¿Cómo ve el panorama de la industria y qué hace falta reforzar?

Está pasando algo muy curioso y es que se ha detenido la música en vivo y eso es una gran afectación para la industria musical en todo el mundo, pero por otro lado sucede algo particular, y es que la gente está escuchando mucha música y está inundando las plataformas. Además, están optando por escuchar letras más profundas y relajantes. Eso es un cambio muy interesante en el consumo de música, esto quizá nos dice que las personas están necesitando contenido de reflexión que lleve a la paz y a la tranquilidad, obviamente por las cosas que estamos viviendo. Ahora es el momento para que los artistas sigamos entregando nuestro trabajo y continuemos con lo que hacemos para que la música, al igual que otras artes, como la literatura y el cine, acompañen al público en esta etapa de introspección.

¿Luego del lanzamiento de 'El equivocado' qué sigue?

A final de mes vamos a estar presentando otro trabajo diferente que hice con mi compadre Fonseca. Se llama 'Compadres' y es un disco que escribimos y producimos juntos. Posteriormente presentaremos un sencillo con la banda que integré al inicio de mi carrera, llamada 'Poligamia'; hace unos días cada uno hizo una grabación desde casa. Tan pronto como sea sensato y responsable regresar a los escenarios, lo primero que haremos será retomar la gira que tenía planteada aquí en Colombia y en países vecinos.