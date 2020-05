Afinamiento emocional en tiempos de Covid

La incertidumbre ha sido una de las emociones protagonistas de este período de confinamiento o de “afinamiento emocional” que hemos estado habitando los seres humanos durante los últimos meses.

El no saber qué va a suceder, sentirnos inseguros, sentir miedo, angustia, perder o soltar el control y un sinfín de sensaciones, me han llevado a reflexionar lo valioso que ha sido en mi vida, como persona y como coach profesional, el redescubrir mi mundo emocional; especialmente en mis días grises.

No es lo mismo decir: “estoy mal”, a poder comprender y darle nombre a lo que me pasa a mí y a los otros. Sentir humildad, empatía, compasión, gratitud, esperanza, fe y confiar que esto también pasará y que está dejando grandes aprendizajes en mi vida, como el reconocer que mis quiebres me han permitido cuidarme y estar al servicio desde mi humanidad y a través de mis dones y mis elecciones para acompañar a mis coachees.

El coaching permite al cliente conectarse con su mundo emocional, le permite descubrir eso que lo asusta, lo retrae, silencia o aleja de la asertividad emocional; ya sea porque lo juzga como debilidad o porque elige estar en la búsqueda continua del control emocional y de “ser fuerte”, pues es lo que ha aprendido culturalmente y modelado socialmente.

Contener las emociones es igual que canalizar mal un río, en algún momento se desbordará, en los crudos inviernos cuando la tempestad llegue con fuerza, probablemente no sabremos que hacer.

Mi propuesta entonces se convierte es una invitación a que hagamos conscientes nuestros diálogos internos, a que nos desafiemos nosotros mismos en nuestras auto conversaciones y nos cuestionemos todas las creencias y respuestas emocionales que hemos aprendido de manera inconsciente.

A veces sentimos que queremos explotar, que ya no podemos con más y no sabemos gestionar o hablar de los que nos pasa, evadimos, nos ocupamos con exceso de trabajo o buscamos formas sanas o insanas para canalizarlas como adicciones para anestesiarnos y no sentir.

Hacemos más dramáticas o intensas nuestras historias, lloramos sin entender si las lágrimas son a causa de la tristeza, rabia o miedo que nos puede generar un hecho o por la frustración de no saber qué hacer frente a lo que nos pasa, de no tener habilidades para comunicar, expresar y pedir lo que necesitamos.

El coaching se convierte en un espacio que toma fuerza para trabajar las emociones del cliente ya que le permite:

• Ver nuevas posibilidades y le da herramientas valiosas.

• Sanar y mirarse con compasión.

• Definir una red de apoyo emocional.

• Desaprender todas aquellas respuestas que ya no le están sirviendo.

• Aceptar que es un aprendiz continuo

• Trabajar en competencias emocionales y conversacionales que le abran nuevas posibilidades para mejorar las relaciones personales y con los demás.

• Visualizar la mejor versión de sí mismo.

Pero ¿Cuál es el camino en medio de tanta transformación, duelos, perdidas, aprendizajes y ganancias? ¿Por dónde empezar?

El primer paso es reconocer la importancia de pedir ayuda, tener un coach, un terapeuta, un psiquiatra no es para enfermos, es para valientes deseosos de crecer, aprender y disfrutarse los espacios de autoconocimiento, es comprender qué para llegar a espacios de luz, algunas veces debemos entrar a túneles oscuros no tan cómodos, ni placenteros, pero sí sanadores y sorprendentes. Descubrir aquello que no sabía que existía.

La autora es Psicóloga, consultora en desarrollo organizacional, coach de vida y coach ejecutivo, y miembro de la ICF – Internacional Coaching Federation.

El Capítulo de Panamá de la International Coaching Federation –ICF es una asociación sin fines de lucro, comprometida con el fomento y la difusión de la práctica profesional y ética del coaching. Está afiliada a la International Coach Federation-ICF, la organización global más grande y reconocida de Coaching. www.icfpanama.org www.coachfederation.org