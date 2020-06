Pau Donés, voz y espíritu para la historia del 'rock' en español

Es cierto que el nombre de Pau Donés, fallecido a los 53 años el pasado 9 de junio, quedará tallado en la historia de la música 'pop' con el eco de 'La flaca'. Pero también lo es su deseo irrefutable de vivir y ganarle la pelea al cáncer, un mal que le carcomía y le iba restando un chance al tiempo, pero que no lograba arrodillar su certeza de dar la batalla.

El cantautor nacido en Barcelona inició su aventura en la música como guitarrista de J. & Co. Band y a mediados de los 90 fundó Jarabe de Palo. EFE

Ya hacia los 90, como el mismo Pau –cantante, compositor y guitarrista de Jarabe de Palo– recordaba en un par de entrevistas, el éxito obtenido tras el lanzamiento de la agrupación y de su primer disco en 1996, le vinieron a completar algunos de sus sueños e inquietudes.

El grupo que obtuvo nominaciones en los Grammy Latinos y se llevó a casa en 2009 la estatuilla en la categoría de 'Mejor ingeniería de grabación para un álbum', avanzó en una trayectoria casi ininterrumpida, incluso cuando Pau cargaba con el lado más oscuro de su enfermedad; de hecho, grabó un último álbum Tragas o escupes, su décimo cuarto disco cuyo estreno se llevó a cabo el pasado 26 de mayo, con un videoclip en el que se mostró visiblemente más delgado.

Ignacio Bautiste Cuervo, de 36 años, recuerda desde su residencia en Madrid que conoció a Jarabe de Pablo como muchos españoles: “A partir de un anuncio en la tele de Carácter Latino y de La flaca”.

“Era una persona adorable, desprendía optimismo, ternura, y era conmovedor hablar con él porque te dabas cuenta de que la enfermedad le afectaba el cuerpo, pero no el alma. Te demostraba de una forma muy sencilla que aunque tengas un problema grave, se puede ser feliz”.

“Desde entonces tuvieron mucha visibilidad en toda España. Mi primer contacto con su música, más allá del anuncio, fue al escuchar el disco, pues tendría yo unos 12 o 13 años. Lo compró mi amigo César, vecino del pueblo, y escuchábamos a menudo el de 'La flaca'. Posteriormente el de 'Depende'. También era muy común oírlo en los típicos discos recopilatorios de verano”, recuerda con melancolía mientras mira su móvil para atender a nuestra plática.

“Para mí, Jarabe de Palo era Pau Donés y Pau Donés era Jarabe de Palo. Me gustaba la combinación acertada de ritmos latinos con rock, letras agradables y una voz tan característica. Pau Donés consiguió la fórmula de hacer música fácilmente identificable, atractiva y muy pegadiza: 'La flaca', 'Depende', 'Grita', 'Agua', 'Tiempo', 'Agustito con la vida', 'Déjame vivir...”, cuenta.

En 2017 Pau lanzó su autobiografía: '50 palos... y sigo soñando'. EFE

Nacho, como popularmente le llaman a Ignacio en su natal España, además de invitarme a escuchar 'Agustito con la vida' –una pieza con ritmos tropicales y pegajosos lanzada por la banda en 2001– cuenta que supo del fallecimiento de Pau a través de una publicación del diario El País. “Básicamente ha sido una noticia que se ha dado en todos los medios en estos días, redes sociales incluidas”.

Con su partida, “lo que se pierde es un cantante (y tristemente creo que también el grupo) que traía letras frescas, momentos agradables y sobre todo la vocación de que la música acompañara no solo melódicamente, sino también emocionalmente con sus letras. Se pierde su voz y se pierde su visión del mundo expresada en sus letras”.

El presentador y humorista español Pablo Motos se animó a rememorar anécdotas de Pau en el espacio que conduce para la televisora Antena 3. “Era una persona adorable, desprendía optimismo, ternura, y era conmovedor hablar con él porque te dabas cuenta de que la enfermedad le afectaba el cuerpo, pero no el alma. Te demostraba de una forma muy sencilla que aunque tengas un problema grave, se puede ser feliz”.

Al recordar la que sería la última conversación que sostuvo con el vocalista de Jarabe de Palo, se atrevió a citarlo: “Pablo, ya estoy en la fase final. Quería hacer una entrevista contigo, para darle a la gente esperanza y para decirle que no pasa nada, que el final también hay que tomárselo con tranquilidad, pero ya no tengo energía”.

“Ahora lo único que me apetece es sentarme aquí en mi casa y mirar por la ventana, porque tengo unas vistas de puta madre. La vida, es un regalo Pablo”, recordó.

En 2017, durante una entrevista para el programa Late motiv, Pau reflexionaba sobre el impacto de haber sido diagnosticado y tener que hacer un alto, de manera repentina, en su vida. “Recuperé momentos en los que gocé de pequeñísimas cosas que me estaba dando la vida y que me había dado siempre, pero me había perdido. El cáncer también me ha reportado momentos de gran felicidad”.

El cantante, nacido en Barcelona y padre de una adolescente llamada Sara, inició su aventura en la música como guitarrista de J. & Co. Band y a mediados de los 90 fundó Jarabe de Palo. El éxito le abrazó, pues en 1996 salió 'La flaca', que se convirtió en un hit. Desde entonces Donés y Jarabe de Palo se convirtieron en referente del rock-pop latino dentro y fuera de Europa. Más tarde aparecerían 'Grita', 'Depende' y 'Bonito', referentes de la banda.

En 2015, la banda y Donés se enfrentaron al diagnóstico de cáncer de colon del compositor. La gira que tenían fue cancelada y todos los proyectos artísticos pospuestos para que el artista luchara contra la enfermedad.

En abril del siguiente año anunció que estaba sano, y un año después regresó con '50 palos' (2017), álbum con el que celebró sus 50 años de vida y el lanzamiento de su autobiografía 50 palos... y sigo soñando.

Hoy, Nacho se despide de nuestra charla, allá pasadas las 12:00 a.m. y aquí pasadas las 6:00 p.m. y asegura que Pau, con Jarabe de Palo, “deja muchos himnos al 'buen rollo', a la alegría, a esa energía tan necesaria en esos días tristes y tan reconfortante en los días buenos...”.