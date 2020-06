Afroamericanos que revolucionaron un país y conmocionaron el mundo

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”, Martin Luther King Jr.

En medio de un mundo agitado por las desigualdades y donde la discriminación y racismo no dan tregua, surgen voces, acciones y liderazgos de figuras con ideales colectivos que logran impactar sociedades positivamente.

En Estados Unidos se conmemora cada tercer lunes de enero el Día de Martin Luther King Jr., el líder afroamericano que revolucionó un país y conmocionó al mundo.

Tal como él, otros personajes negros han marcado hitos históricos y se han convertido también en figuras clave en diferentes campos de la sociedad. Algunos como símbolos de lucha por los derechos de su pueblo, como deportistas o líderes políticos. De una u otra manera han contribuido con la tarea de “vivir como hermanos”.

Martin Luther King Jr.

Iniciaba el mes de diciembre de 1955, Rosa Parks, una mujer negra viola las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery (Estados Unidos) al no querer ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús, y por tal acción es arrestada. Tras el hecho, según recoge la historia, Martin Luther King Jr. decidió iniciar una protesta no violenta en contra de la segregación racial y emprendió un boicot de autobuses. Sugirió a la población negra no utilizar el transporte público hasta que ese tipo de acciones racistas se erradicaran. La población apoyó y organizó un sistema de viajes compartidos. King fue arrestado durante esta campaña que duró 382 días y generó tensión entre los segregacionistas blancos. Así el líder negro inició su viaje en la lucha por la igualdad.

El boicot terminó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, el 13 de noviembre de 1956, declaró ilegal la segregación en los autobuses y otros lugares públicos.

Sin embargo, la voz de King, reconocido pastor de la Iglesia bautista, apenas comenzaba a clamar a favor de los suyos.

En el verano de 1963 su batalla alcanzó un momento cumbre al encabezar una protesta pacifista por las calles de Washington en defensa de los derechos civiles de la población negra del sur de Estados Unidos. Más de 250,000 personas acudieron a la marcha, donde el activista pronunció uno de sus discursos emblemáticos: I have a dream.

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas”, recitó King, frente a una multitud.

La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento liderado por King serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de derecho de voto de 1965.

El 14 de octubre de 1964, con tan solo 35 años, recibió el premio Nobel de la Paz, actualmente es la persona más joven en recibir esta distinción.

King realizó diversas actividades pacíficas, reclamando la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de Estados Unidos; además, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general.

El 4 de abril de 1968 fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis (Tennessee). Por este hecho, se declara culpable a James Earl Ray.

Edson Arantes do Nascimento

Mejor conocido como Pelé, ha sido reconocido por profesionales del deporte, exfutbolistas y aficionados, como el mejor futbolista de la historia. “Con solo 17 años, Edson Arantes do Nascimento fue mucho más que el mejor jugador de la Copa del Mundo, fue el hombre que revolucionó este maravilloso juego”, se lee en ESPN Deportes.

Su historia inició con desalientos y esfuerzo. Fue rechazado por los principales clubes de fútbol brasileños en los comienzos de su carrera deportiva. Tras jugar en varias formaciones secundarias, en 1956 fichó por el Santos de São Paulo. “Su padre había sido un jugador de fútbol mediocre que se retiró tempranamente. Mientras aprendía el oficio de dominar el balón, Pelé se ganaba la vida como limpiabotas. Pero a los 11 años ya se habían fijado en él, y a los 15 llegó al Santos, el equipo de su vida, después de la selección nacional de Brasil”, recoge Biografías y Vidas.

La Perla Negra, uno de los apelativos que recibió, era un jugador de corpulencia media que conjugaba una gran habilidad técnica, un poderoso disparo con ambas piernas y una inusitada capacidad de anticipación.

Ganó con su club 10 Campeonatos Paulistas (siendo el máximo realizador en 11), 5 Torneos Río-São Paulo, 2 veces la Copa Libertadores y otras 2 la Copa Intercontinental en los mismos años (1962 y 1963), y, en 1962, el primer Campeonato Mundial de clubes.

Su fama ascendió sin límites y “tras obtener todos los títulos posibles y haber contabilizado más de mil goles marcados en partidos oficiales (1,284 goles en 1,363 partidos, según las estadísticas), anunció su retirada del deporte activo en 1974”, apunta Biografías y Vidas.

Recibió numerosos galardones y reconocimientos, tales como el premio Internacional de la Paz (1978) o el de Atleta del Siglo (1980). Fue nombrado Ciudadano del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977, embajador para la Ecología y el Medio Ambiente por la ONU en 1992, embajador de Educación, Ciencia, Cultura y Buenos Deseos de la Unesco en 1994, embajador del Deporte en el Foro Económico Mundial de 2006. En 1999, el Comité Olímpico Internacional lo distinguió como el Mejor deportista del siglo XX y le otorgó la Orden Olímpica en 2016.

Oprah Winfrey

Presentadora, actriz, escritora y productora, mejor conocida por su trabajo como anfitriona de su propio programa de televisión: The Oprah Winfrey Show. Oprah Winfrey revolucionó el mundo de la televisión. Tras una historia de violencia se convirtió en la primera mujer afroamericana en aparecer en un noticiero de Nashville, Tennessee, Estados Unidos pues consiguió trabajo como locutora de una cadena de televisión local.

Cuando tenía 9 años y Winfrey vivía con su madre, fue violada por uno de sus primos. El adolescente dio inicio a la serie de abusos sexuales que Winfrey sufrió durante los siguientes 5 años a manos de otros tres hombres, todos “amigos” de la familia.

Luego de años de sufrimiento, la ya adolescente pasa a la custodia de su padre. Se convierte en cuadro de honor de la escuela, gana Miss Black America y fue elegida como la estudiante más popular de Nashville High School.

Su historia empieza a tomar nuevos rumbos y su valor a dar frutos. En 1983, en Illinois, empieza a trabajar en el programa AM Chicago, y más tarde a conducir su propio programa, The Oprah Winfrey Show.

Winfrey es una de las activistas del movimiento #MeToo, surgido en 2017 contra el acoso sexual. Fue nombrada “posiblemente la mujer más poderosa del mundo” por CNN y Time.com. Su voz es escuchada en diversas partes del mundo.

A finales del siglo XX, Life incluyó a Winfrey como la mujer más influyente y la persona negra más influyente de su generación. Fue varias veces ganadora del premio Emmy por su programa. Además, es una influyente crítica de libros. Según la revista Forbes, fue la persona afroamericana más rica del siglo XX y la única de origen negro en el mundo, en poseer más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos.

Winfrey, Pelé y King Jr. son solo tres de un representativo grupo de afroamericanos que han contribuido de alguna manera a hacer del planeta un lugar más tolerante, tarea que no corresponde únicamente a los negros, blancos, mestizos... es una labor de todo ser humano.

Las acciones hacia ese objetivo empiezan con un primer paso desde el hogar, o lugar de trabajo... “Da el primer paso con fe. No tienes porqué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño”, Martin Luther King Jr.