Alertan sobre posibles abusos y violación a procesos con detenidos en Bocas del Toro

Desde el 14 de junio, las fuerzas de seguridad irrumpieron en comunidades de la provincia de Bocas del Toro bajo la operación Omega, un masivo despliegue policial para acabar las protestas con cierre de vías en rechazo de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.

Desde entonces se han presentado denuncias sobre excesos de la fuerza pública y, desde la entrada en vigencia del estado de urgencia -que suspendió garantías constitucionales-, abogados advierten de “detenciones arbitrarias” y posibles “violaciones a los derechos humanos”.

La primera señal de alerta, explica el abogado José Luis Santamaría, es que se desconoce el paradero exacto de los detenidos, repartidos en al menos tres provincias fuera de Bocas del Toro, lo que compromete el derecho a la defensa ante la imposibilidad de que las personas puedan tener un contacto con sus abogados.

Santamaría, que se encuentra en la ciudad de David, Chiriquí, es uno de los de 20 juristas que están tratando de atender los casos de personas detenidas en Bocas del Toro. Aseguran que la Policía “está poniendo trabas” y el sistema de justicia no está cumpliendo con garantizar un proceso justo en medio de la crisis.

El abogado explicó a La Estrella de Panamá que no solo hay problemas de contacto con los detenidos para la defensa -pieza clave del sistema de justicia-, sino también hay un “enredo grave” en torno a las competencias y las autoridades responsables de los detenidos, presuntamente en contextos de protesta.

“Ante la Policía pedimos hablar con ellos y nos dijeron que no por el decreto [de estado de urgencia]. Les insistí en que eso era en Bocas y que aquí estábamos en Chiriquí. Luego de hablar con un jefe policial, este me dijo que había órdenes superiores de no permitir verlos”, contó Santamaría sobre la estancia temporal de los detenidos en David el sábado 21 de junio.

En ese momento eran 74 detenidos -incluyendo hombres, mujeres y menores de edad-, narró el abogado, quien ante la situación presentó un habeas corpus, garantía constitucional a la que tiene derecho toda persona ante posibles detenciones ilegales. Sin embargo, enfrentaron allí otro problema: el Tribunal Superior de Chiriquí se inhibió de revisarlo, argumentando falta de competencias y que este debía ser interpuesto ante la Corte, según documentos judiciales a los que tuvo acceso este medio.