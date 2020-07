Bob Gale revela historias ocultas detrás de 'Volver al futuro'

Se veía apacible y risueño. Su conversación era ágil, y la acompaña con ciertas pausas. Michael Robert "Bob" Gale, la mente creativa quien junto al director Robert Zemeckis llevó a la pantalla grande la exitosa trilogía Volver al futuro (Back to the Future), compartió detalles de las cintas protagonizadas por Michael J. Fox (Marty McFly) y Christopher Lloyd (doctor Emmett L. Brown).

Hace poco la primera parte de la trilogía celebró 35 años de su estreno. El filme, que se convirtió en una pieza de culto para la cultura 'pop', se mantiene vigente. Su guion, rechazado 44 veces antes de su éxito, fue escrito por Zemeckis y Gale; este último —entre chistes, consejos y recuerdos— platicó vía Zoom con La Estrella de Panamá sobre el proceso de escritura del libreto, temas personales y la evolución de la industria audiovisual en estos últimos años.

¿Por qué cree que esta película sobre viajes en el tiempo se ha convertido en algo inmortal?

Es sorprendente que 'Volver al futuro' se haya convertido en una cultura internacional. Obviamente no teníamos idea de que la película conmocionaría, no solo al público en 1985, sino que hasta el día de hoy la gente dice que no hay otro filme que explique y demuestre más claramente qué es el viaje en el tiempo. Pero creo que la verdadera razón por la que la película todavía resuena tan bien es que no importa quién seas, no importa cuántos años tengas, en qué cultura te criaste, creo que cada ser humano se pregunta ¿qué eran mis padres cuando niños? ¿qué hicieron mis padres en su primera cita?

¿Qué recuerda sobre el proceso de escritura de 'Volver al Futuro'? ¿Cuáles fueron sus inspiraciones?

La única inspiración, por así decirlo, fueron todos los libros de ciencia ficción que leí cuando estaba en la escuela secundaria y la universidad. Siempre me fascinó la película original de 'La máquina del tiempo' de George Pal que, a mis nueve años, en 1960, fue algo que me impresionó enormemente. Los episodios de 'La dimensión desconocida' y 'El ruido de un trueno' de Ray Bradbury. Pero ninguna de esas obras trata la problemática sobre un chico que conoce a sus padres en la secundaria. Mezclamos un poco de todo eso. El proceso de escritura fue complicado pues teníamos que ver todo sobre el personaje principal y cuáles serían sus problemas a resolver. El personaje central en 'Volver al Futuro' es realmente George McFly el padre de Morty, él es quien tiene que demostrar su valentía y convertirse en una mejor persona.

¿Era consciente de todas las complejidades que tendría el guion?

Absolutamente. Regularmente los libros enseñan que el personaje principal debe cambiar en algún punto. Pero eso no es necesariamente cierto siempre que un personaje importante sufra un cambio. ¿Recuerdas las clásicas Aventuras de Robin Robin Hood con Errol Flynn? Quien realmente cambia es Lady Marian. Lo del arco para un personaje es importante pero no tiene por qué ser el protagonista. Sí éramos conscientes de eso y por eso nos centrábamos en que George fuera un personaje fuerte y divertido. Durante todo el entrenamiento hubo muchas cosas que hicimos en el guion que sabes que técnicamente no se supone que hagas, la gente dice que la película tarda mucho tiempo en comenzar. Tal vez hay demasiados finales. Realmente hay dos historias, están anidadas una dentro de la otra, tienen la historia de Marty, que termina en el tiempo y todo lo que quiere hacer es irse a casa, pero luego accidentalmente arruina la relación entre sus padres, así que antes de poder irse a casa él tiene que resolver ese problema, esa historia. Contamos una historia dentro de otra historia. Pero antes del éxito, el guion estuvo de aquí para allá durante tres años. Algunos dicen que fueron cuarenta y cuatro rechazos, otros dicen cuarenta y dos, pero más de cuarenta rechazos tuvo seguro.

¿Cómo escribiría 'Volver al Futuro' en la actualidad?

Oh, qué interesante. No tengo la menor idea, pero sé que si un joven del 2020 viajara en el tiempo probablemente no querrá volver a casa al presente por todo lo que está sucediendo con el coronavirus. Pero obviamente el cambio más grande en la forma cómo los jóvenes viven sus vidas tiene que ver con las redes sociales, en 1990 no tendría un iPhone, sería un gran choque cultural al que tendría que someterse.

Si pudiera viajar a alguna época de su vida para cambiarla, ¿cuál sería?

He escrito, visto y leído suficientes historias de viajes en el tiempo para saber que nunca volverás en el tiempo para tratar de mejorar las cosas porque siempre fallarás, empeoras las cosas, así que creo que me quedaría donde estoy (risas). La gente me pregunta mucho si pudiera regresar, si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría?, ¿qué haría? y siempre les digo que mi madre era músico profesional y que a fines de la década de 1940 tenía una banda llamada Maxine and her man, y se presentaban en clubes nocturnos. Me gustaría retroceder en el tiempo y ver una de las actuaciones de mi madre.

¿Ha pensado cómo sería su vida sin 'Volver al futuro'?

Sí, en realidad lo he hecho. Como todos saben filmamos cinco semanas con Eric Stoltz como Marty McFly y si no lo hubiéramos reemplazado por Michael J. Fox, la historia sería diferente. No creo que todos estaríamos hablando de la película como hoy se hace. Pasaron muchas cosas antes de escribir el guion... siempre nos preguntamos qué pasaría si esto hubiese sucedido en lugar de aquello y, de ello se trata 'Volver al futuro'. En la película se ve lo que fue de la vida de George antes y después de enfrentarse a Biff. El "¿qué hubiera pasado si...?" es el tema central del filme.

¿En qué está trabajando en estos momentos?

Además de todo lo del 35 aniversario, tenemos un musical basado en 'Volver al futuro' que se estrenó en Manchester, Inglaterra, en febrero. Tuvimos que cerrarlo debido al coronavirus, pero estamos trabajando muy duro para descubrir cómo podemos volver a ponerlo en funcionamiento en Londres, esperamos algo en el año 2021.

¿Cómo ve Bob Gale el tema de la pandemia de covid-19?

He aprendido acerca de la historia que, a menudo, lo que crees que son las cosas cuando suceden no es exactamente así, así que creo que la verdadera historia de lo que se trata no podemos descubrirlo durante unos 5 o 10 o quizás 20 años. Es aterradora para todos nosotros en la industria tratar de descubrir cómo vamos a volver a hacer películas con todo el distanciamiento social y las cosas que se requieren, simplemente espero y rezo para que salga una vacuna dentro de los próximos seis u ocho meses y podamos volver a vivir nuestras vidas de la manera en que vivíamos en 2019.

¿Cómo ha visto la evolución de la industria audiovisual en estos últimos años?

Hay una tendencia que no me gusta mucho de la actualidad y es la de las categorías. 'Volver al futuro' desafía las clasificaciones. Es comedia. Es una de aventuras. Es ciencia ficción. Es un relato iniciático que llega a la mayoría de edades. Es todas estas cosas diferentes que no se sabía bien cómo catalogarla y en qué pasillo de los locales de videos colocarla. Combinar todo esto es un mashup, es ser fieles a todos los géneros y esto no lo veo muy a menudo. Me preocupa que, por cualquier razón, las personas no se arriesguen a ese tipo de cosas. Ahora las películas se ocupan en estancos. El crossover es lo que las vuelve frescas. Hace poco volví a ver 'Tiburón', te espantas del miedo, pero tiene muchísimo humor. Eso las vuelve más accesibles. Hay que aprovechar la oportunidad más allá de los riesgos.