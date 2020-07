La covid-19 podría dejar una ola de secuelas neurológicas

Son muchas las secuelas que está dejando la pandemia, provocada por el SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad covid-19.

Los investigadores advierten que entre los problemas neurológicos que podrían presentarse se encuentran los accidentes cerebrovasculares. Pixabay

De acuerdo con expertos del University College de Londres (UCL, por sus siglas en inglés) la covid-19 podría causar complicaciones neurológicas, incluyendo apoplejías, daño nervioso e inflamación cerebral potencialmente fatal, incluso si los pacientes no muestran síntomas respiratorios graves asociados con la enfermedad, reseña una publicación de CNN.

Michael Zandi, autor principal del estudio señaló que hay que estar atentos a estas complicaciones en las personas que han tenido covid-19. Igualmente advirtió de que aún está por verse “si veremos una epidemia de daños cerebrales relacionados con la pandemia, a gran escala”, recoge CNN.

Los expertos reconocen que será necesario hacer estudios de seguimiento para comprender las posibles consecuencias neurológicas de la pandemia a largo plazo.

El estudio, publicado en la revista Brain, examinó a 43 pacientes tratados en los hospitales de UCL por coronavirus confirmado o sospechoso en el período de abril a mayo. Los pacientes tenían entre 16 y 85 años, y mostraron una gama de síntomas leves a severos, menciona CNN.

Según el documento, entre estos pacientes, los investigadores encontraron 10 casos de “disfunción cerebral temporal” y delirio, 12 casos de inflamación cerebral, 8 casos de apoplejía y 8 casos de daño nervioso.

Los investigadores todavía tratan de descubrir porqué exactamente los pacientes con covid-19 desarrollan estas complicaciones cerebrales. El virus que causa el covid-19 no fue encontrado en su fluido cerebral, lo que significa que el virus no parece atacar directamente al cerebro. Una teoría, en cambio, es que las complicaciones se desencadenan indirectamente por una respuesta inmune del cuerpo del paciente, no por el virus en sí, detalla la cadena CNN.

Un número significativo de pacientes hospitalizados tiene varios grados de deterioro cerebral. Pixabay

Sin embargo, desde los primeros estudios adelantados en China se viene advirtiendo de los posibles efectos neurológicos del coronavirus.

En junio, con datos de más de 300 estudios realizados en todo el mundo sobre anomalías neurológicas en pacientes con covid-19, investigadores de Chicago, en Estados Unidos, reportaron que alrededor de un 50% de pacientes tuvo algún grado de compromiso neurológico.

Según los investigadores, los daños más severos en el cerebro pueden ser meningitis, infarto cerebral, así como también daños en el tronco linfático.

Esto se suma a los hallazgos recientes de que el virus, que se ha considerado en gran medida como una enfermedad respiratoria, también puede causar estragos en los riñones, el hígado, el corazón y casi todos los sistemas de órganos del cuerpo.

Elissa Fory, neuróloga de la Fundación Henry Ford en Estados Unidos, argumentó que el alcance y la gravedad de estos problemas neurológicos ha pasado desapercibido por los médicos. “La mayoría de las personas, incluidos los médicos, pueden no reconocer las anormalidades neurológicas por lo que son cuando aparecen: alguien que sufre una convulsión simplemente puede verse aturdido, sin temblores ni sacudidas”, advirtió para BBC.

“Con las máquinas que emiten pitidos, medicamentos sedantes y el aislamiento de la internación, el entorno de las UCI puede exacerbar e inducir el delirio, lo que dificulta nuestra capacidad de vincular cualquier síntoma con el virus”, dijo la neuróloga.

El rol de las emociones

Monica Taylor-Desir, copresidenta de Diversidad e Inclusión del departamento de Psiquiatría y Psicología de Mayo Clinic, asegura que estos meses de confinamiento han causado incertidumbre, aumento de la ansiedad, depresión y estrés en las personas.

Según Taylor-Desir, cuando las personas se sienten estresadas, conectarse con otras aumenta la probabilidad de poder manejar y lidiar con el estrés, de manera que reduce las consecuencias adversas para la salud, tanto a corto como a largo plazo.

Mantener vínculos sociales saludables, incluso durante el distanciamiento, tiene un efecto directo y amortiguador sobre la salud.

“El apoyo social y las redes sociales ejercen una influencia recíproca sobre la habilidad de una persona para activar sus propios recursos individuales para lidiar con situaciones, como la capacidad para resolver problemas, usando y adaptándose a la información nueva (por ejemplo, las pautas cambiantes relacionadas a las precauciones a tomar contra la covid-19), y sobre la percepción que una persona tiene sobre qué es lo que puede controlar”, agrega la especialista.

Estudios sobre la gratitud han demostrado que practicarla hace que “nuestro enfoque pase de la ira, del resentimiento y de la envidia hacia emociones más positivas”, dice Taylor-Desir.

“Además, la práctica de la gratitud aumenta la sensibilidad neuronal en áreas del cerebro asociadas al aprendizaje y la toma de decisiones, lo que puede contribuir a la mejora de la salud mental con el paso del tiempo”, asegura.

Juana Herrera Araúz, directora del Instituto Nacional de Salud Mental de Panamá (Insam), dice que los estudios demuestran que una de cada cinco personas sufre de enfermedades mentales.

“Antes de la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud había dictaminado que la depresión sería la segunda causa de enfermedad a nivel mundial, seguida de las enfermedades cerebrovasculares. Es un tema preocupante para todos los grupos vulnerables”, subraya.

La psiquiatra puntualiza que las personas que han perdido algún familiar durante la pandemia, atraviesan por un momento muy duro. “Cuando hay duelo puede haber un desequilibrio emocional y se confunde con luto, que no es lo mismo. El luto implica una serie de indicativos, de las personas. El duelo es un dolor emocional y eso se debe respetar, independiente de cómo lo expresa”, reconoce la directora del Insam.