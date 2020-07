¿Cual es tu lugar en el mundo?

Cuarentena II . Para ver la exposición completa acceda a https://mp.weixin.qq.com/s/_lP0SX5AS_baAl8uZzNvpA Cedida

Recibir el enlace de una exposición organizada en Beijing y encontrar su nombre traducido en caracteres orientales era una experiencia que Gabriela Esplá no se esperaba, mucho menos en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo.

Pero son justamente las jerarquías de la pandemia el tema de la exposición virtual “Tu lugar en el mundo durante tiempos pandémicos”, a la que la artista panameña Gabriela Esplá fue invitada a participar.

Para mí hacer estas piezas fue una descarga, algo que tenía adentro y necesitaba sacarlo, pero ahora que está afuera, veo que es un retrato de este paisaje lluvioso, me parece muy fuerte que estando en una cuarentena que nos deprime, llueve y te deprime más “.

“Me invitó la curadora Sandra Miranda Pattin, a quien conocí hace muchos años, cuando estudiaba arte en Bogotá”, comenta Gabriela.

Como estudiante, Esplá trabajó como montajista de exposiciones, tarea que le dio la oportunidad de conocer a muchas personas del ambiente artístico. “Una de esas exposiciones era una colectiva de artistas de China y Sandra era la curadora. Mantuvimos el contacto, yo empecé a pintar y ella me siguió el rastro. A ella le dieron la posibilidad de convocar a un grupo de artistas latinoamericanos y me llamó. A veces la vida separa a la gente, pero ahí germinó una semilla que ni siquiera sabía que estaba sembrando”, cuenta la pintora.

Cuarentena I Cedida

La exposición pretende ser una reflexión sobre papel de los artistas durante la cuarentena y cómo la han llevado y en tres ejes distintos, uno para Europa, otro para Asia y uno para Latinoamérica cuestiona ¿Cuál es tu lugar en el mundo?

“Había empezado a pintar algunas piezas, sin pensar mucho en nada, solo era lo que estaba sintiendo, terminé con unas piezas con mucho gris y negro. Resonó un montón la cuarentena obviamente”, dice. Su más reciente obra, que hablaba de emociones y en la que se reflejaba un gran colorido de repente parecía no encajar. “Siento que no puedo pintar algo rosadito con naranja, no me sale. La paleta me está llevando a cosas más oscuras”, explica.

“Para mí hacer estas piezas fue una descarga, algo que tenía adentro y necesitaba sacarlo, pero ahora que está afuera, veo que es un retrato de este paisaje lluvioso, me parece muy fuerte que estando en una cuarentena que nos deprime, llueve y te deprime más. Entonces, la obra muestra un poco ese trópico mojado, por eso tiene más chorreones, drippings…”, detalla.

Sobre cuál es el papel del artista en esta cuarentena, Esplá considera que “retratar lo que está pasando desde sí mismo. Ahora, no creo que el artista es un ser iluminado que presenta su visión, sino cómo esta idea o pensamiento que está dentro de sí atraviesa su cuerpo y se transforma en un objeto.

Premonición Cedida

Gabriela envió imágenes de las obras en las que trabajaba a la curadora y esta hizo su selección.

La exposición virtual cuenta con la participación de los artistas Milena Arango (Colombia), Laura Silleras (España), Iván Girona (Puerto Rico), Gabriel Silva (Colombia), Gabriela Esplá (Panamá), Diana María Restrepo (Colombia, Leticia Barreto (Brasil), Alberto Barrios (Colombia), Luca Favaro (Italia) y Jao Moon Colombia), cada uno de ellos con su propia visión y técnica. En la muestra hay pintura, instalaciones, collages, fotografía, arte digital, performance e incluso, arte de sonido.

Conocí a Diana Restrepo cuando viví en Bogotá y conozco el trabajo de Daniel Silva porque estudiamos en la misma universidad aunque él es mayor que yo, pero a los demás no los conozco y me ha encantado entrar a la página y descubrir estos artistas. Me parece genial verlos, aun sin conocerlos y que sus trabajos me parezcan buenísimos. Me siento muy honrada de estar en el mismo espacio que ellos, aunque sea virtual (ríe). Son artistas jóvenes, cada uno explora en su técnica pero hay un hilo conductor que es el ser latino”. Asegura.

“Me encantaron las piezas que están mostrando mis compañeros y a la vez encuentro que son imágenes muy cotidianas, pero para un público en China puede resultar algo muy exótico. Pensar que se está presentando allí el retrato que artistas de la región hacemos de Latinoamérica, pensar en esa mirada diferente me emociona un montón”, agrega.

Es razón de ser del arte. Identificar, mostrar realidades, dependiendo de la situación que se vive en el momento y cómo es abordada, dependiendo del lugar.

Claro está, debido a las circunstancias actuales, se trata de una exposición virtual y no una presencial. “Obviamente me hubiese encantado ir a Beijing y ojalá en un futuro esa puerta se abra”, dice. Sin embargo, no se debe subestimar esta cita artística que tiene el potencial de llegar a todos los países del mundo. “El hecho de que la presente China ofrece una entrada a un público completamente diferente, pero siendo virtual, hay gente en Panamá y en otros países que podrán ver la exposición y no se limitará a quienes están en Beijing”, analiza.

La pandemia ha cambiado el modo de vivir, ni se diga los planes que tenía cada uno de los ciudadanos del mundo. “Muchos de mis colegas la están pasando muy mal económicamente, hay gente que está pasando hambre, me resistí a hacer de esta noticia un alboroto por respeto situación”, comenta. Pero una amiga me hizo ver otra parte de esto: dentro de todo, es una buena noticia, algo que hace mucha falta en este momento”, reflexiona.

Para Esplá, estos momentos han sido de mucha incertidumbre. “Pienso que hay mucha gente que quiere ayudar, me parece buenísimo, en mi caso he estado como en shock, viviendo la parte psicológica de lo que ocurre”, admite. Y ha sido un tiempo también para plantearse un nuevo futuro. “Esto ha obligado a muchas personas a adaptarse a la digitalización de las cosas. Hay muchas exposiciones que se han vuelto digitales en Panamá y hasta los museos… me he puesto a pensar si es que los humanos nos estábamos preparando con la tecnología para una situación como esta, porque sin estas plataformas el escenario sería completamente diferente…” cuestiona.

Y en cuanto al arte, “me he empujado más allá de mis comodidades para pensar en algunas piezas audiovisuales, piezas de audio, otras cosas que no sean solo la pintura. En este momento estoy pensando cómo puedo hacer arte sin pintar… y es todo un reto”, afirma.

Lo cierto es que no podemos quedarnos inmóviles, la vida llama a seguir moviéndonos, trabajando. Ya lo dice el dicho, después de la tempestad viene la calma, en el caso de Gabriela, después de la oscuridad, vendrán otros días cargados de color y de luz.