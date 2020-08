'Cuando se exacerban las contradicciones económicas, las clases sociales empiezan a ser recelosas unas de otras'

La presentación de 'Salvar el fuego' se llevará a cabo hoy a las 6:00 pm en el salón Sánchez Borbón ID: 8997 9319 680 Cedida

Marina, una coreógrafa de cierto prestigio, con una vida resuelta; casada y con tres hijos, conoce a José Cuahutemoc un convicto por asesinato y condenado a 50 años de prisión, durante un programa artístico en el recinto carcelario. Allí nace una relación imposible que hace que confronta a dos Méxicos completamente escondidos uno del otro. Una novela que retrata las contradicciones de un país y las de la propia naturaleza humana. Este es el tema de Salvar el fuego, la más reciente obra del mexicano Guillermo Arriaga —conocido por los guiones de Amores Perros, 21 Gramos y Babel y la novela El Salvaje— y con la que se hizo merecedor al Premio Alfaguara 2020.

No era la primera vez que Guillermo Arriaga participaba para lograr el Premio Alfaguara. “Ya había competido y no gané, llegué a las finales, pero no gané”, recuerda. Por ello, sabía que no era cosa fácil. Participan muchas obras, todas bajo seudónimo. “es complicado que te elija a ciegas, pero eso habla de la limpieza de certamen”, comenta.

“Espero que en Panamá les atraiga la novela, creo que puede llegar a tocarles; creo que refiere a problemas que nos son comunes tanto a Panamá como a México, a toda América Latina”

“Ha sido un honor ganar este premio”, afirma. Un premio que abre las puertas al autor a muchos países y genera muchos lectores. “Creo que se han creado muchas expectativas, siempre el Premio Alfaguara es una caja de resonancia”, dice, aunque lamentablemente las medidas para mitigar los efectos de la pandemia de la covid-19 “nos hayan tirado el carro por el barranco”, dice con un dejo de tristeza.

Y es que parte del premio es una extensa gira por países de Latinoamérica, España y Estados Unidos. “Tenía cuatro viajes planeados a España, cuatro a Colombia, más Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Argentina… y se cancelaron todos los viajes”, lamenta.

El anuncio del Premio Alfaguara se hizo durante el mes de enero. Cedida

Otra realidad es que las medidas de confinamiento han repercutido en las ventas del libro. Aunque lleva 16 semanas como el libro más vendido en México, Salvar el fuego no alcanza los niveles que hubiera logrado en otros momentos. De haber estado abiertas las librerías, calcula el autor que la cantidad de libros vendidos se hubiese quintuplicado.

“Yo espero poder hacer la gira cuando termine esto del covid, que sí nos desbarrancó las posibilidades, pero de momento me siento muy honrado de haberme ganado este premio”, reitera.

Arriaga reconoce que no todo es negativo, que está adaptándose a la nueva realidad. “Hago muchos zooms este es como el sexto del día”, dice sobre nuestra videoconferencia que se llevó a cabo a las 5 de la tarde, con una sonrisa.

'Cuando se exacerban las contradicciones económicas, las clases sociales empiezan a ser recelosas unas de otras'

Ironías aparte, el también guionista agradece el hecho de poder mantener una comunicación directa con sus lectores, cosa que “en la vida real” no es tan sencilla.

“Hago muchos zooms, hago muchos en vivo, tengo la fortuna de tener clubs literarios en los que se lee la novela y la discuto. Se armó un club de lectura solo para leer Salvar al fuego con 250 personas, que es uno de los más grandes que ha habido, con gente de Argentina, Panamá, Honduras, Guatemala, Chile, España, Colombia, México, por supuesto y Estados Unidos”, destaca.

“Pues nunca se me hubiera ocurrido un club de lectura por Zoom, siempre iba yo a un club de lectura en México, me invitaban, pero era un club de lectura solo con gente del país, de la ciudad. Ahora puedo estar al mismo tiempo, con personas de diversos países. cosas que no había hecho antes. Y entonces puedo tener con mucha mayor claridad cómo están respondiendo los otros países al libro”, agrega.

A la situación ha logrado sacarle su provecho, pero nada como estar cara a cara, con el público. “Obviamente, a mí me gustan más las cosas presenciales. Me hubiera encantado estar en Panamá, de vuelta”, dice con resignación. Arriaga ha visitado nuestro país en al menos seis ocasiones, según él mismo cuenta, hasta de luna de miel.

“Conozco solamente Colón, El Canal y la ciudad de Panamá, aunque no soy un experto en Panamá”, comenta. “Pero quería ir a Bocas del Toro, al Darién… tengo ganas de conocer más de Panamá”, asegura.

La presentación oficial del libro se dio a través de Twitter y a la fecha, ha sido vista por más de 180,000 personas. Para la presentación en México, aunque no se esperaba tanta demanda, los 1,000 cupos para acceder a ella se agotaron en menos de 72 horas.

“He tenido la suerte de que la gente esté interesada por el libro, de verdad. Sí ha sido un problema que las librerías no abran, pero en algunos lugares donde han abierto se convirtió de inmediato en un suceso”, afirma. En España se habían vendido pocos ejemplares, muy poquitos y abrieron algunas librerías y en tres días se agotó la edición de 13,000 ejemplares. “Espero que en Panamá les atraiga la novela, creo que puede llegar a tocarles; creo que refiere a problemas que nos son comunes tanto a Panamá como a México, a toda América Latina. Por las reacciones que he visto de otros países latinoamericanos creo que va a haber una sintonía con lo que se está contando allí”, dice.

Algunas preguntas

—Se ha dicho de Salvar el fuego que es “un retrato de México en todas sus dimensiones”. ¿Será que no somos conscientes de todas las dimensiones que puede tener una sociedad y sobre todo una sociedad como la de México?

—Es como mostrar una parte minúscula de este país, no es una radiografía del país entero, obviamente eso sería imposible. México está habitado por muchos méxicos, pero sí refleja quizá los méxicos que están más confrontados, por así decirlo, los más distantes unos de los otros, que es el México de las élites sociales y económicas, contra el México de la clase media y sobre todo, la clase que está pululando los estratos que están más bajos y que alimenta el crimen organizado.

—¿Es el individualismo el que nos lleva a desconocer a quienes están al lado nuestro?

—No, esto va más allá. Ya con los animales hay cierto sentido de manada, de pertenencia; lo he visto en muchas ocasiones cómo cuando un animal penetra en una manada que no es la suya, las consecuencias para él son muy serias. Ya por naturaleza tenemos esta cuestión tribal, de grupo y cuando se exacerban las contradicciones económicas, como las exacerbó el neoliberalismo, la gente empieza a ser recelosa una de otra. Las clases sociales empiezan a ser recelosas una de otras. Empieza a haber este espíritu de grupo que nos distancia.

—¿Cómo pudiésemos replantearnos una nueva sociedad, un nuevo país sobre todo en estos momentos en que por la pandemia se magnificarán más las desigualdades?

—Por lo menos en México hay varios pasos que tomar: hacer mucho mayor las oportunidades para que la gente pueda tener trabajo educación, salud y una vida digna. Mientras eso no ocurra, México va a estar sumido en una crisis grave. Parte de lo que pone a México en esta crisis grave de oportunidades y de miseria es la corrupción y la impunidad. No es posible que un 15 y un 25% de los ingresos del país se vayan en corrupción, y que una caterva de ladrones vestidos de doctorado en Harvard se roben a manos llenas las arcas nacionales y que haya tal nivel de impunidad. Hay un problema de racismo muy agudo. Mucha gente se desanima al pensar que las oportunidades son para los mismos.

—Luego del éxito que han tenido los guiones que has llevado al cine ¿piensas automáticamente en qué posibilidades hay de que una novela encaje en un guion?

—Por lo menos con esta novela es imposible. sería muy difícil de hacer. Es un libro literario al 100%. Adaptar esto sería muy complicado. Esta es una novela como tal y la escribí para ser novela. Casi todo lo importante de la novela sucede dentro de los personajes. entonces, ¿cómo proyectas eso en una película?

—Trabajas mucho en historias corales, ¿siempre buscas es amanera de intrincar los personajes?

—No lo hago a propósito, cuando escribo no tengo ningún plan. Pensé que esta novela iba a ser una novela cortita de 100 páginas. Y cuando estaba escribiendo me dije, no, aquí falta otra voz. y seguía escribiendo y me decía, aquí falta otra cosa... fui agregando las voces conforme yo iba escribiendo en la historia. Fue la novela la que me dijo tengo que ser coral, tengo que ser polifónica.

—En adelante, ¿cómo planteas tu carrera?

—Quiero volver a dirigir una película, pero definitivamente quiero seguir escribiendo novelas. Me gusta mucho escribir libros y espero seguir escribiéndolos por mucho tiempo.

—¿Muy a pesar de que haya un creciente mercado para guiones de series y largometrajes?

—Hay una necesidad de contenidos, pero nunca he escrito por encargo, siempre he trabajado en obras que a mí me gustan y pues espero desarrollar algo propio y filmarlo. Ya que soy director de cine, todo lo que escriba será para que lo dirija yo o mis hijos, no escribiré más para otro director.