'La pandemia logrará que las batallas se conviertan en historias de valentía'

Desde México, Claudia Ramírez Lomelí (Monterrey, Nuevo León, 1991) escribía sus primeras obras a la vez que compartía su amor por los libros con más de 500 mil personas desde su canal de Youtube 'Clau Reads Books'. La autora de El príncipe del sol y La ladrona de la luna conversó con La Estrella de Panamá sobre sus libros, el impacto de la literatura juvenil y la importancia de impulsar la presencia femenina en la literatura fantástica.

Como promotora literaria, Ramírez se presenta nacional e internacionalmente con formatos que acercan a los jóvenes a la literatura. Cedida

Antes de ser conocida en todo México y en países latinoamericanos, Ramírez estudió una maestría en ciencias de la comunicación social y se dedicó a cultivar una base literaria que alimentara sus sueños de escritura. “Escribo desde los 10 años cuando comencé a escribir fantasía”, expresó, “tenía decenas de libretas con mis historias escritas a mano donde plasmaba las aventuras que yo quería leer. Al ir creciendo, mi sueño fue publicar y ahora llegó la oportunidad, por lo que tener dos libros míos en librerías es surrealista, pero a la vez una experiencia muy gratificante”.

Pese a las dificultades de publicar sus obras y continuar su trabajo como creadora de contenido audiovisual, Ramírez indicó que “lo mejor, cuando eres un autor joven, es ver a las personas disfrutar tu creación, aquellas palabras y personajes que decidiste poner en papel, y cómo estos se convierten en amigos para tus lectores”. Lo que une con su trabajo de promotora literaria que le ha permitido conocer diversos trabajos de literatura juvenil.

Inspirada por diferentes autoras latinas y de otros continentes, Ramírez hace hincapié en la muestra femenina dentro de la literatura fantástica –en la que hizo su debut– y hace mención a escritoras como Mariana Palova (México) quien en 2019 publicó su novela de fantasía La nación de las bestias.

“La literatura de fantasía en Latinoamérica tiene mucho espacio para crecer, para ser más inclusiva y para hacer ver que la fantasía no es algo que se dejó de crear, o que está en manos de escritores del siglo pasado, sino que existen los recursos para impulsar a más mujeres a adentrarse en ella y crear nuevos mundos”, aseguró.

“Ingresar en este catálogo es una oportunidad valiosa, porque el mercado literario carece de literatura de fantasía por parte de autores latinoamericanos, aún más si son mujeres”, comentó, “la batuta de este género está en manos de Norteamérica y Europa, por lo que entrar en este campo con mis libros es una gran responsabilidad para abrir puertas a otras escritoras y así aumentar la calidad de la literatura fantástica latinoamericana”.

Ramírez, de 29 años, comenzó sus andanzas en Youtube en 2013 con el movimiento 'BookTube' nacido en Estados Unidos. De esta manera compartía sus recomendaciones de libros y su emoción con cada nueva lectura, a la vez que descubría la necesidad de una literatura juvenil más profunda.

“Batallaba mucho para encontrar libros que me gustaran y que pudieran hacerme sentir que había otros como yo, en una edad en la que es muy fácil sentirse solo y muy difícil entender quiénes somos, por lo que la literatura juvenil tiene un impacto hacia el futuro de las personas”

“Los jóvenes queremos encontrar historias que reflejen nuestra voz”, señaló, “cuando creé a mis personajes, lo hice de manera realista pese al universo fantástico del que se rodean. Mi intención era que los lectores –jóvenes o no– se pudieran identificar con alguno de ellos de alguna forma, por lo que los personajes son diversos en personalidad, sexualidad, raza, credo, entre otros rasgos”.

“Algunos lectores han comentado que tanto El príncipe del sol como La ladrona de la luna les han ayudado a no sentirse solos y a entender de una mejor manera el mundo en el que viven y las personas que les rodean”, enfatizó, “lo que permite ver el resultado de plasmar mis miedos, sueños, inseguridades y deseos en mis personajes. Al ser escritor, te vuelcas en tu obra, y hasta cierto punto eres multiplicado por la cantidad de personajes a los que les das voz”.

Una apuesta joven

La autora se ha presentado en el escenario de Ted Talks, comentando sobre el mito: 'La literatura juvenil es basura'. En aquella ocasión, Ramírez indicó que esta categoría –“que muchos confunden con un género”– se encuentra en medio de una revolución para jóvenes y adultos jóvenes que se enfrentar al mito de que “los jóvenes no leen o no les interesa la literatura”, algo con lo que se muestra en completo desacuerdo.

“Ahora más que nunca los jóvenes se están acercando a la lectura de maneras insospechadas, porque tenemos una gran variedad de géneros literarios y obras juveniles que están revolucionando la manera en que leemos y la perspectiva que tenemos del oficio del escritor”, aseveró, “son los jóvenes los que están escribiendo narrativas importantes con mayor presencia en círculos de escritores, codeándose con adultos que también se inclinan a escribir historias para jóvenes y sobre jóvenes en tiempos modernos, cosa que no ocurría anteriormente”.

Si bien, el segmento juvenil estuvo olvidado por mucho tiempo en las librerías, siendo común encontrarse con la sección infantil, adulta, de clásicos y misceláneos, en la actualidad, los libros con temática juvenil han tenido su auge desde hace menos de dos décadas. “Batallaba mucho para encontrar libros que me gustaran y que pudieran hacerme sentir que había otros como yo, en una edad en la que es muy fácil sentirse solo y muy difícil entender quiénes somos, por lo que la literatura juvenil tiene un impacto hacia el futuro de las personas”, afirmó.

Y aunque la pandemia detuvo la gira de su nueva obra, Ramírez es optimista y mantiene la esperanza de que este momento sea “una cuna de creación literaria” de la mano de jóvenes y mujeres.

'El príncipe del sol' (2018) es la primera obra de Ramírez, publicada por editorial Planeta. Cedida

“Durante este tiempo de dificultad creo que se dará un fenómeno de creación en el ámbito juvenil”, indicó, “no dudo que saldrán muchas narrativas de 'distopías en pandemias' en un futuro cercano, pero también considero que este tiempo nos ha enseñado que la salud mental es algo realmente importante, lo que toma mayor protagonismo en los libros”.

“Esta pandemia logrará que las batallas que estamos luchando se conviertan en historias de valentía y resurgimiento, que serán una gran añadidura a la literatura juvenil de todos los géneros”, agregó. Así mismo, la escritora destacó que los jóvenes deben entender los momentos por los que están atravesando, “sin culpabilidad”, con una perspectiva creativa como un momento de inspiración y de cuidado propio, y deben tener en cuenta que se les ha dado una oportunidad de concentrarse en sí mismos y mejorar su entorno”.

El proceso de una escritora

Hacer malabares con tiempos de escritura, grabación de videos, edición de textos y videos, hacer giras y mantener un ritmo de productividad de contenido es algo que no muchos ven.

Para Ramírez, lo que comenzó como un pasatiempo, ahora es un trabajo a tiempo completo. “Me apasiona sentarme a grabar para compartir libros con otros lectores. Tengo un horario de grabación, preproducción, escritura, posproducción, y demás ramas de este proceso que me permiten seguir adelante”, aseguró.

Ramírez considera que para seguir este camino lo esencial es “tener pasión y amor por los libros”, ser impactado por las palabras, “sentirlas con cada emoción de tu cuerpo” y entender que se lleva a cabo “un trabajo de investigación, resiliencia e introspección que luego se convierte en un producto que hará por otros lo que ya hizo por ti”.

Durante su proceso creativo con sus primeras obras –y la llegada de una tercera próximamente–, la booktuber se volcó a la innovación dentro de su campo, la constancia de creación de contenido y formación de nuevas estrategias que “logren el acercamiento de los jóvenes a la escritura y lectura. Todos tenemos algo que nos apasiona, y lograr inspirar a otros con eso es un logro que no podemos dar por sentado”.

Del escritor mexicano Benito Taibo, uno de sus referentes, aprendió la importancia de las palabras y el poder que conllevan en la urbe social, educativa y de seguridad. “Es una persona muy sabia de la que he aprendido muchísimo en mi proceso de escritora y lectora”, puntualizó, “él afirma que los libros nos dan educación emocional, lo que considero muy acertado, ya que muchas personas consideran que los libros deben dar aprendizaje y lecciones de vida, y no pueden ser simplemente entretenimiento, cosa que no es cierta. Por mensajes de esta índole, los jóvenes suelen alejarse de la lectura, sin darse cuenta de que pueden entretenerse, divertirse, emocionarse y aprender al mismo tiempo a través de los libros creados específicamente para ellos”.

Como extracto de su nueva obra, La ladrona de la luna, Ramírez comentó que se trata de un relato “más oscuro y maduro” en comparación con su antecesor. “Mis personajes fueron creados para tener retos y logros, para madurar en medio de las adversidades y salir victoriosos, aunque también fracasen en el camino”, dijo.

“Si los lectores se ven en el espejo de mis personajes y les ayudan a superar los obstáculos en sus vidas, todo el mensaje del libro habrá servido su propósito: ayudarlos a encontrarse a sí mismos”, concluyó.