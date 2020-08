Una pandemia que no detiene la música y el 'jazz' en Panamá

“La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo”, decía el filósofo griego Platón. Y no se equivocó. Estudios afirman que la música sirve como terapia para relajar la mente, como pasatiempo para el alma, y que además tiene un efecto positivo en una amplia gama de afecciones físicas y psicológicas. Sin embargo, no todo tipo de música es adecuada para brindar este tipo de beneficios a la salud, sobre todo en estos momentos en que el país y el mundo entero pasa por la crisis de la pandemia a causa de la covid-19.

Concierto de 'jazz'. Archivo | La Estrella de Panamá

Marianela Aponte, directora de la Academia de Música Fioritura de Panamá, compartió que en este momento de pandemia, la música se vuelve sin duda una terapia y una manera de aliviar las tensiones, y coincidió en que estudios neurocientíficos afirman que al escuchar melodías armoniosas se activan múltiples zonas del cerebro.

“La persona puede, a través de la música, liberar una serie de presiones. En el cerebro se activan diferentes informaciones que se entrelazan. La música ayuda a expresar con mayor fluidez y estimula todos los sentidos”, concretó.

Patricia Zárate de Pérez, fundadora del Centro de Musicoterapia de Panamá y directora ejecutiva del Panamá Jazz Festival, añadió que durante la pandemia de la covid-19, muchas familias han sufrido por la cuarentena, el encierro, hospitalizaciones, estrés por la incertidumbre laboral, e incluso sufrimiento por la pérdida de vidas.

“En estos momentos tan difíciles debemos recordar que la música es nuestra aliada y sabiendo cómo utilizarla, nos puede ayudar a pasar esta crisis con tranquilidad, dignidad y esperanza”, señaló Zárate, también profesora en el departamento de musicoterapia de Berklee College of Music, Boston, Estados Unidos.

Para Zárate, uno de los aspectos más importantes de la música es que es una experiencia universal, sentida y disfrutada por todas las edades y condiciones de salud. “Desde alguien muy saludable hasta alguien muy enfermo puede utilizar la música para su beneficio. Gracias al desarrollo de la musicoterapia en el mundo, hoy tenemos investigaciones científicas que demuestran que esta puede ayudar a mejorar la respiración, bajar la presión arterial y mejorar el ritmo cardíaco, relajar la tensión muscular, entre otros beneficios”, redactó la experta en un comunicado.

La musicoterapeuta Susan Hanser, autora y profesora del departamento de musicoterapia de Berklee College of Music, mencionó que incluso existen protocolos establecidos para el manejo del dolor a través de la música. “Se basa en un modelo de terapia cognitivo conductual, que postula que los nuevos pensamientos, sentimientos y estados corporales pueden estar condicionados para reemplazar los patrones disfuncionales”, detalló Zárate.

La experta añadió que un cuerpo relajado e imágenes visuales agradables pueden reemplazar la tensión y la preocupación cuando están condicionadas como respuesta a una música familiar y relajante. Además, resaltó que el proceso de acondicionamiento tiene lugar cuando escuchar esta música se combina con una relajación profunda a través de la práctica repetida. “Con el tiempo, la música sola da la respuesta”.

Efectos terapéuticos de la música

Según Zárate, en tiempos de cuarentena es necesario saber cuáles son los efectos terapéuticos de la música y de esa manera ir reconociendo qué música “nos gusta, nos ayuda a ejercitar, estudiar, dormir, bailar. Cuando despertamos, dependiendo de cómo queremos comenzar el día, podemos hacer el desayuno con nuestra grabación del pianista Chopin para mantenernos tranquilos y centrados, comenzando el día pensativos y meditando qué haremos de productivo en este día de cuarentena”.

“Al amanecer puede colocar un solo de John Coltrane o alguna música que ayude a reflexionar. Si despierta con dolor de cabeza, tal vez sea mejor cerrar las ventanas y que el silencio (un importante factor musical) haga su efecto. Durante el día puede utilizar diferentes canciones para hacerlo productivo”, comentó Zárate.

El 'jazz'

Este año, la pandemia no ha sido impedimento para la realización del Panamá Jazz Festival en su formato digital, como un esfuerzo por adaptarse a la nueva realidad, a través de una versión denominada 'Panamá Jazz Festival Online Series'.

Patricia Zárate, saxofonista y directora ejecutiva del Panamá Jazz Festival. Archivo | La Estrella de Panamá

Precisamente el pasado 21 de agosto se llevó a cabo la conferencia 'Educación en el hogar', con Patricia Zárate, como el inicio de una serie de programas online con presentaciones en vivo, materiales pregrabados, entrevistas, chats y otras oportunidades digitales, con el fin de dar apoyo a la continuidad de “los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez, y a salvaguardar el empleo de cientos de trabajadores de producción, que cada año laboran con el festival”, según expresa el sitio web oficial del evento.

Idania Dowman, jazzista panameña, también reconoció que la música es una terapia y sobre todo ahora, con lo que estamos viviendo con la pandemia, esta cumple un rol muy importante en la salud del ser humano.

En el caso del jazz, aseguró que es una corriente musical muy tranquila y pasiva que invita a la persona a desahogarse, a respirar profundo, y sacar aquellas vibraciones negativas que a veces “llevamos dentro”.

Danilo Pérez, pianista y director artístico del Panamá Jazz Festival. Panamá Jazz Festival

“Con la pandemia hay muchas tensiones emocionales fuertes, por problemas socioeconómicos, laborales, que de una u otra forma afectan a la persona. Nunca antes habíamos vivido una situación como esta y al escuchar jazz clásico como: 'So What Miles Davis', 'My Favorite Things John Coltrane' o un 'Lypso jazz' o un 'Tita' de Idania, siempre nos invitan a respirar y a desahogarnos emocionalmente”, señaló la cantante.

Agregó que el jazz es una herramienta muy importante, porque tiene letras positivas o alusivas a una situación o condición de nuestras realidades, por ende, siempre el jazz lleva a la paz y a la meditación.

Dowman resaltó que en estos momentos de pandemia lo que se necesita es algo que lleve a la tranquilidad y qué mejor que ayudar con música para balancear las tensiones, puesto que los ritmos, las melodías, las armonías, se quedarán grabadas en el cerebro para siempre, reconoció.

Por su parte, Zárate enfatizó que actualmente cuentan con acceso a la música en internet, apps, teléfonos, radios, y otras plataformas electrónicas. “Tomemos este tiempo de cuarentena para reflexionar sobre nuestra relación con la música. Qué música disfrutamos, cuáles son los mensajes de sus cantos, cómo me afecta, cómo la quiero utilizar para beneficio de mi bienestar”, recalcó. También recomendó hacer un horario del día y buscar la música adecuada para cada actividad.

Es momento para aprender a tocar un instrumento

Según Zárate, quizás este es el momento ideal para aprender a tocar un instrumento o retomar el que habíamos dejado hace años. “Tal vez es la música lo que nos faltaba para pasar la cuarentena”, matizó Zárate.

Aponte coincidió en que “cuando decides aprender a tocar un instrumento, esto también ayuda a autoconocerse. Aprendes a ser tolerante a la crítica, a tener seguridad en uno mismo, a tener disciplina, paciencia y perseverancia. La persona aprende que solo la práctica hace al maestro”, además, “la música es noble, permite expresar y liberar la energía”.