El caso Pershing y el rol de Belisario Porras en la defensa del territorio panameño

Hace 100 años se disputó una de las batallas territoriales menos conocidas de los inicios de la República de Panamá. El caso Pershing asentó la lucha por la soberanía del territorio panameño, en medio de un choque de poderes entre el Gobierno estadounidense y el Gobierno nacional.

Belisario Porras. Wikipedia

El 14 de septiembre de 1918, el entonces presidente Belisario Porras recibió una carta de parte del gobernador de la Zona del Canal, Chester Harding, donde este le solicitaba 4/5 partes de la isla de Taboga para “convertirla en una base militar y un sitio de reposo para los soldados heridos de la I Guerra Mundial”, además Panamá tenía cinco días para desalojar la isla y Estados Unidos cubriría los gastos.

Entendido de la importancia de la llamada Isla de las Flores para la población panameña, el 17 de noviembre Porras respondió la misiva del gobernador Harding, negándose a entregar el terreno isleño puesto que significaba “la pérdida de los hogares y cultivos de las decenas de familias residentes en Taboga y Restinga”, como recopiló una publicación de este diario por Mónica Guardia.

A pesar de la insistencia con la que presionaba Washington a Porras, este se mantuvo firme y dio opciones de terreno, incluyendo Taboguilla, Urabá o el cerro de Chame, pero el Gobierno estadounidense no cedió. En vez de aceptar alguna de las opciones, enviaron al recién titulado general de los Ejércitos, John J. Pershing, quien poseía el cargo militar más alto de Estados Unidos y era considerado clave para obtener el terreno de Taboga.

El presidente Ernesto T. Lefevre (quien reemplazó a Porras previo a su retiro) llevó a cabo los preparativos para el recibimiento de Pershing, quien según información oficial venía a “conocer el Canal de Panamá”.

Sin embargo, el 28 de abril de 1920 la verdad salió a la luz en una publicación de La Estrella de Panamá, que comunicaba a los lectores que Pershing había llegado para más que una visita protocolar y para preparar el traspaso de Taboga a manos estadounidenses.

La respuesta de la población no se hizo esperar y el 2 de mayo, el parque de Santa Ana se inundó con carteles y pancartas en una manifestación popular en contra del posible trato de terreno, que se dirigió a la avenida Central.

A la llegada de la caravana que transportaba al general Pershing, los manifestantes lanzaron rocas a los autos que lo acompañaban hasta que tuvieron que marcharse. Tan solo seis días duró su estadía en el istmo, y se retiró como resultado de las protestas.

La presión no cesaba

Pero los intentos de Washington por lograr el traspaso de Taboga no cesaron, siendo así que el ministro (y embajador) estadounidense, William Jennings Price reiteró la demanda al poder ejecutivo liderado por Lefevre.

El 6 de mayo el presidente Lefevre emprendió un viaje hacia Taboga acompañado de una delegación de autoridades panameñas y de la Zona del Canal, en busca de la opinión de la población tabogana.

Resultó que los taboganos también estaban en contra de tal demanda y tras muchos testimonios, el presidente Lefevre continuó firme a los deseos del pueblo y su predecesor Porras: prometió no ceder Taboga. Lo que siguió fue la retirada de Estados Unidos, sin embargo, redujeron su demanda de hectáreas de 456 (solicitadas de Taboga) a únicamente 15 hectáreas que les fueron entregadas, según reportó William McCain en The United States and the Republic of Panamá (1937), recopilado por el historiador Carlos Guevara Mann.

El 22 de mayo, la Secretaría de Guerra de Estados Unidos emitió un comunicado para el gobernador interino en Panamá, JJ Morrow, dando instrucciones de la suspensión de la adquisición de la isla de Taboga. Y en 1955, Estados Unidos cedió a Panamá “sus títulos, derechos e intereses” en la isla disputada, según reseñó un texto de La Prensa.

En dos años se logró realzar el sentido de pertenencia de un pueblo y demostrar la fuerza conjunta que posee cuando la soberanía que costó obtener se veía nuevamente amenazada.

Los detalles de este incidente serán profundizados en el último episodio de la primera temporada de la miniserie 'Encuentro con la Historia', transmitida hoy a través de la cadena estatal Sertv en colaboración con La Estrella de Panamá.