Olmedo Estrada: 'Panamá necesita profesionales que enfrenten la realidad que vive el país'

En un año marcado por la fractura de la economía mundial ocasionada por la pandemia, la voz de figuras en el panorama económico nacional y regional cobra mayor relevancia que antes. “Los resultados de la pandemia están demostrando que ni el sector privado ni las personas tenían un recurso económico disponible a través del ahorro como paliativo o para enfrentar lo que estamos viviendo”, señala Olmedo Estrada. Además de ser el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Estrada copreside la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe (Aealc), y funge como decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina de Panamá. “Un chiricano de origen humilde, ya que vengo de un hogar de trabajadores de las bananeras; estamos hablando de Puerto Armuelles, Barú, allá crecimos en medio del trabajo de los obreros de las bananeras, por los años 50 del siglo pasado”, apunta Estrada. El fin de la crisis económica generada por la pandemia, las oportunidades de emprendimiento en los últimos meses y el presupuesto del Estado para el año 2021 son temas que el decano aborda en la entrevista, una charla en la que deja claro que “los subsidios no se hacen de manera indefinida... Aquí todos los subsidios son indefinidos, pese a la problemática que vive el país. No podemos continuar con subsidios improductivos”.

Es presidente del Colegio de Economistas de Panamá y copresidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Cedida

¿Cuándo considera que se podrá dar por concluida la crisis económica generada por la pandemia?

Primero hay que ver el fin de la pandemia y es muy difícil calcular eso en este momento. Desde el punto de vista médico se habla de que una vez que la vacuna esté disponible va a ayudar un poco, pero en verdad esto va a trascender por varios años hasta que definitivamente nos adaptemos a la realidad que estamos viviendo o encontremos medicamentos.

¿Qué lecciones pueden sacar los pequeños empresarios de esta crisis tan prolongada?

Hay enseñanzas importantes, porque los resultados de la pandemia están demostrando que definitivamente ni el sector privado ni la comunidad estábamos preparados para esta situación ni para una similar. Eso significa que tenemos que sacar lo más valioso de esta experiencia, nuevas estrategias; hemos tenido que buscar opciones diferentes para enfrentar la realidad y eso es un aprendizaje, para las empresas incluso. En el tema del ahorro, tanto empresas como personas no estaban preparadas, no tenían un recurso económico disponible a través del ahorro como paliativo o para poder enfrentar lo que estamos viviendo.

¿Es un buen momento para emprender un negocio?

Sí, definitivamente que cuando se dan estos tipos de situaciones de crisis, casos adversos, siempre hay oportunidades que salen a relucir. Hay casos de éxito que han surgido precisamente por los cambios en el comportamiento y en las metodologías de trabajo.

Hace unas semanas se aprobó el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2021, ¿cuál es su opinión al respecto?

No estamos tomando en consideración la realidad que vivimos en este momento. Simplemente repetimos un presupuesto utilizando los mismos argumentos de 2019 para el presupuesto de 2020. Si ya 2020 nos dio un resultado negativo, por qué seguir haciendo lo mismo. Hagamos cambios, hagamos el experimento de algún tipo de contención del gasto. Hemos dicho que hay gastos que son improductivos y que no se han revisado, por ejemplo, hablamos de los subsidios que están afectando el presupuesto general del Estado, porque los recursos económicos del país son limitados y sin embargo cada vez más los subsidios y gastos improductivos son ilimitados. La planificación de un presupuesto precisamente es tomar en consideración las circunstancias que vive la economía para proyectar eficientemente y de manera responsable un presupuesto acorde con la realidad.

¿Y cuál es esta realidad?

Las proyecciones de los ingresos para 2021 van a seguir a la baja, ¿por qué? Porque todavía hay muchos panameños que no se han incorporado al trabajo. Hay muchas empresas, estamos hablando de más de un 30%, que todavía no han iniciado operaciones por distintos motivos. Todo eso se proyecta para 2021 como elementos que van a afectar los ingresos generales del Estado, por lo tanto, así mismo se debe tomar en consideración y eso no se está haciendo. Simplemente se dijo que la economía se va a recuperar y esto no lo sabemos todavía porque hay mucha incertidumbre y por ende tenemos que tomar las predicciones del caso y no actuar como si desconociéramos a lo que nos vamos a enfrentar en 2021. 30% de las empresas, el turismo ... es decir, señores tengamos conciencia de lo que tenemos en las manos para proyectar un presupuesto que atienda las verdaderas necesidades del pueblo panameño.

¿Cuánto benefician o no los subsidios a la economía nacional?

En estos momentos, para 2020, el gobierno tiene un subsidio por alrededor de $1,600 millones, eso es un gasto muy fuerte. Subsidios que muchos ya tienen más del tiempo considerado. Los subsidios no se hacen de manera indefinida, estos corresponden a una realidad inmediata a la cual hay que darle respuesta económica de momento. Pero deben tener fecha de terminación. Aquí todos los subsidios son indefinidos, pese a la problemática que vive el país. Nosotros no podemos continuar con subsidios improductivos. Aquí se le da subsidio, por ejemplo, a los partidos políticos para que hagan política, eso no puede ser. Necesitamos que ese dinero se invierta en lo que la población necesita, hospitales, escuelas carreteras, puentes que no tenemos. Hoy, esos $1,600 millones se están administrando de una manera irracional. Los subsidios se deben examinar, priorizar y si se requiere, suspenderlos por un tiempo determinado hasta que la economía permita nuevamente retomarlos.

En cuanto a educación, ¿cuánto saben los jóvenes de economía personal?

Lamentablemente el estudio de la economía se ha dejado a un lado. En las escuelas no hay incentivo para educar a nuestros estudiantes, e incluso había materias de secundaria que abordaban la economía y todo eso se ha eliminado o se ha dejado para un segundo, tercer y hasta cuarto plano. Por esta razón los conocimientos de economía son escasos en la población. Vienen a conocer términos de economía posiblemente cuando ingresan a la universidad, pero en realidad esto debe ser un tema de secundaria. Se les debe hablar un poco de cómo manejar los presupuestos. El tema del ahorro es muy bajo en nuestra cultura.

Cambiemos de tema, hablemos de Olmedo Estrada. Como economista, ¿qué le hace falta por hacer a favor de la sociedad panameña?

Mucho. Creo que nosotros apenas estamos contribuyendo en un porcentaje en aporte a la economía del país. Actualmente soy el decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina de Panamá, desde esa perspectiva estamos apoyando a la educación, buscando nuevas carreras para los jóvenes, promoviendo también la educación universitaria e impulsando cada vez más el estudio de carreras en el área de negocios, que es mi especialidad. Panamá necesita profesionales que puedan enfrentar la realidad que vive el país.

¿Qué es lo más importante en la vida de Estrada?

Mi familia. Tengo una hija profesional dermatóloga. Mi esposa también es docente universitaria, contribuye en la formación de jóvenes en el tema de salud, en el área de enfermería.

¿Cuáles son las actitudes que lo llevaron a los puestos que ocupa hoy?

Perseverancia, motivación, la buena actitud frente al trabajo y a nuevas responsabilidades

¿Qué es lo que más disfruta hacer?

En tiempos de pandemia todo ha cambiado porque ahora nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas condiciones que el mismo sistema nos permite. Disfrutamos mucho de investigar, de estar muy pendientes de los cambios, de las actividades y temas económicos y financieros para estar actualizados de todo lo que se está dando en Panamá y el mundo. Estamos muy pendientes de la información en internet y en las redes. Para nosotros es muy importante estar actualizados, de verdad lo disfrutamos, es parte de la vida. Más de un 30% del día lo ocupamos en esas actividades. Estoy constantemente preparándome para dictar conferencias nacionales e internacionales; he sido invitado a congresos en Ecuador, Colombia, México, El Salvador, Guatemala y Cuba.

¿Cuál ha sido el momento o situación más incómoda que ha vivido por alguna de sus declaraciones?

Nosotros somos muy objetivos a la hora de hacer una declaración. En una ocasión una empresa de televisión me entrevistó, y el periodista me hacía preguntas por las cuales me llevaba a responder de una manera muy agresiva por temas del momento. Pude manejar la situación porque soy un profesional y no soy político, en el sentido de que no pertenezco a ningún partido político; soy un académico y lo que yo hago durante mis declaraciones es docencia, no agredo a nadie ni hago señalamientos de conductas inapropiadas, simplemente me dedico a explicar el comportamiento económico del momento. Esa es mi estrategia como académico.